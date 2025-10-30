Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Chủ tịch FAT xin lỗi nhân dân Việt Nam tại cuộc gặp Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan

Linh Nhi
Linh Nhi
30/10/2025 18:28 GMT+7

Trang fanpage của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) ngày 30.10 đã đăng thông tin quan trọng về cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch FAT và Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan.

FAT cho biết: "Vào lúc 15 giờ ngày 30.10.2025, bà Nualphan Lamsam (Madam Pang) – Chủ tịch FAT đã có buổi gặp gỡ ông Phạm Việt Hùng – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Thái Lan, để trao tặng lẵng hoa như một lời xin lỗi chân thành gửi tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và nhân dân Việt Nam, sau sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm giải futsal U.19 Đông Nam Á 2025 được tổ chức ngày 28.10.2025.

Lãnh đạo FAT thấu hiểu cảm xúc không hài lòng của người dân Việt Nam

Madam Pang chia sẻ rằng, bà hoàn toàn thấu hiểu cảm xúc không hài lòng của người dân Việt Nam trước sự cố đáng tiếc vừa qua. FAT luôn ý thức, tôn trọng và coi trọng quốc kỳ của mọi quốc gia, bởi đây là biểu tượng thiêng liêng thể hiện danh dự và niềm tự hào dân tộc. Bà bày tỏ hy vọng rằng người dân Việt Nam sẽ thông cảm và tha thứ cho sai sót ngoài ý muốn này, một lỗi lầm không ai mong muốn xảy ra. 

Chủ tịch FAT xin lỗi nhân dân Việt Nam tại cuộc gặp Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan- Ảnh 1.

Cuộc gặp gỡ trong bầu không khí thấu hiểu nhau giữa lãnh đạo FAT và lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan

Ảnh: FAT

Madame Pang gặp Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, xin lỗi chân thành sau sự cố sai Quốc kỳ

Chủ tịch FAT xin lỗi nhân dân Việt Nam tại cuộc gặp Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan- Ảnh 2.

Madam Pang - Chủ tịch FAT xin lỗi nhân dân Việt Nam

Ảnh: FAT

Về phía Việt Nam, ông Phạm Việt Hùng – Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, đã cảm ơn Madam Pang vì thái độ chân thành và trách nhiệm trong việc nhận lỗi và khắc phục sự cố, kể từ khi vụ việc xảy ra. 

Ông ghi nhận việc FAT đã gửi thư xin lỗi chính thức tới VFF và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), cũng như cử ông Adisak Benjasiriwan – Phó chủ tịch phụ trách futsal và bóng đá bãi biển – sang Hà Nội trực tiếp xin lỗi Chủ tịch VFF vào ngày hôm sau (29.10). 

Chủ tịch FAT xin lỗi nhân dân Việt Nam tại cuộc gặp Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan- Ảnh 3.

Phạm Việt Hùng – Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan và Madam Pang

Chủ tịch FAT xin lỗi nhân dân Việt Nam tại cuộc gặp Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan- Ảnh 4.

Chủ tịch FAT xin lỗi nhân dân Việt Nam tại cuộc gặp Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan- Ảnh 5.

Đại sứ khẳng định hiểu rõ toàn bộ sự việc, thừa nhận đây là sai sót vô ý từ phía đơn vị tổ chức sự kiện, và bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp".

FAT cũng nhắc Thái Lan và Việt Nam vừa nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, giao lưu nhân dân và du lịch. Hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị song phương.


Tin liên quan

Nóng: AFC tuyên bố sắp trừng phạt bóng đá Malaysia bất kể kháng cáo lên CAS, Việt Nam lợi thế

Nóng: AFC tuyên bố sắp trừng phạt bóng đá Malaysia bất kể kháng cáo lên CAS, Việt Nam lợi thế

Theo Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Seri Windsor Paul John, cơ quan này sẽ hành động sau khi quá trình pháp lý kết thúc, trong đó khả năng sẽ ra án phạt bóng đá Malaysia khi FIFA công bố kết quả kháng cáo ngày 30.10.

Bộ trưởng Malaysia lo thắt ruột trước giờ G: Lối thoát nào sau khủng hoảng bê bối nhập tịch?

Vụ Malaysia nhập tịch lậu: FAM nên chấp nhận ‘số phận’, FIFA sẽ không dung túng

Khám phá thêm chủ đề

Madame Pang Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á Nualphan Lamsam Liên đoàn bóng đá việt nam FAT
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận