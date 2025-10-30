Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Thành tựu y khoa

Live Tư vấn sức khỏe: Tiêm botox làm đẹp và điều trị các bệnh lý thần kinh

Huỳnh Na
Huỳnh Na
30/10/2025 08:00 GMT+7

Botox được các bác sĩ ứng dụng trong thẩm mỹ, làm đẹp và điều trị nhiều bệnh lý thần kinh như co cứng cơ sau đột quỵ, đau nửa đầu mạn tính, đau sau zona thần kinh, co thắt nửa mặt…

Giải pháp giúp giảm đau, cải thiện vận động… cho người gặp vấn đề thần kinh - cơ; giúp xóa nếp nhăn, thon gọn mặt, điều trị cười hở lợi, giảm tiết mồ hôi… cho người muốn cải thiện thẩm mỹ.

20 giờ thứ năm, ngày 30.10.2025, các chuyên gia từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM sẽ trực tiếp tư vấn về "Tiêm botox làm đẹp và điều trị các bệnh lý thần kinh": TTƯT.TS.BS Nguyễn Thị Minh Đức, TS.BS.CKII Đặng Thị Ngọc Bích, BS.CKI Nguyễn Hoàng Minh Thảo.

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn, Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây, hoặc liên hệ tổng đài 028 7102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM) / 024 3872 3872 - 024 7106 6858 (Hà Nội) để được nhận tư vấn.

