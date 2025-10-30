Kết luận điều tra vụ thảm sát 3 người trong 1 gia đình tại Đồng Nai

Ngày 30.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất kết luận điều tra vụ thảm sát 3 người trong 1 gia đình tại xã Đăk Nhau gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, kết quả điều tra xác định bị can Lê Sỹ Tùng đã thực hiện hành vi phạm tội một mình, không có đồng phạm cùng tham gia trong quá trình gây án. Cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố bị can đối với Lê Sỹ Tùng về các tội: giết người, cướp tài sản, hủy hoại tài sản và tàng trữ, vận chuyển, sử dụng và mua bán trái phép vũ khí quân dụng".

Căn nhà nơi xảy ra vụ thảm sát khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn bắt giữ và khởi tố đối với 3 bị can liên quan (có hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng và mua bán súng với Tùng trước khi gây án), gồm: Lưu Minh Tiến (ở phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Văn Việt (ở phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai) và Phạm Quang Huy (ở phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên).

Bán xe mô tô lấy tiền mua súng

Kết luận điều tra cho thấy, Lê Sỹ Tùng không có công ăn việc làm, không có thu nhập nhưng lại hưởng thụ lối sống xa hoa, thường đăng lên Facebook cá nhân thể hiện việc đi du lịch, mua sắm xe mô tô phân khối lớn để đi phượt, mua súng và thường đi săn bắn, tham gia các trò chơi cảm giác mạnh và các loại game bạo lực...

Tùng từng là sinh viên một trường đại học, nhưng đã bỏ học giữa chừng; và từ năm học lớp 11, Tùng đã phạm tội "trộm cắp tài sản" bị xử án 2 năm tù cho hưởng án treo.

Lê Sỹ Tùng thời điểm bị bắt CÔNG AN ĐỒNG NAI

Với bản tính ham hưởng thụ, lười lao động và để có tiền tiêu xài, Tùng đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản.

Để thực hiện âm mưu của mình, Tùng đã bán xe mô tô lấy tiền đặt mua súng quân dụng cùng 750 viên đạn và các phụ kiện, bảo hộ đi kèm; mua máy cắt sắt, đèn pin, khăn trùm đầu, tóc giả, lưỡi câu, dây dù; các loại quần áo, dày dép để thay đổi nhận dạng… nhằm tránh sự phát hiện trong quá trình gây án và đánh lạc hướng truy xét của cơ quan chức năng sau khi gây án tẩu thoát.

Lên kế hoạch bài bản

Nhằm thực hiện gây án đến cùng và che giấu hành vi sau khi gây án, Tùng đã lên kế hoạch chuẩn bị rất bài bản để thực hiện hành vi phạm tội.

Tùng tìm gia đình nạn nhân giàu có, ở biệt lập nơi hẻo lánh để gây án. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các công cụ, phương tiện nêu trên, Tùng đi khảo sát và chọn địa điểm gây án.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải (thứ 3, từ trái qua), Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp tham gia chỉ đạo điều tra vụ án ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Từ đầu tháng 8.2025, Tùng đã nhắm vào cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh tại xã Đắk Nhau, nơi Tùng xác định có nhà ở khang trang, trong nhà có nhiều tài sản và ở vị trí hẻo lánh. Tùng nhiều lần khảo sát để nắm rõ số người sinh sống, quy luật sinh hoạt của gia đình; xác định hướng tấn công gây án và tẩu thoát.

Quá trình gây án

Ngày 1.10, Tùng đã chuẩn bị tất cả công cụ, phương tiện sử dụng gây án, xuất phát từ nơi ở của mình tại phường Phước Long (Bình Phước cũ) một mình điều khiển xe máy đi đến Bệnh viện Thánh Tâm (ở phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai), gửi xe vào bãi giữ xe bệnh viện rồi đón xe ô tô khách đi Đà Lạt.

Tang vật công an thu giữ được sau khi bắt giữ Lê Sỹ Tùng ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Khi tới nơi, Tùng lập tức đón xe quay về ngã tư Dầu Giây thì xuống, đón xe ôm đi tới trước cổng Suối Tiên, đón xe buýt đi Bến xe Miền Đông. Đến 7 giờ ngày 2.10, Tùng lên xe khách đi đến xã Bom Bo, rồi tiếp tục đón xe ôm đi xã Đăk Nhau. Cách nhà nạn nhân khoảng 2 km, Tùng xuống xe, đi bộ trong lô cao su tới tiếp cận cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh.

Mỗi lần thay đổi phương tiện trên đường di chuyển thì Tùng đều thay đổi trang phục trên người và liên tục đội tóc giả, mũ két lưỡi trai, đeo khẩu trang trùm kín mặt.

Trước khi tiếp cận mục tiêu gây án, Tùng thay bỏ toàn bộ trang phục đang mặc, tiếp tục mặc bộ đồng phục chuyên dụng chạy xe mô tô phượt, đeo kính bảo hộ, mũ bảo hộ, găng tay; lắp súng bắn thử chính xác, rồi sử dụng móc câu móc vào công tắc CP, buộc dây dù kéo dài để giật cúp điện dẫn vào nhà nạn nhân.

Camera ghi lại hình ảnh Tùng vào nhà nạn nhân thời điểm gây án ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Khi phát hiện gia đình nạn nhân tập trung ăn tối thì Tùng đứng từ bìa lô cao su đối diện, cách vị trí các nạn nhân khoảng 35 m, xả đạn liên tục làm chết 3 người, bắn nổ mắt camera rồi vào phòng cắt két sắt lấy tài sản của gia đình nạn nhân và tẩu thoát.

Chỉ trong 56 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin vụ án, lúc 13 giờ 30 ngày 5.10.2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Lê Sỹ Tùng và thu giữ toàn bộ tang vật, tài sản liên quan vụ án.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cùng Ban lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai thăm hỏi gia đình nạn nhân ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Cũng trong thời hạn 20 ngày, Cơ quan CSĐT cũng đã bắt giữ thêm 3 nghi phạm mua bán vũ khí mà Tùng đã sử dụng gây án và đề nghị truy tố các bị can theo quy định.

Cơ quan điều tra, Viện KSND và TAND tỉnh Đồng Nai đã họp, thống nhất sẽ đưa vụ án ra xét xử công khai trong tháng 11.2025 để kịp thời trấn an dư luận và lập lại tình hình an ninh trật tự tại địa phương.