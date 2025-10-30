Bộ trưởng Malaysia lo thắt ruột trước giờ G: Lối thoát nào sau khủng hoảng bê bối nhập tịch?

Căng thẳng trước giờ nhận phán quyết của FIFA

Bóng đá Malaysia đang đứng trước thời khắc được ví như "giờ G", khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chờ đợi kết quả kháng cáo từ FIFA về vụ 7 cầu thủ nhập tịch – nhóm cầu thủ bị nghi sử dụng hồ sơ không hợp lệ để đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Theo Malaysia Mail, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao (KBS) Hannah Yeoh cho biết cơ quan này sẽ phối hợp cùng FAM và Ủy viên Thể thao quốc gia để đánh giá, cải thiện công tác quản trị và cấu trúc bóng đá nước này sau khi kết quả chính thức được công bố.

Bộ trưởng Hannah Yeoh gặp Chủ tịch FIFA hồi giữa tháng 10 này tại Malaysia ẢNH: FBNV

"Như tôi đã nói trước đây, hãy chờ quyết định trước, rồi chúng ta sẽ hành động. Đội tuyển quốc gia không chỉ có bảy cầu thủ nhập tịch này - còn rất nhiều cầu thủ khác cần một hệ thống lãnh đạo và quản lý đủ tốt để bóng đá Malaysia tiếp tục phát triển", bà Yeoh nhấn mạnh.

Cơ hội cho những cầu thủ nội địa Malaysia tài năng?

Theo Bộ trưởng Malaysia, đây cũng là vấn đề liên quan đến tương lai của những ngôi sao nội địa như Faisal Halim hay Arif Aiman Hanapi – những người đang là niềm tự hào thật sự của bóng đá Malaysia.

"Nếu chúng ta buông xuôi, tương lai của họ sẽ ra sao? Điều đó là không công bằng", bà Yeol nói trong chuyến thị sát Tổ hợp Thể thao Jalan Raja Muda Abdul Aziz ở Kuala Lumpur - nơi đang được cải tạo thành Học viện Sepak Takraw Malaysia.

Hai ngôi sao nội mà bà Yeol nhắc đến là những điểm sáng hiếm hoi của bóng đá Malaysia trong khoảng thời gian khủng hoảng gần đây.

Tháng 5 năm ngoái, Faisal Halim, ngôi sao tấn công của đội tuyển Malaysia, bị một kẻ lạ mặt tạt axit khi rời trung tâm thương mại ở Shah Alam (Selangor). Anh bị bỏng độ 3 ở mặt, cổ và ngực, phải trải qua 4 ca phẫu thuật tái tạo da và nhiều tháng điều trị. Các bác sĩ từng e ngại anh không thể cử động bình thường, huống hồ thi đấu chuyên nghiệp.

Cầu thủ Faisal Halim sau vụ tấn công a xít ẢNH: NGỌC LINH

Vài tháng trước khi tai nạn xảy ra, Faisal đã khiến người hâm mộ bùng nổ với bàn thắng lịch sử vào lưới đội tuyển Hàn Quốc tại Asian Cup 2024, đánh bại trung vệ Kim Min-jae (Bayern Munich) và khiến thủ môn Jo Hyeon-woo bất lực. Bàn thắng ấy giúp Malaysia hòa 3-3 – kết quả được xem như kỳ tích của bóng đá nước này.

Sau thảm kịch, khi nhiều người nghĩ sự nghiệp của anh đã khép lại, Faisal chọn im lặng và kiên trì phục hồi thể lực mỗi ngày. Nỗ lực ấy được đền đáp: anh trở lại trong màu áo CLB Selangor và đội tuyển quốc gia, ghi bàn trong hai trận gặp Lào tại vòng loại Asian Cup tháng 10 vừa qua - minh chứng cho ý chí phi thường của một chiến binh.

Còn Arif Aiman Hanapi, ở tuổi 23, đang trở thành biểu tượng mới của bóng đá Malaysia. Giữa lúc FAM vướng khủng hoảng, Arif vẫn chứng minh đẳng cấp khi được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đề cử vào top 3 Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2025 (AFC Asian Player of the Year) – cùng Son Heung-min (Hàn Quốc) và Salem Al-Dawsari (Ả Rập Xê Út).

Arif Aiman Hanapi (số 12) trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam hồi tháng 6.2025 ẢNH: NGỌC LINH

Dù không giành giải, việc góp mặt trong danh sách rút gọn đã giúp Arif đưa Malaysia trở lại bản đồ bóng đá châu Á sau nhiều năm vắng bóng ở các giải thưởng danh giá. Người hâm mộ thậm chí ví anh là truyền nhân của huyền thoại Datuk Mokhtar Dahari – biểu tượng vĩ đại của bóng đá Malaysia thập niên 1970.

Giữa khủng hoảng và mất niềm tin, hành trình của Faisal và Arif cho thấy rằng giá trị thật và ý chí con người vẫn có thể tỏa sáng, ngay cả khi bóng đá Malaysia đang chênh vênh giữa ranh giới niềm tin và thất vọng.