Lời khai của Lê Sỹ Tùng: Bắn vào camera, tìm hiểu nhà nạn nhân trước khi gây án
Lời khai của Lê Sỹ Tùng: Bắn vào camera, tìm hiểu nhà nạn nhân trước khi gây án

06/10/2025 20:32 GMT+7

Tại buổi họp báo thông tin chính thức về vụ án bắn chết 3 người, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định đây là vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng.

Chiều 6.10.2025, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về vụ án bắn chết 3 người ở xã Đăk Nhau (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ).

Lời khai của Lê Sỹ Tùng: Bắn vào camera, tìm hiểu nhà nạn nhân trước khi gây án

Chủ trì buổi họp báo là thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cùng bà Nguyễn Thị Loan, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai; đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, đây là vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Buổi họp báo nhằm thông tin kết quả điều tra kịp thời, chính xác đến cơ quan báo chí, truyền thông và nhân dân.

[CẬP NHẬT] Vụ nghi phạm giết 3 người ở Đồng Nai: Hung thủ gây án bước đầu khai gì? - Ảnh 3.

Toàn cảnh buổi họp báo chiều 6.10

ẢNH: LÊ LÂM

Tin liên quan

Khởi tố hàng loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Đồng Nai

Khởi tố hàng loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Đồng Nai

Chiều ngày 6.10, tại họp báo thông tin về kết quả công tác quý 3/2025 của Bộ Công an, thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó cục trưởng C03 (Bộ Công an), đã thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần FreeLand (TP.HCM), Đồng Nai và các đơn vị liên quan.

Khám phá thêm chủ đề

Đồng Nai giết người đồng nai giết 3 người Án mạng Lê Sỹ Tùng
