Rò rỉ ảnh người bị FAM đình chỉ chụp cùng Chủ tịch FIFA: 'CĐV Malaysia sốc!'

Văn Trình
Văn Trình
29/10/2025 13:04 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) mới đây đã lên tiếng, làm sáng tỏ hình ảnh ông Noor Azman Rahman được phát hiện tham dự một sự kiện quan trọng trong tuần qua, có sự tham dự của Chủ tịch FIFIA Gianni Infantino.

Ông Noor Azman Rahman là Tổng thư ký của FAM đã bị đình chỉ chức vụ vào ngày 17.10. Trước đó, khi bóng đá Malaysia nhận án phạt từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vì vi phạm điều 22 của bộ luật Kỷ luật (FDC), liên quan đến giả mạo và xuyên tạc, ông Noor Azman HJ Rahman chính là người lên tiếng đầu tiên, cho rằng sự việc này là do các nhân viên đã mắc “lỗi kỹ thuật”.

Ông Noor Azman HJ Rahman chia sẻ: "FAM xin thông báo rằng chúng tôi đã phát hiện ra một lỗi kỹ thuật trong quy trình nộp hồ sơ do nhân viên hành chính thực hiện. FAM rất coi trọng vấn đề này. Tuy nhiên, FAM xin nhấn mạnh rằng các cầu thủ liên quan là công dân Malaysia hợp pháp".

Theo FAM, ông Noor Azman HJ Rahman phải dừng công việc ngay lập tức sau tuyên bố trên. Đồng thời, ông Noor Azman HJ Rahman cũng không được phép đặt chân đến văn phòng của FAM hay tham gia vào bất kỳ hoạt động bóng đá nào của Malaysia.

Rò rỉ ảnh người bị FAM đình chỉ chụp cùng Chủ tịch FIFA: 'CĐV Malaysia sốc!'- Ảnh 1.

Ông Noor Azman HJ Rahman đã bị FAM đình chỉ công việc và không được đến trụ sở của cơ quan này kể từ ngày 17.10

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, sáng 29.10, bức ảnh gây sốc đã xuất hiện khi ông Noor Azman HJ Rahman bất ngờ chụp chung Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch danh dự của FAM Hamidin Amin. Theo tiết lộ của phóng viên Frankie D'Cruz, bức ảnh này thậm chí còn được chụp ngay tại khuôn viên của trụ sở FAM.

Rò rỉ ảnh người bị FAM đình chỉ chụp cùng Chủ tịch FIFA: 'CĐV Malaysia sốc!'- Ảnh 2.

Ông Noor Azman HJ Rahman (bìa phải) chụp cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch danh dự của FAM Hamidin Amin (bìa trái)

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

“FAM có đang lừa dối tất cả chúng ta không? Ông Noor Azman HJ Rahman bị đình chỉ công việc ngay lập tức, không thể tham gia vào các hoạt động bóng đá nhưng vẫn có mặt ở trụ sở FAM. Đáng nói hơn, nó là sự kiện rất lớn, có sự xuất hiện của FIFA. FAM có cho phép ông Noor Azman HJ Rahman xuất hiện không? Có chăng việc ông Noor Azman HJ Rahman bị đình chỉ là cú lừa mà FAM đã mang đến cho tất cả mọi người”, phóng viên Frankie D'Cruz đặt nghi vấn.

FAM vội vàng giải thích

Ngay sau khi bức ảnh trên bị rò rỉ, FAM đã phải lên tiếng trấn an CĐV Malaysia. Người phát ngôn của FAM chia sẻ: “Ông Noor Azman HJ Rahman có mặt với tư cách cá nhân và không đại diện cho FAM. Đồng thời, ông Noor Azman HJ Rahman cũng không có mặt trong bất kỳ hoạt động chính thức nào của FAM”.

Đại diện FAM nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn khẳng định rằng kể từ khi bị đình chỉ công tác vào ngày 17 tháng 10, ông Noor Azman HJ Rahman đã không còn tham gia vào bất kỳ hoạt động, cuộc họp hoặc chương trình chính thức nào của FAM”.

