Bóng đá Thái Lan nổi sóng, thành viên chủ chốt FAT sẵn sàng từ chức: Tại sao?

Quyết định sa thải HLV Ishii từ Ủy ban kỹ thuật FAT, không phải từ Madam Pang

Vụ việc FAT đột ngột sa thải HLV Ishii và bổ nhiệm Giám đốc kỹ thuật, Anthony Hudson lên làm HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, đã gây phẫn nộ đối với phần đông người hâm mộ bóng đá nước này.

Sự việc chưa lắng xuống, FAT lại đối mặt với một sự cố khác nghiêm trọng hơn, đó là việc hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam tại lễ bốc thăm giải futsal U.19 và U.16 Đông Nam Á 2025 mới đây. Trong đó, Madam Pang (nữ tỉ phú Nualphan Lamsam), Chủ tịch FAT, đều phải đứng ra chịu trách nhiệm và lên tiếng giải thích.

Madam Pang (nữ tỉ phú Nualphan Lamsam), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) từng không hài lòng với một số quyết định của HLV Ishii tại AFF Cup 2024 Ảnh: Chụp màn hình

Với sự việc của HLV Ishii, Madam Pang khẳng định việc sa thải nhà cầm quân này là điều bình thường trong bóng đá, khi thành tích không tương xứng với kỳ vọng của FAT. Mặc dù vậy, người hâm mộ Thái Lan vẫn có ý không hài lòng.

Trước tình thế này, ông Piyapong Pue-on, thành viên chủ chốt của FAT và cũng là thành viên của Ủy ban điều hành kỹ thuật FAT, vừa lên tiếng nhận mọi trách nhiệm liên quan.

Toàn cảnh vụ sa thải khiến bóng đá Thái Lan dậy sóng: HLV Masatada Ishii ra đi trong tức tưởi?

"Việc dẫn đến quyết định sa thải HLV Ishii là từ sự đồng ý của tất cả thành viên ủy ban kỹ thuật. Sau đó, chúng tôi mới thông báo cho Madam Pang. Chủ tịch FAT chỉ nhận ý kiến đóng góp từ các bên và đưa ra quyết định cuối cùng", ông Piyapong Pue-on nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn trên kênh YouTube "Tangmo Long Piyapong Ying" vào ngày 28.10.

Ông Piyapong Pue-on cũng giải thích: "Thực ra, sự việc này (sa thải HLV Ishii) đã có ý định từ vài tháng trước (sau khi đội tuyển Thái Lan để thua sốc Turkmenistan tỷ số 1-3 ngày 10.6 tại vòng loại Asian Cup 2027). Bên cạnh đó, việc HLV Ishii cũng không thể giúp đội tuyển vô địch giải King's Cup (tháng 9), đã dẫn đến quyết định cuối cùng, mặc dù chúng tôi đã có 2 trận thắng đội Đài Loan (tỷ số 2-0 và 6-1) trong tháng 10. Nhưng điều này không tạo ra sự thay đổi gì. Chúng tôi muốn có một sự thay đổi lớn hơn, để đội tuyển Thái Lan vượt lên, chứ không thể ì ạch như hiện nay".

Đội tuyển Thái Lan đối mặt nhiều thách thức trong việc giành vé dự Asian Cup 2027 sau khi bất ngờ sa thải HLV Ishii Ảnh: Ngọc Linh

Cũng theo ông Piyapong Pue-on, sau quyết định sa thải HLV Ishii và bổ nhiệm HLV Anthony Hudson, dù vẫn gặp sự chỉ trích của dư luận. Nhưng ông tuyên bố cứng rắn: "Nếu quyết định này là sai, và dẫn đến việc đội tuyển Thái Lan không giành quyền lọt vào vòng chung kết Asian Cup 2027, tôi là người đầu tiên chịu trách nhiệm và sẵn sàng từ chức ngay lập tức".

Tại vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Thái Lan đã tìm lại cơ hội giành vé chính thức dự vòng chung kết, khi vươn lên bằng 9 điểm với đội đầu bảng Turkmenistan. Họ còn 2 trận, gồm gặp Sri Lanka trong tháng 11 và gặp trực tiếp đội Turkmenistan vào cuối tháng 3.2026 để quyết định chiếc vé duy nhất trong bảng.

Việc đội tuyển Thái Lan dự Asian Cup 2027 hay không, cơ hội hiện nay đang nằm trong tay họ. Cùng lúc, Madam Pang cũng đã thuyết phục được một cầu thủ có gốc gác Thái Lan rất xuất sắc đồng ý trở về khoác áo đội tuyển nước này là Jude Soonsup-Bell, có thể ra mắt trong tháng 11 tới đây.

Cũng theo ông Piyapong Pue-on, Chủ tịch FAT, Madam Pang hiện tập trung vào công việc quản lý tình hình chung của liên đoàn và tài chính, chẳng hạn như giải quyết vấn đề nợ 350 triệu baht và tìm kiếm nhà tài trợ cho các giải Thai League. Mọi vấn đề chuyên môn bao gồm sa thải hoặc bổ nhiệm HLV, bà đều giao trách nhiệm rõ ràng và trực tiếp cho ban điều hành và bộ phận kỹ thuật.