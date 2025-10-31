FIFA vẫn chưa ra quyết định cuối cùng vụ bóng đá Malaysia nhập tịch lậu: Lại phải thấp thỏm chờ

FIFA vẫn 'án binh bất động'

Từ đêm 30.10 cho đến rạng sáng 31.10 (giờ Việt Nam), truyền thông Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung chờ đợi FIFA ra quyết định cuối cùng về vụ FAM nhập tịch sai quy định. Trước đó, trong cuộc họp báo do chính FAM tổ chức vào hôm 17.10, cơ quan này tiết lộ nhiều khả năng FIFA sẽ công bố quyết định này vào ngày 30.10. Tuy nhiên, tính đến 1 giờ 30 ngày 31.10, FIFA không có thông báo chính thức nào. Một số nguồn tin dự báo, có thể FAM sẽ phải giải trình còn các cầu thủ có liên quan sẽ phải tham gia phiên điều trần.

Diễn biến mới nhất trong khoảng thời gian này chỉ đến từ một tờ báo ở Argentina. Tờ báo có tên Capital de Noticias (CDN) đăng tải những hình ảnh về giấy khai sinh gốc của ông nội cầu thủ Facundo Garces. Dựa trên những hình ảnh này, CDN cho biết ông nội của Garces có gốc gác Argentina chứ không phải là Malaysia (như những gì FAM cung cấp). CDN khẳng định đây là giấy tờ gốc mà FIFA đã điều tra ra, là cơ sở để FIFA ra án phạt ban đầu với FAM.

Hector Hevel (số 13) là một trong 7 cầu thủ nhận án phạt từ FIFA, đóng góp nhiều trong 2 chiến thắng của đội tuyển Malaysia trước đội tuyển Việt Nam và Nepal ẢNH: NGỌC LINH

Toàn cảnh vụ bê bối của FAM

Sự việc bắt đầu từ hồi tháng 6 khi FIFA bắt đầu vào cuộc điều tra sau khi nhận đơn tố cáo về việc FAM có thể đã nhập tịch không hợp lệ. Trải qua 2 tháng bí mật điều tra, FIFA khẳng định ông bà của 7 cầu thủ sinh ra tại Tây Ban Nha, Argentina, Brazil chứ không phải sinh ra tại Malaysia như tài liệu phía FAM cung cấp.

FIFA cũng cho FAM và 7 cầu thủ cơ hội giải trình. Đến ngày 26.9, FIFA ra phán quyết kỷ luật lần đầu tiên: phạt FAM 350.000 CHF (khoảng 11,5 tỉ đồng), mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 CHF (khoảng 66 triệu đồng) và cấm 7 cầu thủ hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng.

Đến ngày 6.10, FIFA thông báo giữ nguyên án phạt này. FAM cũng đề nghị đề nghị FIFA cung cấp toàn bộ tài liệu và căn cứ pháp lý để xây dựng hồ sơ kháng cáo. Đồng thời, FAM thuê luật sư quốc tế và chuẩn bị chiến lược pháp lý mới. Đến ngày 14.10, FAM chính thức gửi đơn kháng cáo lên FIFA.



