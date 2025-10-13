Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Hamas bắt đầu thả con tin Israel

Trí Đỗ
Trí Đỗ
13/10/2025 13:28 GMT+7

Hamas ngày 13.10 đã thả 7 con tin Israel đầu tiên còn sống, đánh dấu bước đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn mà Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza.

Một quan chức tham gia vào chiến dịch này cho biết các con tin đã được chuyển giao cho Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế. Theo kế hoạch, việc bàn giao 13 con tin còn sống sót, cùng với 28 con tin Israel khác - trong đó có 26 người đã chết và 2 người không rõ số phận - dự kiến sẽ diễn ra sau đó.

Đổi lại, Israel dự kiến sẽ thả gần 2.000 tù nhân người Palestine vào cuối ngày 13.10. Một quan chức cho biết 1.966 người đã lên xe buýt rời nhà tù Israel và phần lớn sẽ được thả tại Bệnh viện Nasser ở miền nam Gaza, theo Reuters.

Hamas bắt đầu thả các con tin Israel khi ông Trump công du Israel - Ảnh 1.

Xe của Hội Chữ thập đỏ vận chuyển các con tin tại Gaza ngày 13.10.2025

ẢNH: REUTERS

Thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin được xem là bước ngoặt sau khi cuộc chiến Hamas - Israel leo thang xung đột, kéo theo nhiều chiến sự ở Iran, Houthi ở Yemen và Hezbollah ở Li Băng. Cuộc chiến đã làm gia tăng sự cô lập quốc tế của Israel và định hình lại cán cân quyền lực tại Trung Đông, theo Reuters.

Đoạn phim của Reuters cho thấy khoảng một chục người đeo mặt nạ, mặc đồ đen – được cho là thành viên của nhóm Hamas – đã xuất hiện tại Bệnh viện Nasser để giám sát quá trình bàn giao con tin.

Trong khi đó, người dân Israel tập trung gần trại quân sự Reim gần Gaza, vẫy cờ và chờ đón các con tin trở về. Tại Tel Aviv, hàng trăm người tụ tập tại Quảng trường con tin, giơ cao hình ảnh người thân và reo hò trong niềm xúc động.

Hamas bắt đầu thả các con tin Israel khi ông Trump công du Israel - Ảnh 2.

Người dân tập trung để chờ đợi sự trở về của các con tin Israel tại Quảng trường con tin, Tel Aviv ngày 13.10.2025

ẢNH: REUTERS

Trong một tuyên bố ngày 13.10, Hamas khẳng định cam kết tuân thủ các điều khoản và thời hạn của thỏa thuận ngừng bắn, tùy thuộc vào sự tuân thủ của Israel. Hamas cho biết Israel đã chấp thuận ngừng bắn và trao đổi tù nhân sau khi không thể giải cứu họ bằng các chiến dịch quân sự.

Xung đột Hamas - Israel bùng phát ngày 7.10.2023 đã khiến khoảng 1.200 người Israel thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin. Các cuộc không kích và tấn công trên bộ của Israel sau đó đã tàn phá Gaza, khiến hơn 67.000 người Palestine thiệt mạng, theo The Times of Israel.

Ông Trump nói 'chiến tranh kết thúc' ở Gaza, Israel tuyên bố chiến thắng

Triển vọng hòa bình lâu dài hiện phụ thuộc vào kết quả hội nghị thượng đỉnh tại Sharm el-Sheikh (Ai Cập) với sự tham dự của hơn 20 nhà lãnh đạo thế giới và cả Tổng thống Trump. Tuy nhiên, nhiều chi tiết trong "kế hoạch 20 điểm" của Tổng thống Trump hiện vẫn chưa được thống nhất, bao gồm tương lai của Hamas và phương án quản lý Dải Gaza hậu xung đột.

"Xung đột đã kết thúc", Tổng thống Trump ngày 12.10 nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một khi ông bay từ Washington đến Israel. Chia sẻ về triển vọng của khu vực, ông nói: "Tôi nghĩ mọi thứ sẽ trở lại bình thường".

Tin liên quan

Ông Trump nói xung đột Gaza đã kết thúc, Israel tuyên bố chiến thắng

Ông Trump nói xung đột Gaza đã kết thúc, Israel tuyên bố chiến thắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố xung đột ở Gaza đã kết thúc và Trung Đông sẽ 'bình thường trở lại' khi ông có chuyến công du đến khu vực.

Israel tuyên bố sẽ truy sát thủ lĩnh Hamas đến cùng

Tổng thống Trump tiếp tục thúc đẩy kế hoạch Gaza

Khám phá thêm chủ đề

Hamas israel Con tin Trump gaza
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận