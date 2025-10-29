Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

AFC quyết định nóng trận Malaysia: Bukit Jalil thành sân nhà của Nepal, vắng bóng cầu thủ bị FIFA phạt

Thu Bồn
Thu Bồn
29/10/2025 10:42 GMT+7

Thêm một lần nữa, đội tuyển Nepal mất lợi thế sân nhà. Trận lượt về giữa Nepal và Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 sẽ diễn ra trên sân Bukit Jalil (Malaysia), sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chính thức chốt phương án này.

Nepal mượn "chảo lửa" Bukit Jalil làm sân nhà

AFC xác nhận, trận đấu giữa đội tuyển Nepal và Malaysia vào ngày 18.11 thuộc lượt trận thứ 5 vòng loại cuối Asian Cup 2027 sẽ được tổ chức trên sân Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Đây vốn là trận đấu mà Nepal có lợi thế chủ nhà, tuy nhiên quốc gia Nam Á này vẫn chưa thể đăng cai thi đấu trên lãnh thổ của mình, vì những lý do bất khả kháng về mặt chính trị.

Việc phải "mượn sân" không phải là lần đầu tiên xảy ra với đội tuyển Nepal. Ở loạt trận tháng 10 vừa qua, họ từng thi đấu cả hai trận liên tiếp tại Việt Nam. Trong đó, trận làm khách gặp đội tuyển Việt Nam diễn ra ở sân Bình Dương, còn trận lượt về với tư cách chủ nhà cũng được tổ chức trên sân Thống Nhất (TP.HCM).

AFC quyết định nóng trận Malaysia: Bukit Jalil thành sân nhà của Nepal, vắng bóng cầu thủ bị FIFA phạt- Ảnh 1.

Đội tuyển Malaysia tiếp tục có lợi thế sân nhà, ở trận tái đấu Nepal

ẢNH: FAM

Sự sắp xếp này giúp đội tuyển Việt Nam khi đó có lợi thế rõ rệt về địa điểm thi đấu, không cần di chuyển xa, trong khi Nepal tiếp tục chịu cảnh "lưu lạc sân khách" ngay cả khi được tính là đội chủ nhà. Dù thi đấu nỗ lực, đại diện Nam Á vẫn không thể tạo bất ngờ trước Việt Nam - đội giành trọn 6 điểm sau hai lượt trận.

Hiện tại, điều người hâm mộ khu vực quan tâm là vụ việc Malaysia bị cáo buộc sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định, trong đó có tiền vệ Hector Hevel (người ghi bàn ở trận Malaysia thắng Nepal 2-0 hồi tháng 3). Được biết, Liên đoàn Bóng đá Nepal (ANFA) đã gửi đơn khiếu nại lên AFC. Khi sự việc đi đến hồi kết, Malaysia có khả năng bị xử thua 0-3 trong cả hai trận đấu gặp Việt Nam và Nepal trước đó.

Dẫu vậy, trước mắt, AFC đã chốt Bukit Jalil làm "sân nhà" cho Nepal ở trận chạm trán Malaysia. Đội bóng có biệt danh "những chú hổ" chắc chắn giữ lợi thế lớn và khả năng giành 3 điểm là rất cao. Dĩ nhiên, các cầu thủ nhập tịch lậu sẽ hoàn toàn vắng bóng vì đang bị FIFA phạt treo giò.

Tin liên quan

7 cầu thủ nhập tịch ‘lậu’ được giảm nửa án để cứu vãn sự nghiệp, Malaysia sẽ kêu lên CAS?

7 cầu thủ nhập tịch ‘lậu’ được giảm nửa án để cứu vãn sự nghiệp, Malaysia sẽ kêu lên CAS?

Theo báo chí Malaysia, 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' gốc ngoại của nước này đang bị FIFA xử phạt, có thể được giảm hình phạt treo giò từ 12 tháng còn 6 tháng. Trong khi FAM và đội tuyển có thể sẽ nhận án phạt nặng hơn.

Bóng đá Malaysia trước giờ G: Đội tuyển Việt Nam cũng nín thở chờ đợi

Trước hạn chót FIFA chốt kết luận kháng cáo: Bóng đá Malaysia ‘biết thân biết phận’

Khám phá thêm chủ đề

Malaysia AFC Nepal Đội tuyển Malaysia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận