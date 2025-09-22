Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Kim Jong-un ‘vẫn giữ kỷ niệm đẹp’ với ông Trump, để ngỏ chuyện đàm phán

Thụy Miên
Thụy Miên
22/09/2025 06:45 GMT+7

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên cho biết 'vẫn giữ những kỷ niệm đẹp' với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời để ngỏ khả năng nối lại đối thoại với Washington.

Ông Kim Jong-un ‘vẫn giữ kỷ niệm đẹp’ với ông Trump, để ngỏ chuyện đàm phán- Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un phát biểu tại Hội đồng Nhân dân Tối cao (tức quốc hội Triều Tiên) tại Bình Nhưỡng ngày 22.9

ảnh: reuters

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay 22.9 dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho hay "cá nhân tôi vẫn giữ những kỷ niệm đẹp về vị tổng thống đương nhiệm của Mỹ, ông Trump".

Ông Kim và ông Trump từng gặp nhau 3 lần trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, cụ thể trong các năm 2018, 2019, trước khi các cuộc đàm phán rơi vào bế tắc mà không đạt được thỏa thuận.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định Triều Tiên sẵn sàng quay lại đàm phán trở lại với Mỹ nếu Washington từ bỏ cái mà ông gọi là "ảo tưởng phi lý" khi yêu cầu Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân.

"Nếu Mỹ rũ bỏ ám ảnh mang tính hoang tưởng về phi hạt nhân hóa Triều Tiên, và dựa trên việc nhìn nhận thực tế hiện tại, thật sự mong muốn cùng chung sống trong hòa bình với chúng tôi, không lý do gì chúng tôi không thể ngồi vào bàn đối thoại với phía Mỹ", KCNA dẫn lời ông Kim.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định việc chế tạo vũ khí hạt nhân nhằm đảm bảo an ninh là vấn đề của sự sống còn đối với Triều Tiên, trước những mối đe dọa nghiêm trọng.

Ông Kim Jong-un cho biết đã bác bỏ những đề xuất đối thoại gần đây từ Washington và Seoul vì đối phương "thiếu thành ý", và mục tiêu cuối cùng của họ, theo ông, vẫn là làm suy yếu và lật đổ chính quyền Bình Nhưỡng.

Lãnh đạo Triều Tiên đề cập đến một đề xuất từ phía Hàn Quốc nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng theo từng giai đoạn là bằng chứng cho thấy mục đích thực sự của Seoul.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sau khi nhậm chức hồi tháng 6 đã đưa ra một loạt các thông điệp hòa giải, khẳng định đối thoại cần thiết phải Bình Nhưỡng. Ông Lee đề xuất những bước xây dựng lòng tin và hướng đến mục tiêu cuối cùng là phi hạt nhân hóa Triều Tiên, theo Reuters.

