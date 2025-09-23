Mỹ đưa thêm tàu chiến đến Caribbean

Trang tin hải quân USNI News ngày 22.9 đưa tin tàu khu trục USS Stockdale đang hoạt động tại Caribbean cùng 7 tàu chiến nổi khác của Hải quân Mỹ trong nỗ lực bảo vệ an ninh.

Tàu Stockdale cập cảng tại Panama vào cuối tuần vừa qua và đang tham gia cùng nhóm tàu khu trục USS Jason Dunham và USS Gravely.

Tàu khu trục USS Stockdale ẢNH: HẢI QUÂN MỸ

Ngoài 3 tàu khu trục nói trên còn có 5 tàu chiến khác của Mỹ đang hoạt động tại Caribbean, thuộc Nhóm sẵn sàng đổ bộ Iwo Jima. Các tàu này gồm tàu đổ bộ tấn công USS Iwo Jima, hai tàu vận tải đổ bộ USS Fort Lauderdale và USS San Antonio, tàu tuần dương USS Lake Erie và tàu tác chiến cận bờ USS Minneapolis-Saint Paul.

Một số báo cáo cho rằng còn ít nhất một tàu ngầm tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ trong khu vực.

Tàu khu trục USS Sampson trước đó hoạt động ngoài khơi Trung Mỹ bên bờ đông Thái Bình Dương giờ đã quay về cảng San Diego ở bang California (Mỹ).

Venezuela hé lộ thư gửi ông Trump đề nghị đối thoại sau vụ bắn nổ 'thuyền ma túy'

Việc tăng cường tàu chiến ở vùng Caribbean là một phần trong chiến lược mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm chống lại các chuyến hàng ma túy xuyên quốc gia.

Việc thực thi pháp luật về ma túy thường do Lực lượng Tuần duyên Mỹ đảm nhiệm. Tuần trước, lực lượng này thông báo đã ngăn chặn được 34 tấn cocaine ở đông Thái Bình Dương kể từ khi triển khai Chiến dịch Pacific Viper vào ngày 8.8.

Ngoài sự hiện diện của Hải quân và Tuần duyên tại vùng Caribbean, Mỹ cũng đã thực hiện ít nhất 3 cuộc tấn công gây chết người vào các tàu bị nghi ngờ chở ma túy của các băng nhóm Venezuela. Lầu Năm Góc công bố rất ít chi tiết về các cuộc tấn công này.

Tổng thống Trump đã công bố cuộc tấn công mới nhất vào ngày 19.9 thông qua một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social. Các cuộc tấn công đã khiến quốc hội Mỹ và nhiều bên khác đặt câu hỏi về tính pháp lý.