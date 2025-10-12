Tổng thống Trump tiếp tục thúc đẩy kế hoạch Gaza

Hãng Reuters ngày 11.10 đưa tin cảnh sát Israel đang chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến sẽ bao gồm một bài phát biểu tại Quốc hội Israel, bài phát biểu đầu tiên của một Tổng thống Mỹ kể từ thời ông George W.Bush vào năm 2008.

Tổng thống Trump xác nhận ông sẽ đến Trung Đông trong vài ngày tới và phát biểu tại Quốc hội Israel ở Jerusalem. Bên cạnh đó, ông cũng sẽ đến Ai Cập và dự kiến gặp lãnh đạo nhiều nước tại đây. Theo trang Axios, ông Trump dự định triệu tập một hội nghị thượng đỉnh về Gaza ở Ai Cập.

Người dân Gaza trở về

Quân đội Israel cho biết họ đã ngừng bắn tại Gaza từ trưa 10.10 (giờ địa phương) "nhằm chuẩn bị cho thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin". Ba giờ sau đó, Lầu Năm Góc xác nhận Israel đã hoàn tất giai đoạn một của việc rút quân một phần, theo kế hoạch hòa bình của ông Trump.

Cuộc chiến Gaza có kết thúc sau thỏa thuận do ông Trump công bố?

Khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, dòng người Palestine tại TP.Khan Younis bắt đầu hành trình trở về những ngôi nhà đổ nát của họ ở phía bắc. Hầu hết đi bộ trên con đường ven biển hướng về TP.Gaza. Các nhân viên cứu hộ cũng bắt đầu thu gom hàng chục thi thể từ những khu vực đổ nát rộng lớn. Giới chức y tế Palestine cho hay các nhân viên đã thu gom khoảng 100 thi thể tại nhiều khu vực ở Gaza sau khi lực lượng Israel rút đi. Hãng AFP ngày 11.10 dẫn lời phát ngôn viên lực lượng phòng vệ dân sự Gaza Mahmud Bassal cho biết khoảng 200.000 người Palestine đã trở về phía bắc kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Người dân trở về nhà ở phía bắc Dải Gaza hôm 11.10 Ảnh: Reuters

Thách thức sắp tới

Trong khi đó, nhiều câu hỏi vẫn còn để ngỏ về việc liệu thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin có dẫn đến hòa bình lâu dài tại Gaza hay không. Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump tự tin rằng lệnh ngừng bắn sẽ được duy trì. "Tất cả họ đều mệt mỏi với việc chiến đấu", ông nhận định. Việc Israel rút quân một phần đã kích hoạt thời hạn 72 giờ để Hamas thả những con tin còn lại. Trong khi đó, Israel công bố danh sách 250 tù nhân Palestine dự định sẽ được thả, cùng với khoảng 1.700 người Palestine tại Gaza đã bị bắt kể từ khi xung đột bắt đầu vào tháng 10.2023.

Giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch của ông Trump sẽ là việc thành lập "Hội đồng Hòa bình" để điều hành Gaza hậu chiến, trong đó ông sẽ đứng đầu. Tuy nhiên, Hamas tối 10.10 bác bỏ bất kỳ "sự giám hộ nước ngoài" nào, đồng thời khẳng định việc quản lý Gaza hoàn toàn là vấn đề nội bộ của người Palestine, dù vẫn hoan nghênh việc các nước Ả Rập và cộng đồng quốc tế tham gia tái thiết Gaza.

Ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 10.10 Ảnh: Reuters

Về phía Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết lực lượng nước này sẽ ở lại Gaza để đảm bảo Hamas giải giới, điều mà Hamas bác bỏ. "Nếu điều này đạt được theo cách dễ dàng thì sẽ tốt, còn nếu không, nó sẽ phải đạt được theo cách khó khăn", ông nhấn mạnh.