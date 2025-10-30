Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

FAM nín thở chờ phán quyết cuối cùng từ FIFA

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
30/10/2025 01:42 GMT+7

Trong cuộc chiến về mặt pháp lý, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) gần như thua cuộc hoàn toàn. Giờ đây, FAM và bóng đá Malaysia chỉ mong được FIFA giảm án phạt nhẹ chút nào hay chút nấy trong vụ bê bối nhập tịch 7 cầu thủ nước ngoài.

FAM KHÔNG THỂ "TRẮNG ÁN"

Ngày 30.10, FIFA chính thức ra quyết định cuối cùng về án kỷ luật dành cho FAM và 7 cầu thủ mà FIFA cho rằng đã sử dụng giấy tờ giả mạo. Một ngày trước thời điểm quan trọng, những nhân vật đặc biệt của Malaysia tỏ ra bi quan về khả năng FAM kháng án thành công. Bà Hanneh Yeoh, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và thể thao Malaysia (KBS), cho biết KBS sẵn sàng phối hợp với FAM để xây dựng lại nền bóng đá. Bà chia sẻ: "Sau khi kết quả kháng cáo từ FIFA được gửi đến, chúng tôi đã sẵn sàng hành động, thậm chí điều đó là dành cho kịch bản xấu nhất. Chúng tôi sẽ xem cần phải cải thiện những gì". Còn chuyên gia bóng đá Malaysia Pekan Ramli khẳng định: "Tốt hơn là FAM nên biết chấp nhận kết quả, dừng lại để cải thiện điểm yếu".

FAM nín thở chờ phán quyết cuối cùng từ FIFA- Ảnh 1.

FAM và đội tuyển Malaysia nên chuẩn bị tinh thần để đối mặt với án phạt

ẢNH: NGỌC LINH

Thời gian qua, FAM nỗ lực kháng cáo, tìm đủ cách để có thể chứng minh họ vô tội. Tuy nhiên, kịch bản này gần như không thể xảy ra. Vì thế, FAM một mặt kháng cáo, mặt khác lại chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Cụ thể, FAM quyết định thành lập Ủy ban điều tra độc lập, không có sự góp mặt của các quan chức FAM, để tìm ra ngọn ngành vụ bê bối. Người đứng đầu ủy ban này là ông Tun Sharif, một cựu chánh án. Kết quả cuộc điều tra độc lập này (không biết bao giờ mới xong), theo nhận định từ báo chí Malaysia, không có tác dụng khi giờ G đã sắp điểm.

"CANH BẠC" CUỐI CÙNG CỦA FAM

Khi cánh cửa FIFA đóng lại (giữ nguyên án phạt), FAM chỉ còn một hy vọng mong manh: gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao (CAS), cơ quan độc lập với FIFA, có trụ sở ở Thụy Sĩ. Tuy nhiên, việc đưa vụ việc lên CAS là một "canh bạc" đắt giá và đầy rủi ro, gần như cầm chắc thất bại. Thứ nhất, vụ kiện sẽ tiêu tốn của FAM rất nhiều tiền để chi trả luật sư quốc tế, án phí... Thứ hai, FIFA đã điều tra kỹ lưỡng, thu thập những bằng chứng cụ thể, rõ ràng trước khi đưa ra quyết định.

Hy vọng của FAM nằm ở việc họ có thể thuyết phục CAS rằng dù hồ sơ ban đầu có sai sót, nhưng hành động của FAM không xuất phát từ động cơ gian lận có chủ đích, mà là do sự tắc trách trong quy trình chuyển đổi hồ sơ. Đây là lập luận duy nhất có thể giúp FAM hy vọng giảm nhẹ hình phạt cấm thi đấu đối với đội tuyển Malaysia, hoặc tránh được nguy cơ bị Liên đoàn Bóng đá châu Á xử thua 0-3 ở các trận gặp đội tuyển VN và gặp Nepal thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Tuy nhiên, đây là một nước cờ đầy rủi ro. Nếu CAS giữ nguyên phán quyết của FIFA (nhiều khả năng xảy ra), FAM không chỉ mất tiền vô ích mà còn có nguy cơ nhận thêm án phạt nếu bị coi là cố tình kéo dài sự việc. Theo điều R59 trong bộ quy tắc của CAS, nếu kháng cáo là vô căn cứ hoặc không có khả năng thành công, người/tổ chức gửi đơn kháng cáo có thể bị phạt số tiền lên đến 25.000 CHF (hơn 800 triệu đồng). Nhìn chung, FAM đang nỗ lực tung ra những "miếng đòn" tự vệ cuối cùng để đưa mức thiệt hại xuống mức tối thiểu. Nhưng dường họ đang vùng vẫy trong vô vọng. 

NEPAL CHỌN BUKIT JALIL LÀM SÂN NHÀ TRẬN GẶP MALAYSIA

Ngày 29.10, AFC xác nhận đội tuyển Nepal chọn Bukit Jalil (Kuala Lumpur, Malaysia) làm sân nhà cho trận gặp đội tuyển Malaysia, diễn ra vào ngày 18.11, thuộc lượt về vòng loại Asian Cup 2027. Đội tuyển Nepal không thể thi đấu trên quê hương do những bất ổn về chính trị. Ở lượt đi cũng trên sân Bukit Jalil, đội tuyển Malaysia đã dùng 1 cầu thủ nhập tịch sai quy định.


Tin liên quan

Rò rỉ ảnh người bị FAM đình chỉ chụp cùng Chủ tịch FIFA: 'CĐV Malaysia sốc!'

Rò rỉ ảnh người bị FAM đình chỉ chụp cùng Chủ tịch FIFA: 'CĐV Malaysia sốc!'

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) mới đây đã lên tiếng, làm sáng tỏ hình ảnh ông Noor Azman Rahman được phát hiện tham dự một sự kiện quan trọng trong tuần qua, có sự tham dự của Chủ tịch FIFIA Gianni Infantino.

Malaysia sẵn sàng cho kịch bản xấu nhất từ FIFA, FAM được khuyên ngừng kiện lên CAS

Ngày 30.10 FIFA công bố kết quả kháng cáo, chuyên gia Malaysia cảnh báo: 'FAM đừng giả vờ không có lỗi’

Khám phá thêm chủ đề

Liên đoàn Bóng đá Malaysia FAM Hanneh Yeoh Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Nepal
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận