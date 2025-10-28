Vợ chồng kỹ sư trẻ thu nhập 250 - 280 triệu đồng/năm nhờ 'xanh hóa' ngành thủy sản

Để đầu ra nông sản, thủy sản không còn cảnh "được mùa, mất giá"

Đồng sáng lập dự án này là anh Nguyễn Trung Tính (34 tuổi, ngụ ở xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp; trước đây là xã Tân Hội Trung, H.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), hiện là Phó giám đốc Công ty TNHH sản xuất - thương mại Alpha Amin.

Anh Tính cho biết khoảng năm 2013, anh chứng kiến những ao cá, ao tôm chết trắng vì dịch bệnh. "Người nông dân khi ấy chỉ trông cậy vào hóa chất và kháng sinh như một chiếc phao cứu sinh. Điều này vô tình để lại nhiều hệ quả nghiêm trọng như: vi khuẩn kháng thuốc ngày một nhiều, chi phí điều trị tăng cao, đặc biệt là niềm tin của thị trường quốc tế với ngành thủy sản VN bị giảm sút. Chính những điều mắt thấy, tai nghe đã thôi thúc tôi và các cộng sự thành lập Alpha Amin, với mục tiêu chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh, từ dùng kháng sinh sang ứng dụng công nghệ sinh học", anh Tính nhớ lại.

Vợ chồng anh Tính, chị Thoa ẢNH: NVCC

Anh Tính cho rằng cần phải dựng xây một doanh nghiệp chuyên cung cấp thức ăn bổ sung và chế phẩm sinh học cho thủy sản, mang đến những giải pháp thay thế kháng sinh, giải pháp nuôi thủy sản xanh, bền vững. "Chúng tôi hiểu rằng, ngành nông nghiệp VN chỉ có thể bền vững khi được thị trường thế giới đón nhận. Khi ấy đầu ra nông sản, thủy sản sẽ không còn cảnh "được mùa, mất giá" nữa", anh Tính chia sẻ.

Chàng kỹ sư ngành bệnh học thủy sản của Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM cho biết sau nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm sản phẩm, đến năm 2023, công ty chính thức được hình thành.

Theo anh Tính: "Sản phẩm chủ lực của công ty là các sản phẩm thức ăn bổ sung và chế phẩm sinh học xử lý môi trường dùng trong thủy sản, với trọng tâm hướng đến các giải pháp công nghệ sinh học, ứng dụng công nghệ vi sinh, để ứng dụng vào phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh. Từ đó hạn chế và thay thế kháng sinh vốn đã dần mất đi tác dụng và gây những hệ lụy xấu cho môi trường sinh thái và sức khỏe con người".

Định vị trên thị trường

Đồng sáng lập Alpha Amin, chị Lê Thị Kim Thoa (30 tuổi, vợ anh Tính) hiện là giám đốc công ty này. Chị Thoa cho rằng thị trường nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là các sản phẩm thức ăn bổ sung và chế phẩm sinh học, là thị trường đầy cạnh tranh và phức tạp.

"Điểm khác biệt nổi bật nhất, giúp chúng tôi tạo chỗ đứng riêng, chính là tính bền vững và hiệu quả môi trường của sản phẩm. Giải pháp hữu cơ của công ty giúp giảm phát thải nitrogen. Cụ thể là giảm lượng phát thải ni tơ ra môi trường gấp 3,2 lần, tương đương giảm khoảng 6,72 kg ni tơ trên mỗi tấn sản phẩm thủy sản thành phẩm. Đồng thời ổn định hệ sinh thái nước. Các chế phẩm của chúng tôi chứa vi sinh vật có lợi, giúp kiểm soát tốt hơn các chỉ tiêu sinh lý và sinh hóa trong nước thải nuôi trồng thủy sản. Trong bối cảnh VN hướng tới Net Zero vào năm 2050, đây là một hướng đi phù hợp", chị Thoa cho biết.

Theo anh Tính, công ty đã đầu tư nhà máy sản xuất với công suất 180 tấn/năm, là một trong 284 nhà máy được công nhận và cấp phép hoạt động trên toàn miền Nam. Công ty cũng thực hiện truy xuất nguồn gốc trực tuyến trên hệ thống của Cục Thủy sản và kiểm ngư (trước đây thuộc Tổng cục Thủy sản), cam kết minh bạch từ sản xuất tới thị trường.

"Năm 2025, dự án dự kiến tăng trưởng 200% và 300% trong năm tiếp theo. Chúng tôi đang làm việc với rất nhiều đối tác là các nhà phân phối, nhà sản xuất, đại lý… để thúc đẩy quá trình tăng trưởng. Chúng tôi đang có 19 đối tác phân phối tại đồng bằng sông Cửu Long và có hơn 1.000 lượt tiếp cận của nông dân mỗi năm với sản phẩm Alpha Amin", anh Tính nói và chia sẻ thêm: "Lợi nhuận của chúng tôi mỗi năm dao động khoảng 250 - 280 triệu đồng".

Dự án khởi nghiệp đầy tâm huyết của vợ chồng kỹ sư này đã đạt nhiều giải thưởng. Có thể kể: giải thưởng kiến tạo "Ươm tạo Đàn Sếu khởi nghiệp Đất Sen hồng" năm 2023, giải nhất cuộc thi Sáng kiến Mekong năm 2024, top 5 Doanh nghiệp tiếp cận tài chính Co4Growth của Quỹ Khởi nghiệp khoa học công nghệ VN năm 2025…

Nói về thời gian tới, chị Thoa cho biết sẽ mở các trung tâm chẩn đoán dịch bệnh tại những khu vực quan trọng để nâng cao năng lực chẩn đoán sớm và hiệu quả, từ đó giúp nông dân chăn nuôi bền vững hơn.

Bà Nguyễn Nhã Quyên, Giám đốc vận hành Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học công nghệ VN (SVF), nói: "Tôi có ấn tượng sâu sắc với hai người đồng sáng lập Tính và Thoa. Tôi nhận ra sự cống hiến nghiêm túc của họ để tạo ra những sản phẩm tốt cho khách hàng. Doanh nghiệp còn nhỏ nhưng ước mơ và tầm nhìn không giới hạn. Tôi tin những tập đoàn tương lai đều đã từng có những ngày khởi đầu bởi đam mê nhỏ như Alpha Amin".