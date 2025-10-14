Nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể sắp gặp Tổng thống Trump?

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young nêu khả năng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sắp gặp Tổng thống Trump khi ông trả lời câu hỏi của một nghị sĩ trong phiên họp quốc hội hôm 14.10.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Khu vực an ninh chung của làng đình chiến Bàn Môn Điếm thuộc Khu phi quân sự liên Triều ngày 30.6.2019 Ảnh: AFP

"Dựa trên phân tích thông tin và dữ liệu công khai, cả hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên dường như đều sẵn sàng (cho các cuộc đàm phán)", ông Chung nói. Ông cho rằng những phát biểu gần đây của ông Kim về việc có "kỷ niệm tốt đẹp" với ông Trump cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên sẵn sàng gặp đương kim chủ nhân Nhà Trắng nhưng có điều kiện.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có phát biểu như trên tại một cuộc họp quốc hội của Triều Tiên vào tháng trước. Ông nhấn mạnh rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng đàm phán với Washington nếu Washington bỏ yêu cầu Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa.

Tổng thống Trump dự kiến sẽ thăm Hàn Quốc vào cuối tháng 10 để tham dự các sự kiện APEC tại thành phố Gyeongju thuộc đông nam Hàn Quốc.

"Hiện tại, chìa khóa nằm ở quyết tâm của Tổng thống Trump", Bộ trưởng Chung nhận định. Ông cho rằng làng đình chiến Bàn Môn Điếm nằm trong Khu phi quân sự liên Triều là địa điểm có nhiều khả năng diễn ra cuộc gặp tiềm năng giữa nhà lãnh đạo Kim và Tổng thống Trump.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Bình Nhưỡng cũng như Washington đối với phát ngôn trên của Bộ trưởng Chung.