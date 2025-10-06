Ông Kim Jong-un thăm tàu khu trục Choe Hyon

Buổi lễ thăm tàu khu trục Choe Hyon được tổ chức ngày 5.10 sau khi con tàu được hạ thủy lại hồi tháng 6
ảnh: reuters
Cuộc triển lãm thường niên về chủ đề phát triển quốc phòng được tổ chức nhằm quảng bá những bước tiến vượt bậc trong quá trình hiện đại hóa quân đội của Triều Tiên
Ông Kim Jong-un lên tàu khu trục hôm 5.10
Hãng SI Analytics (trụ sở tại Hàn Quốc) phân tích hình ảnh vệ tinh hồi tháng 9 cho thấy Bình Nhưỡng đã tiến hành việc lắp động cơ cho tàu Choe Hyon
SI Analytics dự đoán tàu khu trục có thể bắt đầu chạy thử trên biển trong tháng 10
Trong lúc thăm tàu, nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ đạo hải quân Triều Tiên cần sẵn sàng triệt để ngăn chặn, ứng phó và trừng phạt mọi hành động khiêu khích của kẻ thù
Tàu Choe Hyun là chiếc thứ 2 trong lớp tàu khu trục mới có lượng giãn nước 5.000 tấn của Triều Tiên
Ông Kim Jong-un thăm khoang sinh hoạt của thủy thủ trên tàu
Hiện chưa rõ khi nào tàu chiến sẽ chính thức đi vào hoạt động
