7 cầu thủ nhập tịch ‘lậu’ được giảm nửa án để cứu vãn sự nghiệp, Malaysia sẽ kêu lên CAS?

Khả năng bóng đá Malaysia theo kiện ra CAS vẫn bỏ ngỏ

Ngày 30.10, là hạn chót FIFA công bố kết quả kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vụ 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" gốc ngoại được phù phép thành có gốc gác nước này dựa trên mối quan hệ ông bà.

Nhiều khả năng sẽ không có bất cứ sự thay đổi nào trong phán quyết xử phạt của FIFA đối với bóng đá Malaysia ngày 25.9, và công bố chi tiết mọi nguồn gốc thật sự của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia ngày 6.10.

Cầu thủ nhập tịch Joao Figueiredo (gốc Brazil) của đội tuyển Malaysia, hiện thi đấu cho CLB Johor Darul Ta'zim là 1 trong 7 cầu thủ bị FIFA trừng phạt Ảnh: Ngọc Linh

Ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim, Nhiếp chính vương Johor, chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta'zim, người đứng sau dự án nhập tịch cầu thủ đầy tai tiếng của bóng đá Malaysia, cũng đã gần như thừa nhận mọi sai sót trong cuộc họp báo ngày 25.10, nhưng bào chữa: "Đây không phải thất bại, mà là một sự cố".

Ông Tunku Ismail cũng cho rằng: "Án phạt của FIFA là không thể tránh khỏi. Chỉ hy vọng họ sẽ giảm nhẹ đôi chút hình phạt, nhưng cũng rất khó khăn. Rất có thể các cầu thủ sẽ được giảm án".

FIFA đã phạt 7 cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, với mỗi người bị phạt tiền 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và cấm họ tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng do những sai sót trong đăng ký. Trong khi FAM bị phạt tiền lên đến 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng) vì hành vi "giả mạo và xuyên tạc" khi gửi hồ sơ nhập tịch 7 cầu thủ gốc ngoại trên.

Với các cầu thủ, theo nhà phê bình bóng đá Malaysia, Zulakbal Abdul Karim: "Hy vọng, nếu đúng như ông Tunku Ismail nói và FAM đang nỗ lực kháng cáo, số cầu thủ này có thể sẽ được giảm án để có cơ hội cứu vãn sự nghiệp. Trong các cầu thủ này, có 2 cầu thủ nổi tiếng là Garces và Holgado, họ đang thi đấu ở các giải hàng đầu tại Tây Ban Nha và Colombia. Nếu được giảm án còn 6 tháng, họ có thể sớm lấy lại phong độ và tiếp tục sự nghiệp của mình ở CLB".

Liệu các cầu thủ nhập tịch vì đội tuyển Malaysia hay vì tầm nhìn và động lực của ông Tunku Ismail? Ảnh: Ngọc Linh

"Trong bóng đá, sự "phục hồi" sau khi đánh mất thể lực do ngừng tập luyện, hoặc thời gian bị cấm thi đấu càng dài, sự suy giảm càng lớn. Do đó, sẽ ít nghiêm trọng hơn nếu thời gian đình chỉ được rút ngắn. Nếu một cầu thủ ngừng tập luyện từ hai đến ba tuần, thể lực của họ đã bị ảnh hưởng.

Lệnh cấm thi đấu bóng đá một năm chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tình trạng của họ. Hy vọng là FIFA sẽ giảm án cho số cầu thủ này, vì họ cũng đang ở thời kỳ đỉnh cao, nên án phạt 6 tháng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến phong độ của họ khi trở lại", ông Zulakbal Abdul Karim, cũng là một HLV có bằng cấp chuyên nghiệp của AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á), cho biết.

Mặc dù vậy, ông Zulakbal Abdul Karim cũng cho rằng, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia nếu được giảm án và trở lại thi đấu sau 6 tháng, việc phục hồi uy tín của họ cũng cần nhiều thời gian và thái độ thành thật của họ. Bởi vì, sau khi bị FIFA vạch trần sự thật, dư luận bóng đá Malaysia cho rằng, các cầu thủ này đã bị mờ mắt vì tiền nên chạy theo việc nhập tịch, để rồi đánh đổi chính sự nghiệp của mình.

Bóng đá Malaysia trước bờ vực sụp đổ sau quyết định kỷ luật của FIFA, dù đang kháng cáo Ảnh: Ngọc Linh

Trong khi đó, sau ngày 30.10, khi có kết quả kháng cáo từ FIFA, với rất nhiều khả năng không thay đổi được điều gì, việc FAM theo kiện ra Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đang bỏ ngỏ, vì chi phí quá lớn, thời gian kéo dài và trên hết là việc thay đổi hình phạt gần như không có cơ hội.

Thậm chí, nếu theo kiện ra CAS và tiếp tục thất bại, FAM còn đối mặt hình phạt bổ sung và nặng hơn, đó là bị cấm vận từ 2 đến 3 năm như trường hợp của bóng đá Timor Leste trước đây.

Trước mắt, nếu kết quả kháng cáo FIFA được giữ nguyên, FAM ngoài bị phạt tiền, đội tuyển Malaysia cũng sẽ bị AFC xử thua tỷ số 0-3 các trận đã sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trái phép trên, trong đó có 2 trận tại vòng loại Asian Cup 2027 gồm trận thắng đội Nepal tỷ số 2-0 ngày 25.3 và trận thắng đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0 ngày 10.6.

Bên cạnh đó là các trận giao hữu quốc tế chính thức trong lịch FIFA Days cũng bị xử thua, nếu có các cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, gần nhất là trận thắng đội Singapore tỷ số 2-1 và Palestine tỷ số 1-0.