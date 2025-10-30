Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan ghi nhận thiện chí của FAT và Madam Pang sau sự cố nhầm Quốc kỳ

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
30/10/2025 20:03 GMT+7

Trang thông tin của Đại sứ quán Việt Nam Thái Lan cho biết, chiều 30.10, Đại sứ Phạm Việt Hùng đã tiếp bà Nualphan Lamsam (Madam Pang), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT).

Tại buổi tiếp, Madam Pang bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc và gửi lời xin lỗi chân thành về sự cố đáng tiếc liên quan đến việc hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm giải futsal U.16 và U.19 Đông Nam Á 2025 ngày 28.10.2025. 

Bà nhấn mạnh đây là sai sót hoàn toàn ngoài ý muốn, FAT đã lập tức tiến hành rà soát và cam kết sẽ không để xảy ra các sai sót tương tự trong tương lai. Đồng thời, FAT đã cử đoàn công tác do Phó chủ tịch Adisak Benjasiriwan dẫn đầu sang Việt Nam làm việc và trực tiếp giải trình với lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), dưới sự chứng kiến của Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) Winston Lee.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan ghi nhận thiện chí của FAT và Madam Pang sau sự cố nhầm Quốc kỳ- Ảnh 1.

Đại sứ Phạm Việt Hùng và Madam Pang

Madam Pang bày tỏ tình cảm đặc biệt với Việt Nam

Madam Pang chia sẻ bản thân đã có 18 năm gắn bó với bóng đá, luôn mong muốn thể thao, đặc biệt là bóng đá, trở thành cây cầu hữu nghị gắn kết các quốc gia. Chủ tịch FAT cũng bày tỏ tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam và cho biết luôn cảm nhận được tình yêu của người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong những lần sang công tác.

Đại sứ Phạm Việt Hùng cho rằng, đây là một sự việc rất đáng tiếc; ghi nhận tinh thần tôn trọng lẫn nhau, phản ứng nhanh chóng, thiện chí và cầu thị của FAT cũng như bà Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam trong việc xử lý vụ việc; hy vọng những sự cố tương tự sẽ không tái diễn trong tương lai; mong muốn FAT và cá nhân bà Chủ tịch Nualphan Lamsam tiếp tục đóng vai trò tích cực trong việc tăng cường hợp tác giao lưu giữa hai nền bóng đá, góp phần củng cố và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

