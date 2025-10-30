Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Bộ trưởng Malaysia lo thắt ruột trước giờ G: Lối thoát nào sau khủng hoảng bê bối nhập tịch?

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
30/10/2025 10:11 GMT+7

Trước giờ FIFA công bố kết quả kháng cáo về 7 cầu thủ nhập tịch, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh khẳng định sẽ hành động sau phán quyết - nhưng đồng thời nhấn mạnh, tương lai bóng đá Malaysia không chỉ phụ thuộc vào những cầu thủ nhập tịch.

Căng thẳng trước giờ nhận phán quyết của FIFA

Bóng đá Malaysia đang đứng trước thời khắc được ví như "giờ G", khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chờ đợi kết quả kháng cáo từ FIFA về vụ 7 cầu thủ nhập tịch – nhóm cầu thủ bị nghi sử dụng hồ sơ không hợp lệ để đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Theo Malaysia Mail, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao (KBS) Hannah Yeoh cho biết cơ quan này sẽ phối hợp cùng FAM và Ủy viên Thể thao quốc gia để đánh giá, cải thiện công tác quản trị và cấu trúc bóng đá nước này sau khi kết quả chính thức được công bố.

Bộ trưởng Malaysia lo thắt ruột trước giờ G: Lối thoát nào sau khủng hoảng bê bối nhập tịch?- Ảnh 1.

Bộ trưởng Hannah Yeoh gặp Chủ tịch FIFA hồi giữa tháng 10 này tại Malaysia

ẢNH: FBNV

"Như tôi đã nói trước đây, hãy chờ quyết định trước, rồi chúng ta sẽ hành động. Đội tuyển quốc gia không chỉ có bảy cầu thủ nhập tịch này - còn rất nhiều cầu thủ khác cần một hệ thống lãnh đạo và quản lý đủ tốt để bóng đá Malaysia tiếp tục phát triển", bà Yeoh nhấn mạnh.

Cơ hội cho những cầu thủ nội địa Malaysia tài năng?

Theo Bộ trưởng Malaysia, đây cũng là vấn đề liên quan đến tương lai của những ngôi sao nội địa như Faisal Halim hay Arif Aiman Hanapi – những người đang là niềm tự hào thật sự của bóng đá Malaysia.

"Nếu chúng ta buông xuôi, tương lai của họ sẽ ra sao? Điều đó là không công bằng", bà Yeol nói trong chuyến thị sát Tổ hợp Thể thao Jalan Raja Muda Abdul Aziz ở Kuala Lumpur - nơi đang được cải tạo thành Học viện Sepak Takraw Malaysia.

Hai ngôi sao nội mà bà Yeol nhắc đến là những điểm sáng hiếm hoi của bóng đá Malaysia trong khoảng thời gian khủng hoảng gần đây.

Tháng 5 năm ngoái, Faisal Halim, ngôi sao tấn công của đội tuyển Malaysia, bị một kẻ lạ mặt tạt axit khi rời trung tâm thương mại ở Shah Alam (Selangor). Anh bị bỏng độ 3 ở mặt, cổ và ngực, phải trải qua 4 ca phẫu thuật tái tạo da và nhiều tháng điều trị. Các bác sĩ từng e ngại anh không thể cử động bình thường, huống hồ thi đấu chuyên nghiệp.

Bộ trưởng Malaysia lo thắt ruột trước giờ G: Lối thoát nào sau khủng hoảng bê bối nhập tịch?- Ảnh 2.

Cầu thủ Faisal Halim sau vụ tấn công a xít

ẢNH: NGỌC LINH

Vài tháng trước khi tai nạn xảy ra, Faisal đã khiến người hâm mộ bùng nổ với bàn thắng lịch sử vào lưới đội tuyển Hàn Quốc tại Asian Cup 2024, đánh bại trung vệ Kim Min-jae (Bayern Munich) và khiến thủ môn Jo Hyeon-woo bất lực. Bàn thắng ấy giúp Malaysia hòa 3-3 – kết quả được xem như kỳ tích của bóng đá nước này.

Sau thảm kịch, khi nhiều người nghĩ sự nghiệp của anh đã khép lại, Faisal chọn im lặng và kiên trì phục hồi thể lực mỗi ngày. Nỗ lực ấy được đền đáp: anh trở lại trong màu áo CLB Selangor và đội tuyển quốc gia, ghi bàn trong hai trận gặp Lào tại vòng loại Asian Cup tháng 10 vừa qua - minh chứng cho ý chí phi thường của một chiến binh.

Còn Arif Aiman Hanapi, ở tuổi 23, đang trở thành biểu tượng mới của bóng đá Malaysia. Giữa lúc FAM vướng khủng hoảng, Arif vẫn chứng minh đẳng cấp khi được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đề cử vào top 3 Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2025 (AFC Asian Player of the Year) – cùng Son Heung-min (Hàn Quốc) và Salem Al-Dawsari (Ả Rập Xê Út).

Bộ trưởng Malaysia lo thắt ruột trước giờ G: Lối thoát nào sau khủng hoảng bê bối nhập tịch?- Ảnh 3.

Arif Aiman Hanapi (số 12) trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam hồi tháng 6.2025

ẢNH: NGỌC LINH

Dù không giành giải, việc góp mặt trong danh sách rút gọn đã giúp Arif đưa Malaysia trở lại bản đồ bóng đá châu Á sau nhiều năm vắng bóng ở các giải thưởng danh giá. Người hâm mộ thậm chí ví anh là truyền nhân của huyền thoại Datuk Mokhtar Dahari – biểu tượng vĩ đại của bóng đá Malaysia thập niên 1970.

Giữa khủng hoảng và mất niềm tin, hành trình của Faisal và Arif cho thấy rằng giá trị thật và ý chí con người vẫn có thể tỏa sáng, ngay cả khi bóng đá Malaysia đang chênh vênh giữa ranh giới niềm tin và thất vọng.

Tin liên quan

Vụ Malaysia nhập tịch lậu: FAM nên chấp nhận ‘số phận’, FIFA sẽ không dung túng

Vụ Malaysia nhập tịch lậu: FAM nên chấp nhận ‘số phận’, FIFA sẽ không dung túng

Theo chuyên gia bóng đá Malaysia, Pekan Ramli, Liên đoàn Bóng đá nước này (FAM) phải sẵn sàng chấp nhận bất kỳ quyết định nào với sự nhận thức đầy đủ và hối hận, khi FIFA công bố kết quả kháng cáo trong ngày 30.10.

Ngày 30.10 FIFA công bố kết quả kháng cáo, chuyên gia Malaysia cảnh báo: 'FAM đừng giả vờ không có lỗi’

Malaysia sẵn sàng cho kịch bản xấu nhất từ FIFA, FAM được khuyên ngừng kiện lên CAS

Khám phá thêm chủ đề

Malaysia FIFA Phán quyết Kháng cáo Cầu thủ nhập tịch Bộ trưởng Malaysia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận