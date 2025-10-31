Báo Malaysia vẫn khuyên FAM chấp nhận án phạt của FIFA, bằng chứng sai trái mới quá đanh thép

Quyết định của FIFA không phải là điều dễ dàng đảo ngược

Theo luật sư Suhail Rahimi: "Quyết định của FIFA không phải là điều dễ dàng đảo ngược; mọi quyết định đều được đưa ra dựa trên bằng chứng". Do đó, chuyên gia này cho rằng, khi FIFA công bố kết quả kháng cáo, nếu FAM nhận thất bại, họ nên chấp nhận hình phạt. Việc theo kiện ra Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) gần như vô vọng và chỉ kéo dài thời gian.

Facundo Garces (giữa) là 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia đang bị FIFA xử phạt cấm thi đấu 12 tháng. Tiếp tục bị phanh phui gốc gác thật sự của mình từ Santa Fe (Argentina) Ảnh: Ngọc Linh

Trong khi đó, theo Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Seri Windsor Paul John, cơ quan này sẽ hành động sau khi quá trình pháp lý kết thúc, trong đó khả năng sẽ ra án phạt bóng đá Malaysia ngay sau khi FIFA công bố kết quả kháng cáo. Song song với khả năng FAM kiện ra CAS nếu có.

Đồng thời, ông Seri Windsor Paul John cũng xác nhận, AFC có thời gian cụ thể cho vấn đề của bóng đá Malaysia, đó là mọi thứ cần được giải quyết trước ngày 31.3.2026, khi vòng loại Asian Cup 2027 kết thúc để xác định các đội cuối cùng có mặt ở vòng chung kết, tiến hành chia nhóm hạt giống và bốc thăm chia bảng.

Khả năng bóng đá Malaysia nhận kết quả kháng cáo rất xấu từ FIFA, theo như New Straits Times đánh giá ngày 30.10, ngày càng rõ ràng.

Diễn biến mới cho thấy, theo điều tra của báo Argentina, Capital de Noticias công bố ngày 30.10, xác định 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" của bóng đá Malaysia là Facundo Garces (gốc Argentina) có ông nội và mẹ ruột đều là người Argentina có gốc gác từ Santa Fe. Không có ai trong số này sinh ra ở Penang, Malaysia như hồ sơ của FAM gửi FIFA.

Tương tự, một cầu thủ gốc Argentina khác nhập tịch trong vụ việc trên là Imanol Machuca, các tài liệu của FAM cũng trình bày cho thấy bà của anh cũng đến từ Penang. Nhưng FIFA đã xác định, bà của tiền vệ đang thi đấu cho CLB Velez Sarsfield, sinh ra tại thị trấn Roldan, thuộc tỉnh Santa Fe (Argentina).

Cầu thủ nhập tịch Joao Figueiredo (gốc Brazil) của đội tuyển Malaysia, hiện thi đấu cho CLB Johor Darul Ta'zim cũng là 1 trong 7 cầu thủ bị FIFA trừng phạt Ảnh: Ngọc Linh

5 cầu thủ khác cũng trong tình huống tương tự: gồm cầu thủ người Argentina Rodrigo Holgado; 2 cầu thủ người Tây Ban Nha Jon Irazabal Iraurgui và Gabriel Arrocha; Joao Figueiredo người Brazil; và Hector Hevel (người Hà Lan). Tất cả đều bị đình chỉ thi đấu trong một năm, rất khó được giảm án vì vẫn không chấp nhận sự thật, Capital de Noticias cho biết thêm.

Ở diễn biến khác, cựu Tổng thư ký FAM, ông Seri Azzuddin Ahmad trả lời phỏng vấn kênh Astro Arena ngày 30.10, mô tả sự việc của cơ quan bóng đá Malaysia hiện nay là "rất nghiêm trọng, đáng lẽ không nên xảy ra".

Ông cũng chỉ trích Tổng thư ký FAM, Noor Azman Rahman đang bị đình chỉ chức vụ, nhưng lại bất ngờ xuất hiện trong cuộc gặp với Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino gần đây dù với lý do cá nhân, cũng không nên xảy ra.

"Ông ấy (Noor Azman Rahman) đang bị đình chỉ chức vụ, do đó, không nên tham gia vào bất cứ việc gì liên quan đến bóng đá Malaysia dù với tư cách cá nhân. Điều này rõ ràng là đã khiến người ta đặt nhiều câu hỏi, liệu đã có việc gì liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch.

FAM nên hoạt động với tư cách một tổ chức liên đoàn được tôn trọng và vinh danh không chỉ trong nước mà còn trên trường quốc tế", ông Seri Azzuddin Ahmad, người từng làm việc tại FAM năm 2013, bày tỏ.