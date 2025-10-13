Hamas phô trương thanh thế trong ngày thả con tin

Các hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy nhiều tay súng Hamas tại một bệnh viện ở miền nam Gaza, và một người đàn ông có vũ trang đeo phù hiệu của Lữ đoàn Qassam, cánh vũ trang của Hamas. Phù hiệu trên vai cho biết người này là thành viên của “Đơn vị Bóng tối” tinh nhuệ, mà các nguồn tin Hamas cho biết có nhiệm vụ canh gác con tin.

Israel đã liên tục tấn công Hamas trong suốt hai năm qua, làm thiệt mạng hàng nghìn tay súng và nhiều thủ lĩnh Hamas, nhưng cũng làm hàng chục ngàn thường dân thiệt mạng và biến phần lớn dải đất lãnh thổ Palestine này thành bình địa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Chủ tịch Hạ viện Amir Ohana và Tổng thống Israel Isaac Herzog tại Jerusalem, ngày 13.10.2025

ẢNH: REUTERS

Quân đội Israel cho biết đã tiếp nhận 7 trong số 20 con tin còn sống sót sau khi họ được Hội Chữ thập đỏ đưa ra khỏi Gaza. Về 13 con tin còn sống còn lại, cùng với thi thể của 26 con tin đã chết và hai con tin khác chưa rõ số phận, dự kiến cũng sẽ được thả vào cùng ngày 13.10. Đổi lại, Israel sẽ trao trả gần 2.000 người Palestine bị giam giữ và tù nhân bị kết án.

Việc thả các con tin còn lại ở Gaza cùng với các tù nhân Palestine là giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt chiến tranh ở Gaza. Một lệnh ngừng bắn đã được áp dụng kể từ ngày 10.10.

Giai đoạn đàm phán tiếp theo phải giải quyết các yêu cầu Hamas giải giáp vũ khí và chấm dứt quyền kiểm soát Gaza, vùng lãnh thổ mà nhóm này đã quản lý sau khi trục xuất Chính quyền Palestine của Tổng thống Mahmoud Abbas vào năm 2007.