Foxconn 'ngáng chân' tham vọng của Apple tại Ấn Độ

Chưa đầy hai tháng, Foxconn đã hai lần rút nhân viên khỏi nhà máy iPhone Ấn Độ. Lần đầu tiên vào đầu tháng 7, hơn 300 kỹ sư và kỹ thuật viên Trung Quốc đã rời nhà máy Yuzhan (công ty con thuộc Foxconn), ở miền nam bang Tamil Nadu, Ấn Độ. Mới đây nhất, nguồn tin của SCMP cho biết vừa có thêm khoảng 300 nhân viên khác tại nhà máy Yuzhan được rút về nước.

Bloomberg đánh giá động thái này của Foxconn giáng đòn mạnh vào nỗ lực mở rộng nhà máy sản xuất iPhone tại Ấn Độ. Theo các nguồn tin, trong khi phần lớn nhân sự Trung Quốc đã rời đi, nhân viên hỗ trợ từ Đài Loan vẫn ở lại Yuzhan.

Đầu năm nay, Bắc Kinh khuyến cáo các cơ quan quản lý và chính quyền địa phương hạn chế chuyển giao công nghệ và xuất khẩu thiết bị sang Ấn Độ, Đông Nam Á. Đây được xem là biện pháp ngăn chặn các công ty chuyển dây chuyền khỏi Trung Quốc.

Apple và Foxconn chưa đưa ra bình luận về việc này.

Bên trong nhà máy Foxconn tại Ấn Độ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Việc liên tục rút kỹ sư khỏi nhà máy iPhone Ấn Độ một lần nữa nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của nhân sự Trung Quốc và chuỗi cung ứng với các sản phẩm có độ chính xác cao như iPhone. CEO Apple Tim Cook từng đánh giá cao kỹ năng và chuyên môn của công nhân lắp ráp Trung Quốc. Ông nhấn mạnh đây là lý do chính để Apple đặt phần lớn hoạt động sản xuất tại quốc gia này.

Trong bối cảnh Apple chuẩn bị đẩy mạnh sản xuất iPhone 17 tại Ấn Độ, động thái của Foxconn sẽ gây ra nhiều rủi ro. Các nhà phân tích cho rằng việc đưa kỹ sư Trung Quốc khỏi nhà máy Foxconn Ấn Độ không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm nhưng hoạt động của dây chuyền lắp ráp có thể chậm lại. Việc này cũng sẽ làm chậm quá trình đào tạo lực lượng lao động địa phương, chuyển giao công nghệ. Chi phí sản xuất từ đó có thể tăng cao.

Tại Ấn Độ, nhà máy Yuzhan sản xuất vỏ kim loại và module màn hình cho iPhone. Trước đó một số nguồn tin cho biết nhà máy mới tại Ấn Độ có thể sản xuất cả 4 mẫu iPhone 17. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng của Apple.

Apple đã chủ động tìm kiếm các đối tác cung cấp tại Ấn Độ thay vì đưa các công ty từ Trung Quốc sang. Chuỗi cung ứng của hãng tại quốc gia Nam Á này đang phụ thuộc nhiều vào Tata Group - công ty lắp ráp iPhone tại Ấn Độ.

Theo Bloomberg, giá trị xuất khẩu iPhone từ Ấn Độ đang tăng đáng kể. Trong bốn tháng đầu năm, tính từ tháng 4, giá trị iPhone xuất khẩu từ Ấn Độ đạt 7,5 tỉ USD.

Trong gần hai thập kỷ qua, các đối tác tại Trung Quốc phụ trách phần lớn công việc lắp ráp iPhone. Tuy nhiên, khi thị trường có nhiều biến động, Apple đã lên kế hoạch đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Ấn Độ được xem là điểm đến tiềm năng, tuy nhiên tham vọng của Apple vẫn gặp nhiều thách thức.

Hiện tại nhà máy lắp ráp iPhone tại Ấn Độ chiếm khoảng 1/5 sản lượng toàn cầu. Apple lên kế hoạch chuyển hầu hết hoạt động sản xuất đến quốc gia Nam Á này vào cuối năm 2026.