Malaysia sẵn sàng cho kịch bản xấu nhất từ FIFA, FAM được khuyên ngừng kiện lên CAS

Bóng đá Malaysia nên nghĩ cho các cầu thủ khác thay vì tập trung vào 7 cầu thủ nhập tịch

Bà Hannah Yeoh đánh giá, hành động của KBS là cần thiết, đặc biệt khi uy tín của bóng đá Malaysia đã suy giảm nghiêm trọng trong hơn 1 tháng qua. Dự kiến, ngày mai (30.10) FIFA sẽ gửi kết quả kháng cáo đến FAM về vụ việc cố ý làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, nhằm giúp họ đủ điều kiện nhập tịch, khoác áo đội tuyển quốc gia.

Theo bà Hannah Yeoh, đây lúc thích hợp nhất để KBS và FAM hành động: “Sau khi kết quả kháng cáo từ FIFA được gửi đến, chúng tôi đã sẵn sàng hành động, thậm chí điều đó là dành cho kịch bản xấu nhất. Tôi sẽ làm việc với FAM và Ủy viên Thể thao Malaysia để xem cần phải cải thiện những gì. Nhưng như tôi đã nói, chúng ta phải chờ quyết định của FIFA trước, rồi mới tiếp tục".

Bà Hannah Yeoh cho rằng KBS sẵn sàng bắt tay với FAM để hỗ trợ các cầu thủ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bà Hannah Yeoh chia sẻ thêm: "Chúng ta phải nhớ rằng đội tuyển quốc gia Malaysia không chỉ có 7 cầu thủ vừa bị FIFA phạt mà chúng ta còn có nhiều người khác. Họ vẫn luôn trông chờ vào những khả năng quản lý của cơ quan đứng đầu bóng đá Malaysia để tỏa sáng. Faisal Halim hay Arif Aiman là những tài năng nổi bật, hoàn toàn có thể giúp bóng đá Malaysia đi lên. Nếu Malaysia bỏ cuộc, dừng lại ngay lúc này tương lai của những cầu thủ khác sẽ bị ảnh hưởng. Điều đó không công bằng với họ".

Sau những chia sẻ trên của bà Hannah Yeoh, trang Bharian nhận định: “Phát biểu của bà Hannah Yeoh dường như ngầm khẳng định FIFA sẽ không thay đổi án phạt đã đưa ra cho bóng đá Malaysia. Sau khi FAM và bảy cầu thủ nhập tịch bị FIFA trừng phạt, mục tiêu quan trọng nhất là Malaysia giờ đây là không để vướng vào những vụ việc tương tự, tránh những tranh cãi trong tương lai”.

FIFA sắp ra phán quyết: 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia có thể được giảm án?

"Mọi người đã mệt mỏi, FAM nên dừng lại"

Theo trang Metro, sau khi có kết quả kháng cáo từ FIFA, nếu không hài lòng, FAM sẽ có thêm 10 ngày để gửi đơn khiếu nại lên Tòa án thể thao quốc tế (CAS). Tuy nhiên, chuyên gia phân tích thể thao Malaysia Datuk Dr Pekan Ramli cảnh báo FAM phải cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng dựa trên yếu tố chuyên môn chứ không thể làm một cách tùy tiện.

Ông Malaysia Datuk Dr Pekan Ramli chia sẻ: “Nếu quyết định của FIFA vẫn được giữ nguyên, FAM cần chuẩn bị tinh thần chấp nhận nó một cách tỉnh táo. Họ không cần phải quá thất vọng hay hành động vội vàng. Điều quan trọng nhất là Malaysia phải học hỏi từ những sai lầm và tập trung vào việc xây dựng lại đội tuyển”.

Ông Datuk Dr Pekan Ramli cảnh báo FAM có thể nhận hậu quả nghiêm trọng hơn nếu tiếp tục gửi đơn kiện đến CAS ẢNH: NGỌC LINH

Ông Datuk Dr Pekan Ramli cảnh báo FAM: “Quá trình kháng cáo lên CAS diễn ra rất lâu, có thể kéo dài đến năm sau và khiến vị thế của đội tuyển quốc gia tại vòng loại Asian Cup bị trì hoãn. Nếu kháng cáo tại CAS thất bại, chúng ta có thể phải đối mặt với một bất ngờ lớn hơn. Vậy, câu hỏi đặt ra là liệu kháng cáo này được đưa ra để tìm kiếm công lý, hay chỉ đơn giản là vì một số bên không muốn thừa nhận mình sai? Nếu mọi thứ kết thúc nhanh chóng, bóng đá Malaysia có thể xây dựng lại. Mọi người đã mệt mỏi với vấn đề này. Tốt hơn là FAM chấp nhận kết quả, dừng lại để cải thiện điểm yếu”.