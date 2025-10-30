Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vụ Malaysia nhập tịch lậu: FAM nên chấp nhận ‘số phận’, FIFA sẽ không dung túng

Giang Lao
Giang Lao
30/10/2025 08:01 GMT+7

Theo chuyên gia bóng đá Malaysia, Pekan Ramli, Liên đoàn Bóng đá nước này (FAM) phải sẵn sàng chấp nhận bất kỳ quyết định nào với sự nhận thức đầy đủ và hối hận, khi FIFA công bố kết quả kháng cáo trong ngày 30.10.

FAM đã sai lầm vụ nhập tịch 7 cầu thủ gốc ngoại

Trả lời phỏng vấn trên New Straits Times, ông Pekan Ramli cho biết: "Không có dấu hiệu nào cho thấy kết quả tích cực từ đơn kháng cáo dựa trên những diễn biến cho đến nay. FAM phải sẵn sàng chấp nhận bất kỳ quyết định nào với sự nhận thức đầy đủ và hối hận".

Vụ Malaysia nhập tịch lậu: FAM nên chấp nhận ‘số phận’, FIFA sẽ không dung túng- Ảnh 1.

Bóng đá Malaysia trước bờ vực sụp đổ sau quyết định kỷ luật của FIFA. FAM được khuyên nên chấp nhận án phạt, nhận thức đầy đủ và hối hận

Ảnh: Ngọc Linh

Trong khi đó, New Straits Times đánh giá: "Bóng đá Malaysia nín thở chờ đợi tin xấu. FAM phải chuẩn bị đón nhận án phạt cuối cùng từ FIFA". Trước đó, FAM nộp đơn kháng cáo lên FIFA vào đầu tháng 10, sau khi cơ quan bóng đá thế giới thông báo xử phạt tổ chức này số tiền lên đến 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng) vì hành vi "giả mạo và xuyên tạc" khi gửi hồ sơ nhập tịch 7 cầu thủ gốc ngoại.

7 cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, với mỗi người cũng bị FIFA phạt tiền 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và cấm họ tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng do những sai sót trong đăng ký.

Ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim, Nhiếp chính vương Johor, chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta'zim, người đứng sau dự án nhập tịch các cầu thủ trên, cũng gần như thừa nhận mọi sai sót trong cuộc họp báo ngày 25.10. Nhưng hy vọng FIFA sẽ giảm nhẹ hình phạt.

FIFA sắp ra phán quyết: 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia có thể được giảm án?

Tuy nhiên, theo ông Pekan Ramli, FIFA sẽ không dung thứ cho sai lầm quá lớn của FAM. Chắc chắn, hình phạt sẽ được giữ nguyên, hoặc thậm chí tăng thêm sau đơn kháng cáo của tổ chức này.

"Không cần phải tranh cãi hay tranh luận. FAM đang bị trừng phạt vì những sai lầm của chính mình. Chúng ta phải đối mặt với thực tế thay vì giả vờ như mình không có lỗi", ông Pekan Ramli bày tỏ.

Vụ Malaysia nhập tịch lậu: FAM nên chấp nhận ‘số phận’, FIFA sẽ không dung túng- Ảnh 2.

CĐV Malaysia từng nghi ngờ vì các cầu thủ nhập tịch bị FIFA phạt, 'trông không có gì liên quan đến Malaysia'

Ảnh: Ngọc Linh

Cũng theo vị chuyên gia bóng đá Malaysia này, nếu FAM kháng cáo thất bại, bất kỳ quyết định nào đưa vụ việc ra Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) cũng cần dựa trên bằng chứng vững chắc và lý lẽ hợp lý, chứ không phải cảm tính.

"FAM sẽ được lợi gì nếu kéo dài việc này? Tôi không nói rằng chúng ta không nên đưa vụ việc ra CAS, nhưng chúng ta phải rõ ràng về mục đích của việc này. Nếu có bằng chứng xác đáng, chúng ta đã không rơi vào tình cảnh này", ông Pekan Ramli nhấn mạnh.

Ông Pekan Ramli cho rằng: "FAM phải nhìn nhận sự việc sai lầm và chấp nhận hình phạt, để bắt đầu quá trình phục hồi bóng đá Malaysia. Điều này phụ thuộc vào trách nhiệm giải trình và cải cách hơn là đổ lỗi. Vấn đề này càng kéo dài, bóng đá Malaysia sẽ càng mất nhiều thời gian để phục hồi. Chúng ta cần phải tiến lên với sự chính trực và xây dựng lại niềm tin của công chúng".

Theo New Straits Times, vụ bê bối nhập tịch 7 cầu thủ gốc ngoại của FAM bị FIFA vạch trần là rất đáng xấu hổ, đã làm tổn hại đến danh tiếng của đội tuyển Malaysia, với những câu hỏi được đặt ra về quy trình xác minh nội bộ và cơ chế giám sát của FAM.

Đối với 7 cầu thủ được gian lận để đưa vào thi đấu nhằm củng cố sức mạnh cho đội tuyển Malaysia, nay họ cũng phải trả giá đắt và chưa rõ kết quả của đơn kháng cáo sẽ quyết định liệu họ có thể trở lại thi đấu sớm hơn dự kiến (6 tháng) hay phải ngồi ngoài cả năm.

"Bất kể phán quyết là gì, vụ việc này đã trở thành một lời cảnh tỉnh cho bóng đá Malaysia", New Straits Times kết luận.

Xem thêm bình luận