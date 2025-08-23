Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Foxconn dần rời xa Apple

Khương Nha
Khương Nha
23/08/2025 09:42 GMT+7

Khi doanh thu từ máy chủ AI (trí tuệ nhân tạo) và các sản phẩm đám mây vượt thu nhập từ sản xuất iPhone, Apple không còn là ưu tiên quan trọng nhất của Foxconn.

Foxconn của Đài Loan từng vươn lên thành gã khổng lồ sản xuất công nghệ toàn cầu từ những đơn hàng lắp ráp iPhone. Tuy nhiên, mới đây công ty tuyên bố hoạt động kinh doanh chính của họ không còn là Apple. Thay vào đó, công ty từ Đài Loan chuyển hướng sang AI, tận dụng sự bùng nổ về nhu cầu máy chủ để đa dạng hóa nguồn thu.

Báo cáo kết quả kinh doanh trong quý 2 cho thấy lần đầu tiên doanh thu từ việc sản xuất máy chủ AI và các sản phẩm đám mây và mạng của Foxconn đã vượt ngành hàng tiêu dùng như iPhone. Đây không phải kết quả ngẫu nhiên mà đã được chuẩn bị từ nhiều năm trước. Ngoài Apple, Foxconn đang là đối tác lớn của Nvidia. 

Foxconn dần rời xa Apple - Ảnh 1.

Bên trong nhà máy Foxconn

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Các nhà phân tích cho biết, việc Foxconn phụ thuộc quá nhiều vào mảng kinh doanh smartphone là rủi ro lớn vì nhu cầu tăng trưởng của iPhone đã suy yếu so với gần hai thập kỷ trước, khi Apple giới thiệu smartphone đầu tiên. Khi doanh số của iPhone chậm lại, Foxconn cũng phải vật lộn để tái cấu trúc, tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới. 

Trước những thay đổi của thị trường, khi tiếp nhận vị trí chủ tịch Foxconn vào năm 2019, ông Young Liu đã ủng hộ công ty mở rộng hoạt động sang những lĩnh vực mới như máy chủ AI, xe điện, bán dẫn. 

Trong khi xe điện và chip vẫn chưa mang lại đóng góp đáng kể về doanh thu, hoạt động sản xuất máy chủ AI với khách hàng lớn nhất là NVIDIA đã mang lại quả ngọt. Cùng với sự bùng nổ của ChatGPT và giá trị của Nvidia ngày càng lớn, nguồn thu của Foxconn cũng được cải thiện đáng kể. 

Foxconn chi đậm để tìm thợ lắp ráp iPhone 17

Trong khi Apple ngày càng đẩy nhanh kế hoạch đa dạng hóa chuỗi cung ứng, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, nhiều dây chuyền sản xuất của Foxconn ở đây cũng từng rơi vào cảnh "hoang tàn". Tuy nhiên, Apple vẫn chưa thể rời xa Foxconn, mẫu iPhone 17 mới nhất vẫn do Foxconn đảm nhận.

Mới đây, trên WeChat, nhà máy sản xuất iPhone của Foxconn tại Trịnh Châu (Trung Quốc) đã đăng thông báo tuyển dụng với nhiều đãi ngộ. Cụ thể, những công nhân làm việc đủ 3 tháng sẽ được thưởng tới 8.000 nhân dân tệ (gần 30 triệu đồng). 

Trước đó vào tháng 7, khoản tiền thưởng này tối đa là 4.500 nhân dân tệ (16,5 triệu đồng). Mỗi giờ Foxconn trả khoảng 28 nhân dân tệ (102.000 đồng) cho thợ lắp ráp iPhone, tăng từ 23,5 nhân dân tệ (86.000 đồng) vào tháng trước.

Theo SCMP, trong cùng nhà máy, công nhân sản xuất các sản phẩm khác được trả lương thấp hơn so với công việc lắp ráp iPhone. Trong một tuyển dụng khác, Foxconn cho biết bộ phận lắp ráp tai nghe Bluetooth được trả 22 nhân dân tệ (80.000 đồng) một giờ. 

Tin liên quan

Apple chọn Foxconn và Lenovo phát triển máy chủ AI dựa trên Apple Silicon

Apple chọn Foxconn và Lenovo phát triển máy chủ AI dựa trên Apple Silicon

Nhằm mở rộng hạ tầng AI (trí tuệ nhân tạo) và tránh rủi ro chuỗi cung ứng, Apple vừa chọn Foxconn và Lenovo làm đối tác sản xuất máy chủ mới với chip Apple Silicon tại Đài Loan.

Khám phá thêm chủ đề

Nvidia Apple Foxconn Iphone smartphone nhà máy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận