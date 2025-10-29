Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
FIFA sắp ra phán quyết: 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia có thể được giảm án?
Video Thể thao

Giang Lao
29/10/2025 12:51 GMT+7

Theo báo chí Malaysia, 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' gốc ngoại của nước này đang bị FIFA xử phạt, có thể được giảm hình phạt treo giò từ 12 tháng còn 6 tháng. Trong khi FAM và đội tuyển có thể sẽ nhận án phạt nặng hơn.

Ngày 30.10 là hạn chót FIFA công bố kết quả kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vụ 7 cầu thủ nhập tịch gốc ngoại mà FIFA xác định là vi phạm.

Trong các cầu thủ này, có 2 cầu thủ nổi tiếng là GarcesHolgado, họ đang thi đấu ở các giải hàng đầu tại Tây Ban Nha và Colombia.

Nếu được giảm án còn 6 tháng, họ có thể sớm lấy lại phong độ và tiếp tục sự nghiệp của mình ở CLB.

