Ngày 30.10 là hạn chót FIFA công bố kết quả kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vụ 7 cầu thủ nhập tịch gốc ngoại mà FIFA xác định là vi phạm.

FIFA sắp ra phán quyết: 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia có thể được giảm án?

Theo báo chí Malaysia, 7 cầu thủ nhập tịch gốc ngoại của nước này đang bị FIFA xử phạt, có thể được giảm hình phạt cấm thi đấu từ 12 tháng còn 6 tháng. Trong khi FAM và đội tuyển có thể sẽ nhận án phạt nặng hơn.

Trong các cầu thủ này, có 2 cầu thủ nổi tiếng là Garces và Holgado, họ đang thi đấu ở các giải hàng đầu tại Tây Ban Nha và Colombia.

Nếu được giảm án còn 6 tháng, họ có thể sớm lấy lại phong độ và tiếp tục sự nghiệp của mình ở CLB.