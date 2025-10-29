Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Ngày mai FIFA công bố kết quả kháng cáo, chuyên gia Malaysia cảnh báo: 'FAM đừng giả vờ không có lỗi’

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
29/10/2025 21:28 GMT+7

Trước khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nhận phán quyết kháng cáo từ FIFA, chuyên gia bóng đá nước này kêu gọi FAM phải đối diện thực tế và chấp nhận trách nhiệm thay vì biện minh cho sai lầm.

Trước ngày FIFA công bố phán quyết cuối cùng về kháng cáo của FAM, bầu không khí bóng đá Malaysia càng trở nên căng thẳng, theo báo New Strait Times. Dư luận Malaysia lo ngại rằng kết quả sẽ không có lợi cho FAM sau bê bối liên quan đến việc giả mạo giấy tờ chứng minh nguồn gốc cầu thủ nhập tịch.

Trước đó, FIFA đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 11,8 tỉ đồng) và treo giò 7 cầu thủ gốc nước ngoài trong vòng 12 tháng, đồng thời phạt mỗi cầu thủ 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) vì bị cáo buộc làm giả giấy tờ tổ tiên để đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia.

7 cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel - những người từng được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển Malaysia tiến xa hơn trên đấu trường quốc tế.

Ngày mai FIFA công bố kết quả kháng cáo, chuyên gia Malaysia cảnh báo: 'FAM đừng giả vờ không có lỗi’- Ảnh 1.

Ngày mai (30.10), FIFA sẽ công bố phán quyết dành cho đơn kháng cáo của FAM

ẢNH: REUTERS

"FAM phải đối mặt với sự thật"

Trong bối cảnh kết quả kháng cáo sắp được công bố, chuyên gia thể thao Malaysia Datuk Pekan Ramli cho rằng, cơ hội đảo ngược tình thế là rất thấp. Ông nói thẳng: "Không có dấu hiệu nào cho thấy kết quả kháng cáo sẽ tích cực. FAM phải sẵn sàng chấp nhận mọi phán quyết với tinh thần nhận trách nhiệm và hối lỗi. Không cần tranh luận hay biện minh - FAM bị phạt vì chính sai lầm của mình. Đã đến lúc phải đối diện thực tế thay vì giả vờ rằng chúng ta không có lỗi".

FIFA sắp ra phán quyết: 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia có thể được giảm án?

Ông Datuk Pekan cũng cảnh báo rằng nếu FAM tiếp tục đưa vụ việc lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS), thì quyết định này phải dựa trên bằng chứng rõ ràng và lập luận vững chắc, chứ không thể hành động theo cảm tính.

"Việc kéo dài vụ việc này sẽ mang lại gì cho FAM? Tôi không phản đối việc đưa ra CAS, nhưng cần xác định rõ mục đích. Nếu có chứng cứ thuyết phục, FAM đã không rơi vào tình cảnh này", ông nói.

"Cải cách chứ không phải đổ lỗi"

Theo ông Pekan, tương lai của bóng đá Malaysia phụ thuộc vào sự cải tổ toàn diện và tinh thần chịu trách nhiệm, thay vì chỉ đổ lỗi cho cá nhân hoặc hoàn cảnh.

"Càng kéo dài vấn đề, quá trình hồi phục của bóng đá Malaysia càng chậm. Điều quan trọng là chúng ta phải bước tiếp với sự liêm chính và khôi phục niềm tin nơi người hâm mộ", chuyên gia này nhận định.

Vụ việc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của FAM và đội tuyển quốc gia, khi dư luận đặt câu hỏi về quy trình kiểm chứng hồ sơ và cơ chế giám sát nội bộ của liên đoàn.

Ngày mai FIFA công bố kết quả kháng cáo, chuyên gia Malaysia cảnh báo: 'FAM đừng giả vờ không có lỗi’- Ảnh 2.

7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA phạt cấm thi đấu 1 năm trong quyết định được công bố hồi cuối tháng 9. Ảnh chụp một số cầu thủ nhập tịch trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam hồi tháng 6.2025

ẢNH: NGỌC LINH

Đối với 7 cầu thủ nhập tịch, phán quyết từ FIFA sẽ là yếu tố quyết định liệu họ có thể sớm trở lại sân cỏ hay phải ngồi ngoài suốt một năm - vấn đề rất quan trọng cho sự nghiệp cá nhân của họ. Bên cạnh đó, FAM cũng nín thở chờ đợi quyết định từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) về kết quả các trận đấu có sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định ở vòng loại Asian Cup 2027. Có khả năng Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 trong 2 trận đã đấu gặp đội tuyển Nepal và đội tuyển Việt Nam.

New Strait Times dẫn lời chuyên gia nhận định, dù phán quyết có ra sao thì vụ bê bối này là bài học sâu sắc cho FAM, cho thấy rằng thành công không thể đạt được bằng cách xem nhẹ quy tắc và quy trình quản trị minh bạch.

Nếu muốn khôi phục hình ảnh và lòng tin của người hâm mộ, bóng đá Malaysia cần bắt đầu lại bằng sự trung thực, cải cách và trách nhiệm, thay vì tiếp tục trốn tránh sai lầm.

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia (KBS) Hannah Yeoh cho biết cơ quan này sẵn sàng phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), xây dựng lại nền bóng đá nước này nếu quyết định cuối cùng của FIFA không thay đổi.

FAM bóng đá Malaysia Cầu thủ nhập tịch Phán quyết Kháng cáo chuyên gia bóng đá
