Hamas bắt đầu thả con tin Israel

Một quan chức tham gia vào chiến dịch này cho biết các con tin đã được chuyển giao cho Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế. Theo kế hoạch, việc bàn giao 13 con tin còn sống sót, cùng với 28 con tin Israel khác - trong đó có 26 người đã chết và 2 người không rõ số phận - dự kiến sẽ diễn ra sau đó.

Đổi lại, Israel dự kiến sẽ thả gần 2.000 tù nhân người Palestine vào cuối ngày 13.10. Một quan chức cho biết 1.966 người đã lên xe buýt rời nhà tù Israel và phần lớn sẽ được thả tại Bệnh viện Nasser ở miền nam Gaza, theo Reuters.

Xe của Hội Chữ thập đỏ vận chuyển các con tin tại Gaza ngày 13.10.2025 ẢNH: REUTERS

Thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin được xem là bước ngoặt sau khi cuộc chiến Hamas - Israel leo thang xung đột, kéo theo nhiều chiến sự ở Iran, Houthi ở Yemen và Hezbollah ở Li Băng. Cuộc chiến đã làm gia tăng sự cô lập quốc tế của Israel và định hình lại cán cân quyền lực tại Trung Đông, theo Reuters.

Đoạn phim của Reuters cho thấy khoảng một chục người đeo mặt nạ, mặc đồ đen – được cho là thành viên của nhóm Hamas – đã xuất hiện tại Bệnh viện Nasser để giám sát quá trình bàn giao con tin.

Trong khi đó, người dân Israel tập trung gần trại quân sự Reim gần Gaza, vẫy cờ và chờ đón các con tin trở về. Tại Tel Aviv, hàng trăm người tụ tập tại Quảng trường con tin, giơ cao hình ảnh người thân và reo hò trong niềm xúc động.

Người dân tập trung để chờ đợi sự trở về của các con tin Israel tại Quảng trường con tin, Tel Aviv ngày 13.10.2025 ẢNH: REUTERS

Trong một tuyên bố ngày 13.10, Hamas khẳng định cam kết tuân thủ các điều khoản và thời hạn của thỏa thuận ngừng bắn, tùy thuộc vào sự tuân thủ của Israel. Hamas cho biết Israel đã chấp thuận ngừng bắn và trao đổi tù nhân sau khi không thể giải cứu họ bằng các chiến dịch quân sự.

Xung đột Hamas - Israel bùng phát ngày 7.10.2023 đã khiến khoảng 1.200 người Israel thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin. Các cuộc không kích và tấn công trên bộ của Israel sau đó đã tàn phá Gaza, khiến hơn 67.000 người Palestine thiệt mạng, theo The Times of Israel.

Ông Trump nói 'chiến tranh kết thúc' ở Gaza, Israel tuyên bố chiến thắng

Triển vọng hòa bình lâu dài hiện phụ thuộc vào kết quả hội nghị thượng đỉnh tại Sharm el-Sheikh (Ai Cập) với sự tham dự của hơn 20 nhà lãnh đạo thế giới và cả Tổng thống Trump. Tuy nhiên, nhiều chi tiết trong "kế hoạch 20 điểm" của Tổng thống Trump hiện vẫn chưa được thống nhất, bao gồm tương lai của Hamas và phương án quản lý Dải Gaza hậu xung đột.

"Xung đột đã kết thúc", Tổng thống Trump ngày 12.10 nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một khi ông bay từ Washington đến Israel. Chia sẻ về triển vọng của khu vực, ông nói: "Tôi nghĩ mọi thứ sẽ trở lại bình thường".