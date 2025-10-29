FAT nói gì sau cuộc gặp xin lỗi VFF vì sự cố nhầm Quốc kỳ: Sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc…

FAT cam kết không tái diễn lỗi tương tự

FAT viết: Ngày 29.10.2025, ông Adisak Benjasiriwan – Phó Chủ tịch FAT phụ trách futsal và bóng đá bãi biển – đã có mặt tại Hà Nội để trực tiếp gửi lời xin lỗi đến VFF. Trước đó một ngày, trong lễ bốc thăm Giải vô địch futsal U.19 Đông Nam Á 2025 diễn ra tại Thái Lan, ban tổ chức đã hiển thị nhầm Quốc kỳ Việt Nam thành quốc kỳ Trung Quốc, gây ra phản ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Ngay sau sự việc, FAT đã gửi công văn chính thức xin lỗi đến cả VFF và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF). Bà Nualphan Lamsam (Madame Pang) - Chủ tịch FAT - cũng ủy quyền cho ông Adisak Benjasiriwan trực tiếp sang Việt Nam để thể hiện sự chân thành và thiện chí, đồng thời khẳng định đây là sai sót cá nhân, hoàn toàn không có ý xúc phạm tới đất nước hay nhân dân Việt Nam.

Hình ảnh buổi gặp do FAT đăng tải: Từ trái qua, Phó chủ tịch FAT, Chủ tịch VFF và Chủ tịch AFF ẢNH: FAT

Tại buổi gặp mặt, ông Adisak Benjasiriwan đã trao đổi với ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch VFF, cùng ông Nguyễn Văn Phú - Tổng thư ký VFF, bà Nguyễn Thanh Hà - Phó tổng thư ký VFF. Cuộc gặp có sự chứng kiến của ông Winston Lee, Tổng thư ký AFF.

Theo tường thuật của FAT, buổi làm việc diễn ra trong bầu không khí thiện chí và cởi mở. VFF bày tỏ sự thông cảm khi sự cố xảy ra không chủ ý, đồng thời đánh giá cao thái độ nhanh chóng và cầu thị của FAT.

FAT cam kết sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc, nâng cao quy trình kiểm duyệt và tổ chức, đảm bảo không để tái diễn lỗi tương tự trong các sự kiện thể thao quốc tế mà Thái Lan đăng cai trong tương lai.

Lãnh đạo FAT tới trụ sở VFF, trao thư xin lỗi sau sự cố nhầm Quốc kỳ Việt Nam

VFF ghi nhận lời xin lỗi chân thành và tinh thần cầu thị của FAT

Trong khi đó, VFF vào tối 29.10 cũng đã thông tin về buổi làm việc này. VFF cho biết ngay đầu buổi làm việc, ông Adisak Benjasiriwan, Phó chủ tịch FAT đã đọc thư xin lỗi chính thức của Chủ tịch FAT gửi đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Trong thư, Chủ tịch FAT bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc và gửi lời xin lỗi chân thành nhất về sự cố hiển thị nhầm Quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm giải vô địch futsal nam U.19 Đông Nam Á 2025.

Chủ tịch FAT khẳng định: “Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sai sót này và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự cố đã xảy ra. Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã ngay lập tức tiến hành các biện pháp khắc phục, rà soát và siết chặt quy trình tổ chức sự kiện, nhằm đảm bảo những sai sót tương tự sẽ không tái diễn”.

VFF cũng ghi nhận lời xin lỗi chân thành từ phía FAT và đánh giá cao tinh thần chủ động, cầu thị, tôn trọng đối tác mà FAT đã thể hiện. VFF xem đây là một sai lầm nghiêm trọng, đồng thời khẳng định đây cũng là bài học sâu sắc trong công tác chuẩn bị và tổ chức các sự kiện quốc tế, nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong hệ thống thi đấu của khu vực Đông Nam Á.