Ông Trump ra thời hạn, Hamas chịu sức ép về kế hoạch hòa bình Gaza
Video Thế giới

La Vi
01/10/2025 13:57 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30.9 cho biết nhóm vũ trang Hamas có khoảng ba hoặc bốn ngày để phản hồi đề xuất kế hoạch hòa bình Gaza do ông đưa ra, nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả. Tuy nhiên, người dân Gaza không mấy hy vọng vào kế hoạch này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30.9 đã cho Hamas thời hạn từ 3-4 ngày để chấp nhận kế hoạch hòa bình cho Gaza do Mỹ hậu thuẫn.

Và ông cảnh báo về "một kết cục rất đáng buồn" nếu nhóm vũ trang này từ chối đề xuất mà ông tin rằng đang đưa cuộc xung đột đến gần điểm kết thúc sau gần hai năm.

Các nhà trung gian hòa giải Qatar và Ai Cập đã chia sẻ kế hoạch 20 điểm với Hamas, là bên không tham gia đàm phán trực tiếp, vào cuối ngày 29.9.

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xuất hiện cùng Tổng thống Trump tại Nhà Trắng và phê chuẩn tài liệu này.

Ông Netanyahu cho biết: "Tôi ủng hộ kế hoạch của ngài nhằm chấm dứt chiến tranh ở Gaza, bởi kế hoạch này sẽ đạt được các mục tiêu chiến tranh của chúng tôi".

Một quan chức được thông báo về các cuộc đàm phán nói với Reuters rằng Hamas sẽ xem xét đề xuất này "một cách thiện chí và đưa ra phản hồi".

- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tổ chức họp báo chung tại Nhà Trắng hôm 29.9

ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, theo kế hoạch, nhóm tay súng Hồi giáo này sẽ giải giáp vũ khí, điều mà trước đây Hamas đã từ chối.

Nhiều yếu tố của kế hoạch mới nhất đã từng được đưa ra trong nhiều thỏa thuận ngừng bắn được đề xuất trong 2 năm qua, bao gồm cả những thỏa thuận được cả Israel và Hamas chấp nhận rồi sau đó bị bác bỏ.

Kế hoạch này phác thảo một lệnh ngừng bắn, tiếp theo là việc phóng thích tất cả các con tin còn lại trong vòng 72 giờ để đổi lấy hàng trăm tù nhân Palestine, và việc rút quân dần dần của Israel.

Kế hoạch này cũng phác ra một con đường mơ hồ hướng tới một nhà nước Palestine, dù đó là điều mà Thủ tướng Israel Netanyahu đã tuyên bố là sẽ không bao giờ để xảy ra. Tuy nhiên, khả năng này chỉ có thể diễn ra khi quá trình tái thiết Gaza được tiến hành thuận lợi và chính quyền Palestine thực hiện các cải cách.

Theo Nhà Trắng, việc giám sát sẽ thuộc về một "hội đồng hòa bình" quốc tế do ông Trump làm chủ tịch và có sự tham gia của cựu Thủ tướng Anh Tony Blair.

Một quan chức Palestine giấu tên cho biết đề xuất này đồng nghĩa với việc chấp nhận hoàn toàn tất cả các điều kiện của Israel, là "những điều khoản không trao cho người dân Palestine hay cư dân Dải Gaza bất kỳ quyền hợp pháp nào".

Nhiều người ở Gaza cũng cảm thấy như vậy, như ông Nabil Awaad, một người Palestine di cư.

"Kế hoạch này tự giành quyền quyết định tất cả các quyền của người dân Palestine, nó chấm dứt chính nghĩa của người Palestine, và đồng thời sẽ chấm dứt luôn sự tồn tại của dân cư Palestine, hay những gì còn sót lại của cộng đồng này", ông Awaad chia sẻ.

Theo các cơ quan y tế địa phương, chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza đã giết chết hơn 66.000 người Palestine, và khiến hầu hết dân cư phải di tản.

Israel đã bị một ủy ban điều tra của Liên Hợp Quốc cáo buộc phạm tội diệt chủng, dù chính quyền Israel luôn bác bỏ điều này.

Cuộc chiến nổ ra khi Hamas tấn công các cộng đồng ở miền nam Israel, khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và bắt giữ hơn 250 con tin, theo số liệu thống kê của Israel.

