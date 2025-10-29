Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bắt thêm một bị can liên quan vụ án Hoàng Hường

Trần Cường
Trần Cường
29/10/2025 21:13 GMT+7

Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến nữ doanh nhân Hoàng Hường, cảnh sát vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm một nữ bị can về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Tối 29.10, Bộ Công an cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Tường An (32 tuổi, trú P.Tây Hồ, Hà Nội) về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, điều 321 bộ luật Hình sự.

Bắt thêm một bị can liên quan vụ án Hoàng Hường- Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Thị Tường An

ẢNH: BỘ CÔNG AN

Bộ Công an cho hay, đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường (thường được gọi là Hoàng Hường, 38 tuổi, quê Phú Thọ) thành lập, chỉ đạo điều hành hoạt động tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Theo Bộ Công an, các quyết định và lệnh tố tụng đối với Nguyễn Thị Tường An đã được tống đạt, thực thi sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn.

C01 đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bắt thêm một bị can liên quan vụ án Hoàng Hường- Ảnh 2.

Bị can Hoàng Hường

ẢNH: BỘ CÔNG AN

Trước đó, ngày 1.10, C01 ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời khởi tố 6 bị can cùng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có Hoàng Hường.

Các bị can còn lại gồm: Nguyễn Hoài Nam (em rể Hường, Giám đốc Công ty TNHH Cavipha); Nguyễn Thị Thoa (trợ lý Hoàng Hường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư K&B); Hoàng Anh Dũng (nguyên Giám đốc Marketing Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường); Nguyễn Duy Khánh (em rể Hường, Thủ quỹ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư KB) và Nguyễn Thị Hường (nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường).

Theo cáo buộc ban đầu, Hoàng Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác. Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh.

Kết quả điều tra xác định ban đầu, từ tháng 1.2021 đến tháng 6 năm nay, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỉ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỉ đồng.

