Biểu tình, đình công khắp Israel đòi chấm dứt chiến tranh ở Gaza

Một người dân Israel chia sẻ: "Chúng tôi đang hỏi: Tại sao họ vẫn còn ở Gaza? Chúng tôi đặt câu hỏi về các con tin, nhưng cũng là về những người lính. Cuộc chiến này cần phải kết thúc. Ngay bây giờ".

Nhiều sự kiện đã được lên kế hoạch tổ chức tại các thành phố trên khắp Israel, khi gia đình của các con tin phát động một cuộc đình công toàn quốc.

Các hoạt động bao gồm biểu tình bên ngoài trụ sở quân đội Israel, tuần hành, phản đối tại các giao lộ chính và gây gián đoạn giao thông.

Tại một cuộc họp báo ở Tel Aviv, gia đình các con tin cho biết doanh nghiệp và người dân trên cả nước Israel đang tham gia đình công.

Con trai của bà Anat Angerst nằm trong số những người bị bắt giữ.

Bà nói: "Hôm nay, mọi thứ dừng lại để nỗ lực cứu và đưa các con tin cùng binh lính trở về".

Những người biểu tình chặn đường cao tốc chính của Israel nối Jerusalem và Tel Aviv ẢNH: REUTERS

Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề cập đến các cuộc biểu tình trong một cuộc họp nội các, ông nói việc dừng chiến tranh ngay bây giờ sẽ cho phép Hamas "tái tổ chức, tái vũ trang và tấn công" Israel một lần nữa.

Ông cũng cho biết chính phủ của mình quyết tâm thực hiện kế hoạch để quân đội chiếm thành phố Gaza – một trong những khu vực lớn cuối cùng của vùng đất này mà Israel chưa kiểm soát.

Quyết định này không được lòng nhiều người Israel và gia đình các con tin vì lo ngại chiến dịch quân sự mở rộng sẽ đe dọa tính mạng của những con tin còn bị cầm giữ.

Giới chức Israel tin rằng khoảng 20 con tin vẫn còn sống trong số 50 người hiện còn bị các tay súng Hamas giam giữ.

Hôm 17.8, Hamas gọi kế hoạch của Thủ tướng Netanyahu là tội ác, và sẽ buộc hàng trăm nghìn người phải di tản khỏi thành phố Gaza.

Nhóm này cũng cho rằng việc Israel dự định triển khai lều trại ở phía nam Gaza là một hành động che đậy "tội ác tàn bạo" mà quân đội đang chuẩn bị thực hiện.

Quân đội Israel cho biết sẽ cung cấp lều và các trang thiết bị khác bắt đầu từ ngày 17.8...

...trước kế hoạch di dời người dân về phía nam "để đảm bảo an toàn cho họ".