Thế giới

Lệnh ngừng bắn ở Gaza có hiệu lực, Israel bắt đầu rút quân

Trí Đỗ
Trí Đỗ
10/10/2025 20:14 GMT+7

Israel cho biết thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas tại Dải Gaza đã có hiệu lực vào trưa 10.10 (giờ địa phương) và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang rút về các tuyến đường như thỏa thuận.

Thông báo trên được đưa ra vài giờ sau khi nội các Israel chấp thuận kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump về lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza, trả tự do cho các con tin Israel còn lại để đổi các tù nhân Palestine. Theo AP, động thái này đánh dấu bước tiến quan trọng hướng tới chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 2 năm tại Gaza.

Cuộc chiến Gaza có kết thúc sau thỏa thuận do ông Trump công bố?

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 10.10 cho biết một số đơn vị Israel sẽ ở lại Gaza nhằm gây sức ép lên Hamas cho đến khi nhóm này giải giáp vũ khí. Sau khi rút quân một phần, IDF hiện kiểm soát 53% Dải Gaza. Ông Netanyahu cũng cho hay tất cả các con tin sẽ trở về trong những ngày tới.

Cùng ngày, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, nhân vật trung gian chủ chốt trong cuộc xung đột ở Gaza, cho biết trên nền tảng X rằng thành công của giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn là trách nhiệm chung nhằm đảm bảo thi hành toàn bộ thỏa thuận, đạt được hòa bình và ổn định.

Lệnh ngừng bắn ở Gaza có hiệu lực, Israel bắt đầu rút quân - Ảnh 1.

Người dân Palestine tại trung tâm Dải Gaza ngày 10.10.2025

ẢNH: REUTERS

Sau lệnh ngừng bắn, hàng ngàn người dân Gaza bắt đầu di chuyển về phía bắc. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành bệnh viện Shifa, ông Rami Mhanna, cho hay các cuộc pháo kích ở phía nam và phía bắc thành phố Gaza vẫn chưa dừng lại. Ít nhất 33 người Palestine thiệt mạng tại thành phố Gaza ngày 10.10 dù lực lượng Israel bắt đầu rút khỏi một vị trí.

Trong một diễn biến khác, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) ngày 10.10 kêu gọi mở tất cả các cửa khẩu vận chuyển lương thực viện trợ vào Gaza, đồng thời dự báo số trẻ em tử vong có thể tăng lên do hệ thống miễn dịch của các em đã bị suy yếu nghiêm trọng.

"Tình hình rất nguy cấp. Chúng ta có nguy cơ chứng kiến sự gia tăng đột biến số ca tử vong ở trẻ em, không chỉ trẻ sơ sinh mà cả trẻ nhỏ, do hệ miễn dịch của các em đang yếu đi nhanh chóng", Reuters dẫn lời phát ngôn viên UNICEF Ricardo Pires nói.

Theo UNICEF, 50.000 trẻ em tại Gaza đang có nguy cơ suy dinh dưỡng cấp tính và cần được điều trị khẩn cấp. "Trẻ em cần có đủ vitamin và chất dinh dưỡng để phát triển và có khả năng đối phó với sự thay đổi nhiệt độ hoặc sự bùng phát của virus", theo ông Ricardo Pires.

Khám phá thêm chủ đề

gaza israel Hamas UNICEF Netanyahu
