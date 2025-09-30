Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Gaza trước thời điểm then chốt

Trí Đỗ
Trí Đỗ
30/09/2025 05:00 GMT+7

Mỹ và Israel đang dần tiến đến thống nhất kế hoạch 21 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt chiến sự ở Dải Gaza, song tình hình leo thang trên thực địa tiếp tục phủ bóng lên tiến trình hòa bình mong manh này.

"Kế hoạch cách mạng ở Gaza"

Trong một cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình công cộng Israel ngày 29.9, Tổng thống Israel Isaac Herzog đã hoan nghênh sáng kiến 21 điểm cho hòa bình ở Trung Đông của chủ nhân Nhà Trắng, gọi đây là "kế hoạch nghiêm túc, mang tính cách mạng và quan trọng", có thể giúp chấm dứt xung đột, giải cứu con tin và tước bỏ quyền kiểm soát Gaza của Hamas. Trước đó, ông Trump ngày 28.9 thể hiện sự lạc quan: "Chúng ta có cơ hội thực sự cho sự vĩ đại ở Trung Đông. Tất cả đều đang hướng tới một điều đặc biệt, lần đầu tiên. Chúng tôi sẽ giải quyết nó".

Hamas nói mất liên lạc với 2 con tin, kêu gọi Israel ngừng đánh Gaza

Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thừa nhận kế hoạch này vẫn chưa hoàn tất. Trả lời Fox News, nhà lãnh đạo Israel cũng để ngỏ khả năng "đặc xá" cho các nhà lãnh đạo Hamas (được ghi vào các điều khoản thỏa thuận), nếu họ chịu thả con tin, rời khỏi Gaza và kết thúc xung đột. Ông Netanyahu cũng mong muốn đạt thỏa thuận trong vấn đề Palestine, để từ đó mở rộng Hiệp định Abraham về việc bình thường hóa quan hệ với các nước Ả Rập.

Ngoài ra, giới chức Israel còn đang thúc đẩy Mỹ điều chỉnh một số điểm, trong đó có việc hạn chế vai trò của Qatar tại Gaza hậu xung đột và bảo đảm quân đội Israel được quyền tự do hành động nếu Hamas tìm cách tái vũ trang hoặc khôi phục lực lượng sau thỏa thuận, theo tờ The Times of Israel.

Tình hình Gaza trước thời điểm then chốt: Hòa bình trung Đông dưới áp lực - Ảnh 1.

Người dân Palestine tập trung để nhận thực phẩm tại trung tâm Dải Gaza vào ngày 28.9

Ảnh: Reuters

Về phần mình, phía Hamas cho hay họ chưa nhận được bất kỳ đề xuất nào từ Tổng thống Trump hoặc từ các bên trung gian. Trong khi đó, một số nước Ả Rập và chính quyền Palestine (PA) kêu gọi điều chỉnh kế hoạch để chính quyền hậu chiến gắn kết chặt chẽ hơn với PA, đồng thời đề nghị lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế triển khai dọc biên giới Israel thay vì bên trong Gaza, theo Kênh 12.

Chiến sự vẫn leo thang

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 29.9 tiếp tục mở rộng giao tranh tại TP.Gaza. Theo đó. IDF tuyên bố chiến đấu cơ đã đánh trúng khoảng 140 mục tiêu trong ngày 29.9, còn lực lượng bộ binh đang tiến sâu vào các quận Sabra, Tel al-Hawa, Sheikh Radwan và al-Naser. Các đợt tấn công khiến ít nhất 23 người thiệt mạng, theo Al Jazeera. Hamas chưa bình luận về thông tin trên, song lữ đoàn al-Qassam, cánh vũ trang của Hamas, kêu gọi Israel ngừng không kích TP.Gaza để tìm kiếm 2 con tin mất tích.

Số liệu từ Cơ quan y tế tại Gaza cho hay chiến dịch quân sự của Israel đến nay đã khiến hơn 66.000 người Palestine thiệt mạng, đồng thời đẩy hàng chục nghìn người khác lâm vào cảnh đói kém. Giới chức y tế địa phương ngày 29.9 cảnh báo các ngân hàng máu tại các bệnh viện trên khắp Gaza đang phải đối mặt với viễn cảnh "đóng cửa hoàn toàn". Bà Hamida Jamahah, Giám đốc quốc gia tổ chức nhân đạo Plan International (Anh), nhận định: "Mọi hệ thống thiết yếu ở TP.Gaza đều đã sụp đổ - từ bệnh viện, hạ tầng nước, giáo dục đến nhà ở".

UAV Houthi lại đánh vào Israel, Thủ tướng Netanyahu cảnh báo

Trong một diễn biến khác, nhóm Houthi ở Yemen ngày 29.9 nhận trách nhiệm phóng một tên lửa đạn đạo siêu thanh và 2 máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các mục tiêu ở Israel. Houthi cho biết các cuộc không kích được thực hiện "nhằm đáp trả tội ác diệt chủng và sự leo thang nguy hiểm do Israel gây ra đối với người dân ở Dải Gaza", đồng thời khẳng định sẽ "tiếp tục thực hiện nghĩa vụ tôn giáo, đạo đức và nhân đạo cho đến khi xung đột chấm dứt". Về phần mình, quân đội Israel cho biết tên lửa đã bị đánh chặn, không gây thương vong hay thiệt hại, theo Al Jazeera.

Tin liên quan

Thủ tướng Israel tuyên bố 'phải hoàn thành công việc' ở Gaza

Thủ tướng Israel tuyên bố 'phải hoàn thành công việc' ở Gaza

Tờ The Washington Post ngày 27.9 dẫn lời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quyết tiếp tục chiến dịch đối phó lực lượng Hamas tại Dải Gaza. "Các nhà lãnh đạo phương Tây có thể đã bị tác động trước áp lực. Và tôi bảo đảm với các bạn một điều rằng Israel sẽ không như vậy", ông Netanyahu phát biểu tại Đại hội đồng LHQ.

Liệu Tổng thống Trump có xoay chuyển được bàn cờ ở Gaza?

Khám phá thêm chủ đề

TÌNH HÌNH GAZA cứu trợ nhân đạo tác động chiến sự Xung đột Israel Hamas hòa bình Trung Đông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận