Foxconn dần rời xa Apple

Foxconn của Đài Loan từng vươn lên thành gã khổng lồ sản xuất công nghệ toàn cầu từ những đơn hàng lắp ráp iPhone. Tuy nhiên, mới đây công ty tuyên bố hoạt động kinh doanh chính của họ không còn là Apple. Thay vào đó, công ty từ Đài Loan chuyển hướng sang AI, tận dụng sự bùng nổ về nhu cầu máy chủ để đa dạng hóa nguồn thu.

Báo cáo kết quả kinh doanh trong quý 2 cho thấy lần đầu tiên doanh thu từ việc sản xuất máy chủ AI và các sản phẩm đám mây và mạng của Foxconn đã vượt ngành hàng tiêu dùng như iPhone. Đây không phải kết quả ngẫu nhiên mà đã được chuẩn bị từ nhiều năm trước. Ngoài Apple, Foxconn đang là đối tác lớn của Nvidia.

Bên trong nhà máy Foxconn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Các nhà phân tích cho biết, việc Foxconn phụ thuộc quá nhiều vào mảng kinh doanh smartphone là rủi ro lớn vì nhu cầu tăng trưởng của iPhone đã suy yếu so với gần hai thập kỷ trước, khi Apple giới thiệu smartphone đầu tiên. Khi doanh số của iPhone chậm lại, Foxconn cũng phải vật lộn để tái cấu trúc, tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới.

Trước những thay đổi của thị trường, khi tiếp nhận vị trí chủ tịch Foxconn vào năm 2019, ông Young Liu đã ủng hộ công ty mở rộng hoạt động sang những lĩnh vực mới như máy chủ AI, xe điện, bán dẫn.

Trong khi xe điện và chip vẫn chưa mang lại đóng góp đáng kể về doanh thu, hoạt động sản xuất máy chủ AI với khách hàng lớn nhất là N VIDIA đã mang lại quả ngọt. Cùng với sự bùng nổ của ChatGPT và giá trị của Nvidia ngày càng lớn, nguồn thu của Foxconn cũng được cải thiện đáng kể.

Foxconn chi đậm để tìm thợ lắp ráp iPhone 17

Trong khi Apple ngày càng đẩy nhanh kế hoạch đa dạng hóa chuỗi cung ứng, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, nhiều dây chuyền sản xuất của Foxconn ở đây cũng từng rơi vào cảnh "hoang tàn". Tuy nhiên, Apple vẫn chưa thể rời xa Foxconn, mẫu iPhone 17 mới nhất vẫn do Foxconn đảm nhận.

Mới đây, trên WeChat, nhà máy sản xuất iPhone của Foxconn tại Trịnh Châu (Trung Quốc) đã đăng thông báo tuyển dụng với nhiều đãi ngộ. Cụ thể, những công nhân làm việc đủ 3 tháng sẽ được thưởng tới 8.000 nhân dân tệ (gần 30 triệu đồng).

Trước đó vào tháng 7, khoản tiền thưởng này tối đa là 4.500 nhân dân tệ (16,5 triệu đồng). Mỗi giờ Foxconn trả khoảng 28 nhân dân tệ (102.000 đồng) cho thợ lắp ráp iPhone, tăng từ 23,5 nhân dân tệ (86.000 đồng) vào tháng trước.

Theo SCMP, trong cùng nhà máy, công nhân sản xuất các sản phẩm khác được trả lương thấp hơn so với công việc lắp ráp iPhone. Trong một tuyển dụng khác, Foxconn cho biết bộ phận lắp ráp tai nghe Bluetooth được trả 22 nhân dân tệ (80.000 đồng) một giờ.