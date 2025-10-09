Giữa lúc đàm phán, Israel chặn tàu cứu trợ đến Gaza

Global Sumud Flotilla còn viết trên mạng xã hội X rằng có một tàu khác chở hơn 90 nhà báo, bác sĩ và nhà hoạt động "cũng bị tấn công", trong khi thủy thủ đoàn trên một tàu khác nữa "đang bị Israel bắt cóc".

Israel bắn phá Gaza giữa đàm phán về kế hoạch của ông Trump

Israel có động thái như trên trong bối cảnh nước này và Hamas đang có các cuộc đàm phán gián tiếp tại thành phố nghỉ dưỡng Sharm El-Sheikh của Ai Cập kể từ ngày 6.10, dựa trên kế hoạch 20 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất hồi tháng trước. Dự kiến, Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Giám đốc tình báo Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin, Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Trump là ông Jared Kushner tham dự các cuộc đàm phán liên quan ở Ai Cập vào ngày 8.10 (giờ địa phương).

Trước đó, Hamas hôm 7.10 tuyên bố sẵn sàng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Gaza dựa trên kế hoạch của Tổng thống Trump, nhưng muốn "có sự đảm bảo từ Tổng thống Trump và các quốc gia bảo trợ rằng xung đột sẽ chấm dứt mãi mãi".

Người dân Palestine chờ nhận thực phẩm từ thiện ở trại tị nạn Nuseirat (Dải Gaza) ngày 7.10 Ảnh: Reuters

Ngày 7.10 đánh dấu tròn 2 năm các tay súng Hamas tấn công miền nam Israel (7.10.2023 - 7.10.2025). Trong thông điệp đưa ra vào dịp này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ đạt được tất cả các mục tiêu của cuộc chiến tại Gaza, gồm đưa tất cả con tin còn lại về nước, "xóa bỏ sự kiểm soát của Hamas và đảm bảo rằng Gaza sẽ không bao giờ còn là mối đe dọa đối với Israel nữa". Đề cập "việc xóa bỏ sự kiểm soát của Hamas" ở Gaza dường như đánh dấu một sự thay đổi so với những tuyên bố gần đây của Thủ tướng Netanyahu, trong đó ông nói về việc tiêu diệt Hamas là một mục tiêu, theo AFP.

Theo thống kê của AFP dựa trên số liệu chính thức từ Israel, vụ tấn công ngày 7.10.2023 đã khiến 1.219 người ở Israel thiệt mạng, chủ yếu là dân thường. Các tay súng Hamas khi đó còn bắt giữ 251 người làm con tin tại Gaza, trong đó có 47 người vẫn đang bị bắt giữ, bao gồm 25 người mà quân đội Israel cho là đã thiệt mạng.

Trong khi đó, chiến dịch tấn công trả đũa của Israel kể từ đó đến nay đã khiến ít nhất 67.160 người ở Gaza thiệt mạng, theo AFP dẫn số liệu mới nhất từ Cơ quan Y tế Gaza. Con số này không bao gồm hàng ngàn người bị cho là còn nằm chết dưới đống đổ nát của những tòa nhà bị tàn phá trong các cuộc tấn công do Israel tiến hành ở Gaza, theo Reuters.