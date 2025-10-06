Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Quân sự

Ông Kim Jong-un thăm tàu khu trục Choe Hyon

Thụy Miên
Thụy Miên
06/10/2025 10:01 GMT+7

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên đã thăm tàu khu trục Choe Hyon trong khuôn khổ cuộc triển lãm quân sự diễn ra ngày 5.10, theo Hãng thông tấn KCNA hôm nay 6.10.

Chủ tịch Kim Jong - un thăm tàu khu trục Choe Hyon trong triển lãm quân sự - Ảnh 1.

Buổi lễ thăm tàu khu trục Choe Hyon được tổ chức ngày 5.10 sau khi con tàu được hạ thủy lại hồi tháng 6

ảnh: reuters

Chủ tịch Kim Jong - un thăm tàu khu trục Choe Hyon trong triển lãm quân sự - Ảnh 2.

Cuộc triển lãm thường niên về chủ đề phát triển quốc phòng được tổ chức nhằm quảng bá những bước tiến vượt bậc trong quá trình hiện đại hóa quân đội của Triều Tiên

ảnh: reuters

Chủ tịch Kim Jong - un thăm tàu khu trục Choe Hyon trong triển lãm quân sự - Ảnh 3.

Ông Kim Jong-un lên tàu khu trục hôm 5.10

ảnh: reuters

Chủ tịch Kim Jong - un thăm tàu khu trục Choe Hyon trong triển lãm quân sự - Ảnh 4.

Hãng SI Analytics (trụ sở tại Hàn Quốc) phân tích hình ảnh vệ tinh hồi tháng 9 cho thấy Bình Nhưỡng đã tiến hành việc lắp động cơ cho tàu Choe Hyon

ảnh: reuters

Chủ tịch Kim Jong - un thăm tàu khu trục Choe Hyon trong triển lãm quân sự - Ảnh 5.

SI Analytics dự đoán tàu khu trục có thể bắt đầu chạy thử trên biển trong tháng 10

ảnh: reuters

Chủ tịch Kim Jong - un thăm tàu khu trục Choe Hyon trong triển lãm quân sự - Ảnh 6.

Trong lúc thăm tàu, nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ đạo hải quân Triều Tiên cần sẵn sàng triệt để ngăn chặn, ứng phó và trừng phạt mọi hành động khiêu khích của kẻ thù

ảnh: reuters

Chủ tịch Kim Jong - un thăm tàu khu trục Choe Hyon trong triển lãm quân sự - Ảnh 7.

Tàu Choe Hyun là chiếc thứ 2 trong lớp tàu khu trục mới có lượng giãn nước 5.000 tấn của Triều Tiên

ảnh: reuters

Chủ tịch Kim Jong - un thăm tàu khu trục Choe Hyon trong triển lãm quân sự - Ảnh 8.

Ông Kim Jong-un thăm khoang sinh hoạt của thủy thủ trên tàu

ảnh: reuters

Chủ tịch Kim Jong - un thăm tàu khu trục Choe Hyon trong triển lãm quân sự - Ảnh 9.

Hiện chưa rõ khi nào tàu chiến sẽ chính thức đi vào hoạt động

ảnh: reuters

Xem thêm bình luận