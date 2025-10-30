Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nóng: AFC tuyên bố sắp trừng phạt bóng đá Malaysia bất kể kháng cáo lên CAS, Việt Nam lợi thế

Giang Lao
Giang Lao
30/10/2025 15:16 GMT+7

Theo Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Seri Windsor Paul John, cơ quan này sẽ hành động sau khi quá trình pháp lý kết thúc, trong đó khả năng sẽ ra án phạt bóng đá Malaysia khi FIFA công bố kết quả kháng cáo ngày 30.10.

Bóng đá Malaysia dự kiến kháng cáo lên CAS

Theo New Straits Times, trong ngày 30.10, FIFA sẽ công bố kết quả kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) về vụ 7 cầu thủ nhập tịch "lậu". Nhiều khả năng vẫn giữ nguyên án phạt mà cơ quan bóng đá thế giới công bố ngày 26.9. 

Nóng: AFC tuyên bố sắp trừng phạt bóng đá Malaysia bất kể kháng cáo lên CAS, Việt Nam lợi thế- Ảnh 1.

Đội tuyển Malaysia sắp bị xử thua trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 10.6 tại vòng loại Asian Cup 2027 với tỷ số 0-3, dù đã thắng 4-0 do sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu

Ảnh: Ngọc Linh

Có tin, ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim, Nhiếp chính vương Johor, chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta'zim, người đứng sau dự án nhập tịch các cầu thủ trên, cho biết sẽ ủng hộ FAM theo đuổi vụ kiện đến Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Ông Tunku Ismail trong ngày 25.10 qua cuộc họp báo của mình, gần như thừa nhận mọi sai sót trong vụ nhập tịch các cầu thủ gốc ngoại. Nhưng hy vọng FIFA sẽ giảm nhẹ hình phạt.

Các cầu thủ này gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, với mỗi người bị FIFA phạt tiền 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và cấm họ tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng do những sai sót trong đăng ký. 

Chủ tịch AFC tuyên bố có thể sẽ kỷ luật bổ sung FAM sau phán quyết của FIFA

Còn FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng) vì hành vi "giả mạo và xuyên tạc" khi gửi hồ sơ nhập tịch các cầu thủ gốc ngoại trên.

Mặc dù vậy, theo Tổng thư ký AFC, Seri Windsor Paul John, cho biết cơ quan bóng đá châu Á sẽ hành động ngay sau khi quá trình pháp lý kết thúc. 

Ông nói và được trích dẫn trên New Straits Times ngày 30.10: "Cho dù đó là quyết định của ủy ban kháng cáo hay CAS, chúng tôi sẽ coi đó là quyết định cuối cùng. Tất cả phụ thuộc vào FAM. Sau khi điều đó xảy ra, hồ sơ vụ việc sẽ được chuyển cho AFC để xem xét, và chúng tôi sẽ hành động phù hợp với quyết định của FIFA và tác động của nó đến các trận đấu của AFC".

Điều này cũng đồng nghĩa các trận đấu của đội tuyển Malaysia tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027, gồm trận thắng đội Nepal 2-0 ngày 25.3 và trận thắng đội tuyển Việt Nam 4-0 ngày 10.6 sẽ bị AFC xử thua với cùng tỷ số 0-3. Giải Asian Cup do AFC tổ chức và điều hành, nên sau khi có án kỷ luật từ FIFA, cơ quan này sẽ thực thi án kỷ luật như quy định.

Ngoài các trận tại vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Malaysia còn có thể bị xử thua 0-3 các trận giao hữu quốc tế gần đây như trận thắng đội Singapore 2-1 và Palestine 1-0.

Nóng: AFC tuyên bố sắp trừng phạt bóng đá Malaysia bất kể kháng cáo lên CAS, Việt Nam lợi thế- Ảnh 2.

Facundo Garces (giữa) là 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia đang bị FIFA xử phạt cấm thi đấu 12 tháng

Ảnh: Ngọc Linh

Tổng thư ký AFC, Seri Windsor Paul John giải thích: "Sau khi có kết quả kháng cáo từ FIFA, ủy ban kỷ luật sẽ xem xét hồ sơ vụ việc để xác định những điểm nào đã bị vi phạm. Vì vậy, điều này phụ thuộc vào hồ sơ vụ việc nào được FIFA chuyển trả lại cho AFC. 

Chúng ta phải nhớ rằng, có hai hồ sơ vụ việc - một thông qua kênh kháng cáo kỷ luật CAS, và một thông qua kênh tòa án bóng đá CAS. Vì vậy, sẽ có hai quyết định. Nhưng đối với chúng tôi tại AFC, chúng tôi chỉ xem xét tư cách của các cầu thủ, vì đó là điều AFC quan tâm, chứ không phải bên kia".

Cũng theo New Straits Times, với diễn biến mới của sự việc 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" dần đi đến hồi kết, vị trí của đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 giờ đây có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đội tuyển Malaysia hiện đang dẫn đầu bảng F với 12 điểm sau 4 trận, nếu bị xử thua 2 trận, vị trí đầu bảng của họ sẽ bị mất về tay đội tuyển Việt Nam (hiện có 9 điểm sau 4 trận).

Tổng thư ký AFC, Seri Windsor Paul John cũng cho biết thêm, bất kể vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia ra sao và kéo dài bao lâu, thì cũng phải kết thúc trước ngày 31.3.2026, ngày thi đấu cuối vòng loại Asian Cup 2027 để xác định các đội vào vòng chung kết, phân chia hạt giống và bốc thăm chia bảng.

