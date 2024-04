Địa điểm vui chơi gần TP.HCM giá rẻ, được bắt thủy sản cùng người dân

Nhiều nơi vui chơi, chụp hình, món ăn cực kỳ ngon...

Khi được hỏi những địa điểm vui chơi trong ngày, phù hợp với dịp lễ sắp tới, Phan Thùy Thanh Trúc (hay còn gọi là Quách Tường, 34 tuổi), ngụ tại Q.Gò Vấp, TP.HCM nói: "Từ TP.HCM chúng mình chỉ tốn gần 1,5 tiếng đồng hồ để đến TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Nơi đây có nhiều địa điểm vui chơi, chụp hình, món ăn cực kỳ ngon và giá khá rẻ".

Trong khuôn viên có nhiều ngôi nhà cổ kính, cây xanh mát rượi NVCC

Đến với TP.Long Khánh, Thanh Trúc ưu tiên chọn những điểm tham quan không tốn phí mà còn gần gũi với thiên nhiên, đó là công viên văn hóa Suối Tre.

"Nơi đây khá hoang vắng, có nhiều cây xanh, không khí mát mẻ. Cách công viên khoảng 5 km là đồi Địa Đàng, có nhiều cây thông, ngôi chùa nhỏ mang cảm giác rất bình yên...", Thanh Trúc cho hay.

Nhiều không gian "xanh" cho bạn trẻ chụp hình khi đến với công viên văn hóa Suối Tre NVCC

"Đến với công viên văn hóa Suối Tre mình không bị tốn phí, mà còn được tận hưởng những bóng cây mát rượi, nằm vươn dài trên bãi cỏ xanh. Đi sâu vào trong công viên có hồ Suối Tre, cảnh quan cũng nên thơ, không khí thoáng đãng, rất mát lành phù hợp cho những ai muốn "trốn" nóng tại TP.HCM", Trúc nói thêm.

Cảnh vật thiên nhiên trong lành tại công viên VŨ PHẠM

Nhiều món ngon tại TP.Long Khánh mà Trúc đã thưởng thức NVCC

Tại TP.Long Khánh, Trúc đã thưởng thức mì kéo trên đường Hồ Thị Hương. Ăn sáng với món bún mọc, bánh canh và thưởng thức trái cây ướp lạnh trên đường Thích Quảng Đức. Buổi trưa và chiều, Trúc ăn bún mắm nêm siêu ngon tại hẻm 78 Nguyễn Công Trứ, thưởng thức chuối nếp nướng cốt dừa ở 154 Trần Phú.

"Mình đến TP.Long Khánh cùng với bạn và về trong ngày, tổng chi phí hơn 500.000 đồng (dành cho 2 người - PV) bao gồm tiền xăng xe và ăn uống. Lân cận TP.Long Khánh thì có thể tham quan núi Chứa Chan, vừa viếng chùa mà cảnh vật cũng hữu tình. Lên núi có thể thưởng thức chuối chiên ngào đường và bánh xèo rau rừng đặc sản tại đây", Trúc gợi ý thêm.

Có nhiều hoạt động thú vị

Là người đam mê du lịch, Nguyễn Ngọc Minh (hay còn gọi là Min On The Go, 29 tuổi), ngụ tại tỉnh Sóc Trăng, đề xuất một địa điểm phù hợp cho những bạn trẻ thích du lịch tự túc, tiết kiệm chi phí trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương hay lễ 30.4 và 1.5 sắp tới. Đó là ở xã La Ngà, H.Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

"Nơi đây, cách TP.HCM khoảng 70 km, có nhiều hoạt động thú vị như: chèo SUP, kéo cá cùng người dân, thưởng thức trái cây. Tối đến thì ghé lên đồi ngồi nướng thịt, tận hưởng không khí lạnh tựa như Đà Lạt", Ngọc Minh nói.

Cảnh vật thiên nhiên tại La Ngà NGỌC MINH

Khi đến với La Ngà, Ngọc Minh còn thuê thuyền ra "đảo" Sói. "Từ đất liền đi ra "đảo" khoảng 25 phút. Ra đến nơi đúng lúc người dân địa phương đang kéo cá vào bờ. Mọi người mua thủy sản tại chỗ, chuyện trò, xem ngư dân đánh bắt cá và tham gia giăng lưới cùng họ…", Minh kể.

"Đảo" Sói còn rất hoang sơ, chỉ vài hộ dân sinh sống NGỌC MINH

Theo Minh, quanh khu "đảo" Sói có vài hộ dân sinh sống, nhưng ở đây đầy đủ dịch vụ như: ăn uống, chèo SUP, cắm trại qua đêm... "Sau khi mua cá, chúng mình di chuyển ra giữa hồ để chèo SUP đến tối. Công nhận nước ở đây trong xanh, mát lạnh...", Minh nhớ lại.



Người dân ở "đảo" Sói giăng lưới bắt thủy sản NGỌC MINH

Chèo SUP bên làn nước trong xanh NGỌC MINH

La Ngà lung linh về đêm NGỌC MINH

Tối đến, Ngọc Minh về lại đất liền và ghé một hàng quán nằm giữa đồi để vui chơi, ăn uống. "Nơi đây, mình ngắm được khung cảnh La Ngà về đêm, rất lung linh. Vừa thưởng thức những món ngon vừa cảm nhận không khí lạnh tựa như Đà Lạt. Với mình, La Ngà thật thú vị, không chỉ gần TP.HCM mà còn có nhiều trải nghiệm mới mẻ, tránh được nắng nóng Sài Gòn, rất phù hợp để bạn trẻ vui chơi trong dịp lễ 30.4 và 1.5 sắp tới", Minh cho hay.