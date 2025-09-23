Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Quân sự

Mỹ đưa thêm tàu chiến đến Caribbean

Vi Trân
Vi Trân
23/09/2025 10:10 GMT+7

Tàu khu trục USS Stockdale đã đến Caribbean, nâng tổng số tàu mặt nước của Hải quân Mỹ có mặt trong khu vực lên con số 8.

Trang tin hải quân USNI News ngày 22.9 đưa tin tàu khu trục USS Stockdale đang hoạt động tại Caribbean cùng 7 tàu chiến nổi khác của Hải quân Mỹ trong nỗ lực bảo vệ an ninh.

Tàu Stockdale cập cảng tại Panama vào cuối tuần vừa qua và đang tham gia cùng nhóm tàu khu trục USS Jason Dunham và USS Gravely.

Tàu chiến Mỹ tăng cường hiện diện tại Caribbean với USS Stockdale và các tàu khác - Ảnh 1.

Tàu khu trục USS Stockdale

ẢNH: HẢI QUÂN MỸ

Ngoài 3 tàu khu trục nói trên còn có 5 tàu chiến khác của Mỹ đang hoạt động tại Caribbean, thuộc Nhóm sẵn sàng đổ bộ Iwo Jima. Các tàu này gồm tàu đổ bộ tấn công USS Iwo Jima, hai tàu vận tải đổ bộ USS Fort Lauderdale và USS San Antonio, tàu tuần dương USS Lake Erie và tàu tác chiến cận bờ USS Minneapolis-Saint Paul.

Một số báo cáo cho rằng còn ít nhất một tàu ngầm tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ trong khu vực.

Tàu khu trục USS Sampson trước đó hoạt động ngoài khơi Trung Mỹ bên bờ đông Thái Bình Dương giờ đã quay về cảng San Diego ở bang California (Mỹ).

Venezuela hé lộ thư gửi ông Trump đề nghị đối thoại sau vụ bắn nổ 'thuyền ma túy'

Việc tăng cường tàu chiến ở vùng Caribbean là một phần trong chiến lược mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm chống lại các chuyến hàng ma túy xuyên quốc gia.

Việc thực thi pháp luật về ma túy thường do Lực lượng Tuần duyên Mỹ đảm nhiệm. Tuần trước, lực lượng này thông báo đã ngăn chặn được 34 tấn cocaine ở đông Thái Bình Dương kể từ khi triển khai Chiến dịch Pacific Viper vào ngày 8.8.

Ngoài sự hiện diện của Hải quân và Tuần duyên tại vùng Caribbean, Mỹ cũng đã thực hiện ít nhất 3 cuộc tấn công gây chết người vào các tàu bị nghi ngờ chở ma túy của các băng nhóm Venezuela. Lầu Năm Góc công bố rất ít chi tiết về các cuộc tấn công này.

Tổng thống Trump đã công bố cuộc tấn công mới nhất vào ngày 19.9 thông qua một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social. Các cuộc tấn công đã khiến quốc hội Mỹ và nhiều bên khác đặt câu hỏi về tính pháp lý.

Tin liên quan

Mỹ đã xử lý 3 tàu ở ngoài khơi Venezuela

Mỹ đã xử lý 3 tàu ở ngoài khơi Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đã đánh chìm tổng cộng 3 tàu chở ma túy từ Venezuela chứ không phải 2 chiếc như công bố.

Khám phá thêm chủ đề

Tàu chiến tàu chiến mỹ Chống Ma túy Caribbean Hải quân Mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận