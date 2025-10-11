Cuộc chiến Gaza có kết thúc sau thỏa thuận do ông Trump công bố?

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định thỏa thuận giữa Israel và Hamas đánh dấu những bước đi đầu tiên hướng tới một nền hòa bình "vững chắc, bền vững và vĩnh cửu", chấm dứt cuộc chiến kéo dài hai năm ở Gaza.

Israel và Hamas đã đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn, thắp lên hy vọng về hòa bình sau hai năm chiến tranh tàn khốc. Nhưng liệu điều này có nghĩa xung đột cuối cùng đã kết thúc?

Thỏa thuận ra sao?

Tiến sĩ Sanam Vakil thuộc Viện Chatham House nhận định: "Trước hết, tôi nghĩ đây là một thành tựu rất quan trọng... một kế hoạch 20 điểm đã được chia nhỏ thành các giai đoạn".

Thỏa thuận này là giai đoạn đầu trong sáng kiến hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thỏa thuận bao gồm lệnh ngừng bắn, trao trả con tin từ cả hai bên và việc Israel rút quân một phần khỏi Gaza.

Thỏa thuận được đàm phán tại Sharm el-Sheikh (Ai Cập), và các chi tiết quan trọng vẫn chưa được công bố. Các câu hỏi còn bỏ ngỏ là 'Ai sẽ cai quản Gaza?', 'Hamas có giải giáp vũ khí không?' và 'Có những đảm bảo gì rằng chiến sự sẽ không nối lại?'.

Người dân Palestine trở về phía bắc trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas ở Gaza hôm 11.10 ẢNH: REUTERS

Điểm khác biệt

Một điểm đáng chú ý so với các thỏa thuận ngừng bắn trước đây là thỏa thuận lần này không có thời hạn chót cho một thỏa thuận toàn diện. Các lệnh ngừng bắn trước đó đã sụp đổ khi đến hạn. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để khẳng định liệu điều này có giúp thỏa thuận bền vững hơn hay không.

Bộ trưởng Tài chính Israel đã kêu gọi tiêu diệt Hamas sau khi con tin được trả về. Và trong khi Hamas đồng ý tham gia trao đổi tù nhân và con tin, họ chưa tuyên bố sẽ giải giáp và giải tán - một điều khoản then chốt trong đề xuất của Trump.

Lần này, ông Trump cũng đang đặt dấu ấn cá nhân lên thỏa thuận. Có thông tin về một "Hội đồng Hòa bình" do ông Trump và ông Tony Blair dẫn đầu, giám sát tương lai của Gaza, và có các ủy ban địa phương Palestine điều hành các dịch vụ hằng ngày dưới sự giám sát của các chuyên gia quốc tế.

Triển vọng hòa bình

Về những diễn biến tiếp theo, quân đội Israel sẽ rút quân và triển khai lại binh sĩ tới các tuyến đã thỏa thuận trong vòng 24 giờ kể từ khi chính phủ Israel phê chuẩn thỏa thuận. Sau đó, Hamas có 72 giờ để thả các con tin.

Theo kế hoạch của ông Trump, viện trợ nhân đạo cho người Palestine sau đó sẽ bắt đầu được triển khai. Dự kiến ông Trump sẽ có mặt tại Jerusalem vào ngày 12.10.

Sau hai năm chiến tranh tàn phá cuộc sống, các gia đình ở Tel Aviv và Gaza đang ăn mừng. Nhưng liệu điều này có mang lại hòa bình lâu dài hay chỉ là một lần tạm dừng khác - chúng ta vẫn còn phải chờ xem.