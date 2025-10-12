Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ông Donald Trump 'ra đòn', 770 tỉ USD bốc hơi khỏi thị trường công nghệ Mỹ

Kiến Văn
Kiến Văn
12/10/2025 17:52 GMT+7

Chỉ trong một ngày, các Big Tech đã mất hàng trăm tỉ USD vốn hóa sau tuyên bố gây chấn động của ông Donald Trump về việc tăng thuế với hàng hóa Trung Quốc.

Thị trường chứng khoán Mỹ chao đảo vào ngày 10.10 ngay sau tuyên bố của ông Donald Trump và khiến giới đầu tư công nghệ hoảng loạn. Không chỉ tăng thuế với hàng hóa, ông Trump còn siết chặt kiểm soát xuất khẩu phần mềm quan trọng. Theo CNBC, tổng cộng hơn 770 tỉ USD vốn hóa thị trường từ các ông lớn công nghệ như Amazon, Nvidia, Tesla và Microsoft đã bị "thổi bay" chỉ trong vài giờ.

Donald Trump 'ra đòn', 770 tỉ USD bốc hơi khỏi thị trường công nghệ Mỹ - Ảnh 1.

Cơn thịnh nộ thương mại của ông Trump khiến giới công nghệ Mỹ lao đao

ẢNH: REUTERS

Cổ phiếu của Amazon, Nvidia và Tesla đồng loạt giảm khoảng 5% trong phiên giao dịch chính thức và tiếp tục lao dốc thêm 2% sau giờ làm việc. Chỉ số Nasdaq sụt 3,6% và S&P 500 giảm 2,7%, đánh dấu ngày tệ nhất kể từ tháng 4.2025, thời điểm ông Trump từng cảnh báo sẽ áp thuế "có đi có lại" với các đối tác thương mại.

Nhiều hãng công nghệ Mỹ 'lao dốc'

Sau khi thị trường đóng cửa, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ áp thuế 100% với hàng hóa Trung Quốc và bắt đầu từ ngày 1.11 sẽ hạn chế xuất khẩu "mọi phần mềm quan trọng". Động thái này lập tức thổi bùng tâm lý bán tháo trên Phố Wall.

Cú sốc đặc biệt giáng mạnh vào Nvidia, công ty đang dẫn đầu kỷ nguyên AI (trí tuệ nhân tạo) với vốn hóa 4.500 tỉ USD chỉ vài tuần trước. Đến cuối phiên, Nvidia bốc hơi gần 229 tỉ USD giá trị, làm gián đoạn chuỗi tăng trưởng được xem là "chưa từng có" trong lịch sử ngành chip.

Ông Trump đánh thuế bổ sung 100% để trả đũa biện pháp 'bất ngờ' từ Trung Quốc

Nhà đầu tư vào OpenAI, Microsoft, cũng không thoát khỏi vòng xoáy. Hãng mất 85 tỉ USD vốn hóa do lo ngại chi phí xây dựng trung tâm dữ liệu và mua sắm GPU Nvidia sẽ tăng mạnh. Trong khi đó, Amazon chứng kiến mức sụt giảm kỷ lục 121 tỉ USD, xóa sạch toàn bộ mức tăng từ đầu năm. Tesla mất 71 tỉ USD, Alphabet giảm 2%, còn Meta lùi gần 4%.

Các chuyên gia nhận định, "đòn thuế kép" của ông Trump có thể mở ra giai đoạn biến động mới cho ngành công nghệ Mỹ, vốn đang dựa vào chuỗi cung ứng phần cứng, phần mềm xuyên biên giới. Dù vậy, giới phân tích cũng cho rằng thị trường sẽ sớm ổn định nếu chính quyền hiện tại hoặc giới lập pháp can thiệp để làm rõ chính sách thuế mới.

