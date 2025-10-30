Chủ tịch FAT xin lỗi nhân dân Việt Nam tại cuộc gặp Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan

FAT cho biết: "Vào lúc 15 giờ ngày 30.10.2025, bà Nualphan Lamsam (Madam Pang) – Chủ tịch FAT đã có buổi gặp gỡ ông Phạm Việt Hùng – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Thái Lan, để trao tặng lẵng hoa như một lời xin lỗi chân thành gửi tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và nhân dân Việt Nam, sau sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm giải futsal U.19 Đông Nam Á 2025 được tổ chức ngày 28.10.2025.

Lãnh đạo FAT thấu hiểu cảm xúc không hài lòng của người dân Việt Nam

Madam Pang chia sẻ rằng, bà hoàn toàn thấu hiểu cảm xúc không hài lòng của người dân Việt Nam trước sự cố đáng tiếc vừa qua. FAT luôn ý thức, tôn trọng và coi trọng quốc kỳ của mọi quốc gia, bởi đây là biểu tượng thiêng liêng thể hiện danh dự và niềm tự hào dân tộc. Bà bày tỏ hy vọng rằng người dân Việt Nam sẽ thông cảm và tha thứ cho sai sót ngoài ý muốn này, một lỗi lầm không ai mong muốn xảy ra.

Cuộc gặp gỡ trong bầu không khí thấu hiểu nhau giữa lãnh đạo FAT và lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan Ảnh: FAT

Madame Pang gặp Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, xin lỗi chân thành sau sự cố sai Quốc kỳ

Madam Pang - Chủ tịch FAT xin lỗi nhân dân Việt Nam Ảnh: FAT

Về phía Việt Nam, ông Phạm Việt Hùng – Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, đã cảm ơn Madam Pang vì thái độ chân thành và trách nhiệm trong việc nhận lỗi và khắc phục sự cố, kể từ khi vụ việc xảy ra.

Ông ghi nhận việc FAT đã gửi thư xin lỗi chính thức tới VFF và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), cũng như cử ông Adisak Benjasiriwan – Phó chủ tịch phụ trách futsal và bóng đá bãi biển – sang Hà Nội trực tiếp xin lỗi Chủ tịch VFF vào ngày hôm sau (29.10).

Phạm Việt Hùng – Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan và Madam Pang

Đại sứ khẳng định hiểu rõ toàn bộ sự việc, thừa nhận đây là sai sót vô ý từ phía đơn vị tổ chức sự kiện, và bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp".

FAT cũng nhắc Thái Lan và Việt Nam vừa nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, giao lưu nhân dân và du lịch. Hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị song phương.



