Thủ tướng Israel tuyên bố 'phải hoàn thành công việc' ở Gaza

Bài phát biểu trên của ông trong phiên họp ngày 26.9 (giờ địa phương) bắt đầu sau khi hàng chục đại biểu các nước bỏ ra ngoài. Ông Netanyahu nói rằng "những tàn dư cuối cùng" của lực lượng Hamas đang ẩn náu tại TP.Gaza và tuyên bố sẽ "hoàn thành nhiệm vụ" trong thời gian sớm nhất.

Về việc một số nước gần đây công nhận nhà nước Palestine, ông Netanyahu chỉ trích rằng "quyết định của các vị sẽ khuyến khích chủ nghĩa khủng bố chống lại người Do Thái và những người vô tội khắp mọi nơi". Theo ông, "phía sau cánh cửa đóng kín, nhiều nhà lãnh đạo công khai lên án nhưng lại kín đáo cảm ơn" Israel. "Họ nói với tôi rằng họ đánh giá rất cao các cơ quan tình báo xuất sắc của Israel, những cơ quan đã nhiều lần ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố tại thủ đô của họ", ông kể.

Thủ tướng Netanyahu phát biểu tại Đại hội đồng LHQ ngày 26.9 Ảnh: AFP

Khi nhà lãnh đạo Israel phát biểu, những tiếng la ó vang khắp khán phòng, trong khi những người ủng hộ vỗ tay. Các ghế dành cho Mỹ, quốc gia đã ủng hộ ông Netanyahu trong chiến dịch chống Hamas, và Vương quốc Anh được lấp đầy bởi các nhà ngoại giao cấp thấp thay vì các đại sứ hay quan chức cấp cao. Cạnh những chiếc ghế trống của Iran là một tập hợp ảnh các em nhỏ mà Tehran cho biết đã thiệt mạng do Israel tấn công hồi tháng 6.

Ông Netanyahu phát biểu sau các nhà lãnh đạo Ả Rập và Hồi giáo, những người lần lượt lên án mạnh mẽ cuộc tấn công quân sự của Israel tại Gaza. Phát biểu tại LHQ ngay sau ông Netanyahu, Thủ tướng Ireland Micheal Martin của gọi hành động của Israel ở Gaza là "sự chối bỏ mọi chuẩn mực, mọi quy tắc và luật pháp quốc tế".

Ông Trump nói 'không cho phép' Israel sáp nhập Bờ Tây

Hôm 26.9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên rằng một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự ở Gaza và đưa những con tin còn lại trở về đang tiến gần, dù ông chưa đưa ra lời giải thích nào cho sự lạc quan về việc vượt qua nhiều tháng bế tắc trong đàm phán.

Một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho hay ông Trump sẽ gặp ông Netanyahu tại Washington vào ngày 29.9, với mục tiêu đạt được một khuôn khổ cho thỏa thuận. Viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho hay các cuộc đàm phán căng thẳng đã diễn ra suốt 4 ngày và sẽ tiếp tục trong thời gian cần thiết để đạt được một thỏa thuận về Gaza, với sự tham gia của "tất cả các quốc gia trong khu vực".