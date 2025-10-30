Báo chí Thái Lan không thờ ơ sự cố sai Quốc kỳ, mô tả kỹ FAT đã xin lỗi VFF

Theo Khaosod, ngay sau khi sự việc xảy ra, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã gửi công văn xin lỗi tới VFF và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF). Trong ngày 29.10, Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam (Madame Pang) đã giao ông Adisak Benjasiriwan đại diện FAT sang Việt Nam trực tiếp nói lời xin lỗi để thể hiện thiện chí.

Tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), lãnh đạo FAT khẳng định rằng vụ việc xảy ra do lỗi cá nhân, hoàn toàn không có ý xúc phạm quốc gia hay nhân dân Việt Nam. Ông Adisak đã bày tỏ sự lấy làm tiếc về sự cố này và nhấn mạnh rằng FAT tôn trọng tuyệt đối các quốc gia trong khu vực.

Lãnh đạo FAT tới trụ sở VFF, trao thư xin lỗi sau sự cố nhầm Quốc kỳ Việt Nam

Cuộc gặp giữa FAT và VFF diễn ra trong tinh thần hữu nghị

Tại Hà Nội, Phó chủ tịch FAT Adisak Benjasiriwan đã gặp ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch VFF, ông Nguyễn Văn Phú - Tổng thư ký VFF, bà Nguyễn Thanh Hà - Phó tổng thư ký VFF và bà Hương Hiếu - Trưởng ban Đối ngoại VFF. Cuộc gặp có sự tham dự của ông Winston Lee – Tổng thư ký AFF với vai trò chứng kiến.

Cả Khaosod và Today.line (trang tin tức của mạng xã hội Line tại Thái Lan) đều nhận định cuộc trao đổi diễn ra suôn sẻ, phía VFF hiểu rằng đây là sự cố ngoài ý muốn. Hai bên bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác và tôn trọng lẫn nhau giữa hai nền bóng đá.

Hình ảnh buổi gặp do FAT đăng tải: Từ trái qua, Phó chủ tịch FAT, Chủ tịch VFF và Tổng thư ký AFF ẢNH: FAT

Bài viết trên Khaosod được đặt tiêu đề "giải tỏa khúc mắc với Việt Nam" - cho thấy báo chí Thái Lan đánh giá cao phản ứng nhanh chóng và cách FAT thể hiện sự chân thành. Tờ báo nhấn mạnh rằng sự cố đã được khép lại trong tinh thần hiểu biết và hữu nghị, khi VFF chấp nhận lời xin lỗi, còn FAT cam kết không để tái diễn những sai sót tương tự trong tương lai.

Trong khi đó, kênh truyền hình 3plusnews gọi sự việc dùng nhầm Quốc kỳ ở lễ bốc thăm giải vô địch futsal nam U.19 Đông Nam Á 2025 là lỗi sai nghiêm trọng và gây ra tranh cãi lớn nhưng FAT cũng đã nhanh chóng có các hành động để khắc phục

Sau cuộc gặp ở trụ sở VFF, cả 2 liên đoàn (FAT và VFF) đều đã thông tin chính thức và khẳng định buổi làm việc đã diễn ra trong không khí cởi mở, tôn trọng lẫn nhau. FAT xin lỗi chân thành và hứa không tái diễn sai sót và phía VFF cũng ghi nhận sự cầu thị của FAT. Đây cũng là bài học sâu sắc trong công tác chuẩn bị và tổ chức các sự kiện quốc tế, nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong hệ thống thi đấu của khu vực Đông Nam Á.