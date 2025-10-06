Chiều 6.10.2025, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về vụ án bắn chết 3 người ở xã Đăk Nhau (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ).

Lời khai của Lê Sỹ Tùng: Bắn vào camera, tìm hiểu nhà nạn nhân trước khi gây án

Chủ trì buổi họp báo là thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cùng bà Nguyễn Thị Loan, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai; đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, đây là vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Buổi họp báo nhằm thông tin kết quả điều tra kịp thời, chính xác đến cơ quan báo chí, truyền thông và nhân dân.