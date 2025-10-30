FAM nín thở chờ phán quyết cuối cùng từ FIFA

FAM KHÔNG THỂ "TRẮNG ÁN"

Ngày 30.10, FIFA chính thức ra quyết định cuối cùng về án kỷ luật dành cho FAM và 7 cầu thủ mà FIFA cho rằng đã sử dụng giấy tờ giả mạo. Một ngày trước thời điểm quan trọng, những nhân vật đặc biệt của Malaysia tỏ ra bi quan về khả năng FAM kháng án thành công. Bà Hanneh Yeoh, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và thể thao Malaysia (KBS), cho biết KBS sẵn sàng phối hợp với FAM để xây dựng lại nền bóng đá. Bà chia sẻ: "Sau khi kết quả kháng cáo từ FIFA được gửi đến, chúng tôi đã sẵn sàng hành động, thậm chí điều đó là dành cho kịch bản xấu nhất. Chúng tôi sẽ xem cần phải cải thiện những gì". Còn chuyên gia bóng đá Malaysia Pekan Ramli khẳng định: "Tốt hơn là FAM nên biết chấp nhận kết quả, dừng lại để cải thiện điểm yếu".

FAM và đội tuyển Malaysia nên chuẩn bị tinh thần để đối mặt với án phạt ẢNH: NGỌC LINH

Thời gian qua, FAM nỗ lực kháng cáo, tìm đủ cách để có thể chứng minh họ vô tội. Tuy nhiên, kịch bản này gần như không thể xảy ra. Vì thế, FAM một mặt kháng cáo, mặt khác lại chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Cụ thể, FAM quyết định thành lập Ủy ban điều tra độc lập, không có sự góp mặt của các quan chức FAM, để tìm ra ngọn ngành vụ bê bối. Người đứng đầu ủy ban này là ông Tun Sharif, một cựu chánh án. Kết quả cuộc điều tra độc lập này (không biết bao giờ mới xong), theo nhận định từ báo chí Malaysia, không có tác dụng khi giờ G đã sắp điểm.

"C ANH BẠC" CUỐI CÙNG CỦA FAM

Khi cánh cửa FIFA đóng lại (giữ nguyên án phạt), FAM chỉ còn một hy vọng mong manh: gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao (CAS), cơ quan độc lập với FIFA, có trụ sở ở Thụy Sĩ. Tuy nhiên, việc đưa vụ việc lên CAS là một "canh bạc" đắt giá và đầy rủi ro, gần như cầm chắc thất bại. Thứ nhất, vụ kiện sẽ tiêu tốn của FAM rất nhiều tiền để chi trả luật sư quốc tế, án phí... Thứ hai, FIFA đã điều tra kỹ lưỡng, thu thập những bằng chứng cụ thể, rõ ràng trước khi đưa ra quyết định.

Hy vọng của FAM nằm ở việc họ có thể thuyết phục CAS rằng dù hồ sơ ban đầu có sai sót, nhưng hành động của FAM không xuất phát từ động cơ gian lận có chủ đích, mà là do sự tắc trách trong quy trình chuyển đổi hồ sơ. Đây là lập luận duy nhất có thể giúp FAM hy vọng giảm nhẹ hình phạt cấm thi đấu đối với đội tuyển Malaysia, hoặc tránh được nguy cơ bị Liên đoàn Bóng đá châu Á xử thua 0-3 ở các trận gặp đội tuyển VN và gặp Nepal thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Tuy nhiên, đây là một nước cờ đầy rủi ro. Nếu CAS giữ nguyên phán quyết của FIFA (nhiều khả năng xảy ra), FAM không chỉ mất tiền vô ích mà còn có nguy cơ nhận thêm án phạt nếu bị coi là cố tình kéo dài sự việc. Theo điều R59 trong bộ quy tắc của CAS, nếu kháng cáo là vô căn cứ hoặc không có khả năng thành công, người/tổ chức gửi đơn kháng cáo có thể bị phạt số tiền lên đến 25.000 CHF (hơn 800 triệu đồng). Nhìn chung, FAM đang nỗ lực tung ra những "miếng đòn" tự vệ cuối cùng để đưa mức thiệt hại xuống mức tối thiểu. Nhưng dường họ đang vùng vẫy trong vô vọng.