AFC quyết định nóng trận Malaysia: Bukit Jalil thành sân nhà của Nepal, vắng bóng cầu thủ bị FIFA phạt

Nepal mượn "chảo lửa" Bukit Jalil làm sân nhà

AFC xác nhận, trận đấu giữa đội tuyển Nepal và Malaysia vào ngày 18.11 thuộc lượt trận thứ 5 vòng loại cuối Asian Cup 2027 sẽ được tổ chức trên sân Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Đây vốn là trận đấu mà Nepal có lợi thế chủ nhà, tuy nhiên quốc gia Nam Á này vẫn chưa thể đăng cai thi đấu trên lãnh thổ của mình, vì những lý do bất khả kháng về mặt chính trị.

Việc phải "mượn sân" không phải là lần đầu tiên xảy ra với đội tuyển Nepal. Ở loạt trận tháng 10 vừa qua, họ từng thi đấu cả hai trận liên tiếp tại Việt Nam. Trong đó, trận làm khách gặp đội tuyển Việt Nam diễn ra ở sân Bình Dương, còn trận lượt về với tư cách chủ nhà cũng được tổ chức trên sân Thống Nhất (TP.HCM).

Đội tuyển Malaysia tiếp tục có lợi thế sân nhà, ở trận tái đấu Nepal ẢNH: FAM

Sự sắp xếp này giúp đội tuyển Việt Nam khi đó có lợi thế rõ rệt về địa điểm thi đấu, không cần di chuyển xa, trong khi Nepal tiếp tục chịu cảnh "lưu lạc sân khách" ngay cả khi được tính là đội chủ nhà. Dù thi đấu nỗ lực, đại diện Nam Á vẫn không thể tạo bất ngờ trước Việt Nam - đội giành trọn 6 điểm sau hai lượt trận.

Hiện tại, điều người hâm mộ khu vực quan tâm là vụ việc Malaysia bị cáo buộc sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định, trong đó có tiền vệ Hector Hevel (người ghi bàn ở trận Malaysia thắng Nepal 2-0 hồi tháng 3). Được biết, Liên đoàn Bóng đá Nepal (ANFA) đã gửi đơn khiếu nại lên AFC. Khi sự việc đi đến hồi kết, Malaysia có khả năng bị xử thua 0-3 trong cả hai trận đấu gặp Việt Nam và Nepal trước đó.

Dẫu vậy, trước mắt, AFC đã chốt Bukit Jalil làm "sân nhà" cho Nepal ở trận chạm trán Malaysia. Đội bóng có biệt danh "những chú hổ" chắc chắn giữ lợi thế lớn và khả năng giành 3 điểm là rất cao. Dĩ nhiên, các cầu thủ nhập tịch lậu sẽ hoàn toàn vắng bóng vì đang bị FIFA phạt treo giò.