Những mẫu robot Apple có thể đang phát triển

Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận cho biết robot của Apple dự kiến ra mắt vào năm 2027, trong khi đó loa thông minh có màn hình sẽ ra mắt năm sau. Đây là một phần trong nỗ lực thúc đẩy các thiết bị nhà thông minh giá rẻ. Hãng cũng đặt cược vào cơ hội tăng trưởng mới - camera an ninh.

Apple chưa đưa ra bình luận. Cổ phiếu công ty đã tăng vọt sau khi thông tin được đăng tải. Các nhà phân tích cho rằng cách tiếp cận này sẽ giúp sản phẩm của hãng trở nên gắn bó hơn với người dùng.

Robot thông minh như người

Thông tin Apple làm robot đã rộ lên từ năm ngoái. Khi đó truyền thông phương Tây cho rằng hãng đang phát triển mã sản phẩm mới tên J595. Giờ đây, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Đây có thể là robot để bàn, trông như một chiếc iPad có thể di chuyển, xoay và đổi vị trí để dõi theo các chuyển động của người dùng. Nó cũng có thể quay về phía người đang nói thậm chí thu hút sự chú ý của người đối diện.

Khách hàng có thể đặt robot trên bàn làm việc, quầy bếp và dùng nó để làm việc, giải trí hoặc quản lý công việc. Thiết bị sẽ được trang bị thêm chức năng gọi FaceTime. Trong một cuộc họp, robot có thể di chuyển quanh khán phòng. Các nhà phân tích kỳ vọng Apple sẽ đưa AI vào cuộc sống theo cách các nhà sản xuất phần cứng khác chưa làm được.

Minh họa robot của Apple được vẽ bởi ChatGPT của OpenAI

Điểm nổi bật của robot là bản nâng cấp trợ lý Siri, cho phép trợ lý ảo tự tham gia vào các cuộc trò chuyện giữa người với người, tương tác cả ngày và dễ dàng ghi nhớ các thông tin quan trọng.

Về tổng thể, robot sẽ hiện diện như một thành viên trong phòng. Nó có thể chen vào cuộc trò chuyện của nhóm bạn, bàn về kế hoạch ăn tối, gợi ý các nhà hàng gần đó hoặc công thức nấu ăn. Thiết bị cũng có thể thảo luận về việc lên kế hoạch cho chuyến du lịch hoặc nhiệm vụ đặc biệt, tương tự cách trợ lý giọng nói của OpenAI phát triển.

Ngoài ra, Apple được cho đang phát triển thêm một robot có bánh xe, tương tự Astro của Amazon. Hãng cũng đã thảo sơ bộ về các mô hình robot hình người và có một nhóm phát triển cánh tay cơ khí lớn dùng trong sản xuất, xử lý công việc ở cửa hàng bán lẻ. Tuy nhiên có thể phải mất vài năm nữa những robot này mới ra mắt.

Nỗ lực tìm lại hào quang của Apple

Theo Bloomberg, Apple đang cố gắng khôi phục lại sức hút của mình sau khi dự án Vision Pro thất bại về doanh số. Trong khi đó, thiết kế của những sản phẩm chủ lực gần như không thay đổi trong nhiều năm.

Apple cũng đang bị chỉ trích vì bỏ lỡ cuộc cách mạng Gen AI. OpenAI thậm chí có lúc đe dọa vị thế của Apple khi phát triển các thiết bị AI với sự trợ giúp của cựu Giám đốc thiết kế Apple Jony Ive.

Trong cuộc họp với nhân viên mới đây, CEO Tim Cook nói rằng Apple phải chiến thắng trong cuộc đua AI và hé lộ về các thiết bị sắp ra mắt. "Tôi chỉ có thể nói rằng dòng sản phẩm mới thật tuyệt vời. Các bạn sẽ sớm thấy chúng, một số sẽ đến sau nhưng còn rất nhiều điều để chờ đón", Bloomberg dẫn lời CEO Tim Cook.

Ngoài các thiết bị gia dụng, Apple được cho là đang chuẩn bị ra mắt iPhone mỏng hơn. Hãng có thể giới thiệu thêm kính thông minh, điện thoại màn hình gập, mẫu iPhone đặc biệt kỷ niệm 20 năm và tai nghe không dây N100 được cải tiến. Apple cũng đang lên kế hoạch cho thiết bị màn hình gập cỡ lớn kết hợp MacBook và iPad.

Sau nhiều năm tăng trưởng chậm, Apple đang tìm cách thúc đẩy doanh số các sản phẩm chủ lực. Một số dự án thử nghiệm như xe tự lái bị hủy đã tạo thêm áp lực buộc họ phải tìm kiếm các nguồn doanh thu khác. Hơn nữa, các sáng kiến mới này sẽ giúp bác bỏ quan điểm cho rằng công ty không còn đổi mới.