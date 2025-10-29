Trong cuộc nói chuyện, từ chính trải nghiệm của bản thân, tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Mỹ Lan, cho rằng thành công không đến từ một yếu tố đơn lẻ mà là sự tổng hòa của nhiều yếu tố: 15% sức khỏe, 15% tư duy đúng, 25% nỗ lực, 20% tri thức, 10% kiên trì và mỗi yếu tố cơ hội, may mắn, hoàn cảnh chiếm 5%. Ông Mỹ nhấn mạnh sức khỏe là nền tảng quan trọng, bởi "không có sức khỏe thì không thể thực hiện được ước mơ".

Video ghi lại phần nói chuyện của ông Mỹ thu hút hơn 658.000 lượt xem trên Facebook và hơn 1.400 lượt chia sẻ. Và từ đây, những bình luận xoay quanh "những yếu tố trong công thức thành công" được người trẻ liệt kê ra.

Ông Nguyễn Thanh Mỹ chia sẻ ‘công thức thành công’ trong lễ khai khóa năm học 2025 của ĐH Quốc gia TP.HCM ẢNH: ĐH QUỐC GIA TP.HCM

Mỗi người một công thức để thành công

Ông Huỳnh Xuân Tùng, người sáng lập và giám đốc điều hành TAS Global (TP.HCM), cho rằng: "Cuộc đời không phải là một bài toán với những hằng số bất biến. Sẽ có giai đoạn sức khỏe là quan trọng nhất, có giai đoạn một cơ hội nhỏ lại thay đổi cả cuộc chơi. Từ công thức thành công của người khác, có thể tham khảo, tự điều chỉnh cho phù hợp với bản thân. Chứ đừng sao chép công thức của bất kỳ ai, mà hãy dùng để làm cảm hứng nhằm tự viết nên công thức thành công cho chính cuộc đời mình".

Với ông Tùng, công thức thành công của ông chiêm nghiệm ra là tư duy đúng chiếm 40%, nỗ lực và kiên trì chiếm 30%, sức khỏe chiếm 15%, tri thức chiếm 10% và 5% còn lại là hoàn cảnh, cơ hội, may mắn.

Ông Tùng cũng nhấn mạnh: "Sức khỏe chính là "con tàu để chuyên chở tất cả". Mọi tham vọng, mọi kế hoạch, mọi hệ điều hành tư duy ưu việt đều phải được đặt trên con tàu này. Khi con tàu thủng, hành trình sẽ dừng lại. Đặc biệt là sức khỏe tinh thần, khả năng chống chọi với áp lực và phục hồi sau thất bại".



Lê Phi Hùng (29 tuổi), nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành thống kê và khoa học dữ liệu tại ĐH Johns Hopkins (Mỹ), cho biết các yếu tố sức khỏe, tư duy đúng, nỗ lực, tri thức, kiên trì… đều là những mảnh ghép không thể thiếu trong công thức thành công.

"Tuy nhiên, mỗi người trẻ sẽ có cho mình một công thức riêng. Và tỷ lệ các yếu tố thay đổi theo trải nghiệm, môi trường, chứ không hề có công thức chung cho thành công. Nếu như thế hệ trước nhấn mạnh vào kiên trì và tư duy, thì nhiều người trẻ hiện nay thường quan tâm những yếu tố khác. Với riêng tôi, công thức sẽ là 40% dám làm, 30% học hỏi, 20% kiên trì và 10% chấp nhận sai lầm", Hùng nói và giải thích thêm: "Sở dĩ "dám làm" là điều quan trọng nhất vì không ai có thể thành công nếu không bắt đầu".

Đối với sinh viên, Hùng nói: "Kiên trì, chủ động tự học là hai yếu tố thật sự quan trọng. Nếu có hai yếu tố này, sinh viên có thể viết nên những thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học…".

Sinh viên tại lễ khai khóa năm 2025 của ĐH Quốc gia TP.HCM ẢNH: ĐH QUỐC GIA TP.HCM

Đừng lơ là sức khỏe, không tự mãn...

Hồ Thị Thúy (28 tuổi, làm việc tại P.Phú Mỹ, TP.HCM; trước đây là KP.Phước Lập, P.Mỹ Xuân, TP.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), nói: "Sức khỏe là yếu tố quan trọng để giúp người trẻ thành công. Không ít người trẻ xem nhẹ sức khỏe".

Thúy kể thêm: "Tôi từng làm việc 16 tiếng mỗi ngày để kịp đơn hàng xuất khẩu, rồi đổ bệnh. Lúc đó tôi mới hiểu, khi kiệt sức, mọi cơ hội và nỗ lực đều vô nghĩa. Giờ đây, khi điều hành doanh nghiệp, tôi luôn tuân thủ triết lý "sức khỏe là nền tảng của mọi chiến lược". Tôi tin rằng, với những người đủ trải nghiệm, trong công thức thành công của họ sẽ ưu tiên đến sức khỏe".

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công ty chế biến thực phẩm Minh Hà, xã Bình Hưng, TP.HCM (trước đây là xã Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.HCM), nói: "Cần có sức khỏe thật tốt. Điều này hiện nay có một bộ phận người trẻ lơ là, vướng vào những sai lầm gây hệ lụy cho bản thân như: ăn uống không đúng bữa và không đủ chất, thức khuya…".

Ông Hùng chia sẻ thêm: "Với tôi, tư duy đúng là yếu tố đặc biệt quan trọng. Khi có tư duy đúng, sẽ hướng bản thân đến những việc làm, hành động đúng. Dù là sinh viên, người trẻ đi làm, người trẻ đang khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh… thì việc có tư duy đúng sẽ giúp tạo ra kết quả tốt đẹp. Song song đó, người trẻ cần luôn nỗ lực để tạo được thành công bền vững. Nếu thành công và tự mãn, không nỗ lực, thì khó duy trì được thành công".

Anh Nguyễn Trung Tính (34 tuổi, ngụ ở xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp; trước đây là xã Tân Hội Trung, H.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), Phó giám đốc Công ty TNHH sản xuất - thương mại Alpha Amin, nói: "Theo tôi, công thức của sự thành công chính là sự chuẩn bị gặp được cơ hội. Bởi vì cơ hội luôn đến bất ngờ, nhưng chỉ những ai có sự chuẩn bị kỹ càng mới có thể nắm bắt và biến nó thành thành công thực sự".



Cũng theo anh Tính: "Chuẩn bị ở đây không chỉ là kiến thức, kỹ năng, mà còn là tâm thế sẵn sàng học hỏi và thích nghi. Từ trải nghiệm của bản thân, tôi nhận ra rằng chuẩn bị giúp chúng ta tự tin, có năng lực để không bỏ lỡ cơ hội khi nó đến. Cơ hội chính là phép thử để biết sự chuẩn bị của mình đã đủ hay chưa. Và nỗ lực là cầu nối giữa hai yếu tố đó, để biến "cơ hội" thành "thành quả". Để thành công, thiết nghĩ người trẻ nên bắt đầu bằng việc chuẩn bị sớm: học hỏi, rèn luyện, và dấn thân".