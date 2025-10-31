Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
FIFA lộ giấy khai sinh gốc của ông nội cầu thủ nhập tịch lậu: Người Argentina, Malaysia đã rất sai

Văn Trình
Văn Trình
31/10/2025 00:34 GMT+7

Báo chí Argentina ngày 30.10 đã tiết lộ giấy khai sinh gốc của ông nội cầu thủ Facundo Garcés mà Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) nắm giữ, chứng minh cầu thủ này chắc chắn không có gốc Malaysia.

Bằng chứng thép, cầu thủ hoàn toàn không có gốc gác Malaysia như FAM từng tuyên bố

Facundo Garcés là một trong 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia phải nhận án phạt từ FIFA ngày 26.19. 6 cầu thủ còn lại gồm Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Theo FIFA, nhóm cầu thủ này đã bị làm giả hồ sơ, nhằm đủ điều kiện nhập tịch, khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia.

Trang Capital de Nioticias đã đưa ra 3 bức ảnh có liên quan đến Facundo Garcés. Theo trang này, đây chính là giấy khai sinh gốc của Carlos Rogelio Fernández (ông nội của Facundo Gảcess) mà các quan chức FIFA thu thập được trong quá trình điều tra. Ông Carlos Rogelio Fernández được sinh ra ở Argentina, có mẹ cũng là người Argentina. Chính vì thế, dòng họ của cầu thủ Facundo Garcés không liên quan gì đến Malaysia.

FIFA lộ giấy khai sinh gốc của ông nội cầu thủ nhập tịch lậu: Người Argentina, Malaysia đã rất sai- Ảnh 1.

Trang Capital de Nioticias đăng thông tin

Ảnh: Chụp màn hình

FIFA lộ giấy khai sinh gốc của ông nội cầu thủ nhập tịch lậu: Người Argentina, Malaysia đã rất sai- Ảnh 2.
FIFA lộ giấy khai sinh gốc của ông nội cầu thủ nhập tịch lậu: Người Argentina, Malaysia đã rất sai- Ảnh 3.
FIFA lộ giấy khai sinh gốc của ông nội cầu thủ nhập tịch lậu: Người Argentina, Malaysia đã rất sai- Ảnh 4.

Tài liệu của FIFA xác nhận ông nội của Facundo Garcés là người Argentina, bác bỏ tuyên bố của Malaysia

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Capital de Nioticias viết: “Các tài liệu mà FIFA thu thập được cho thấy Carlos Rogelio Fernández, ông nội của cầu thủ bóng đá Facundo Garcés được sinh ra ở Argentina - không phải Malaysia như Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) tuyên bố. Trước đó, FAM đã nói Fernández sinh vào tháng 5 tại Penang, Malaysia. Tuy nhiên, hồ sơ do FIFA xem xét từ Cơ quan đăng ký hộ tịch tỉnh Santa Fe xác nhận ông Fernández sinh ra tại khu phố Villa María Selva của Santa Fe, Argentina”.

Trang này nhấn mạnh: “Sổ đăng ký chính thức nêu rõ bà Sebastiana Justa Fernández độc thân, người Argentina và cư trú tại Villa María Selva đã sinh một bé trai da trắng. Bà Sebastiana Justa Fernández đã điểm chỉ, khẳng định đây là con trai ruột của mình. Điều này xác nhận rằng mẹ của ông Fernández, tức bà cố của Facundo Garcés là người Argentina.

Chứng cứ này đã chứng thực 100% Facundo Garcés không phải là người Malaysia. Chính vì thế, bằng chứng của FIFA gần như chính thức bác bỏ mọi tuyên bố về nguồn gốc Malaysia trong dòng họ của Facundo Garcés mà FAM đã đưa ra”. 

FIFA lộ giấy khai sinh gốc của ông nội cầu thủ nhập tịch lậu: Người Argentina, Malaysia đã rất sai- Ảnh 5.

Facundo Garcés không hề có gốc Malaysia

ẢNH: NGỌC LINH

Kể từ khi nhận án phạt của FIFA, Facundo Garces là một trong những người nhận được sự quan tâm rất từ CĐV cũng như truyền thông Malaysia. Facundo Garces chính là cầu thủ vạ miệng, khi từng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn là mình có nguồn gốc Malaysia thông qua ông bà cố nội, trước khi đính chính là do lỗi dịch thuật và khẳng định mình có nguồn gốc từ ông bà nội.

Trong buổi họp báo ngày 26.10, Nhiếp chính vương Malaysia Tunku Ismail Sultan Ibrahim bày tỏ về tình trạng của Facundo Garces: “Về mặt thể thao, Facundo Garces rất thất vọng vì án phạt có thể ảnh hưởng đến thể lực và phong độ của bản thân. Anh ấy vẫn còn trẻ, còn nhiều động lực để thi đấu. Facundo Garces nói với tôi rằng anh ấy mong vấn đề sớm được giải quyết. Facundo Garces khẳng định mình không có tội và vẫn muốn chơi cho đội tuyển Malaysia. Tôi đánh giá rất cao tính chuyên nghiệp của cầu thủ này”.

