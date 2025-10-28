Bài phát biểu của Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM đang 'gây sốt' mạng xã hội

Bài phát biểu của GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, trong lễ khai khóa năm 2025 với chủ đề "Khát vọng đổi mới sáng tạo vì một Việt Nam hùng cường", vào ngày 25.10, đang gây sốt rần rần trên mạng xã hội.

GS.TS Mai cho rằng: "Thay mặt cho lãnh đạo ĐH Quốc gia TP.HCM, tôi xin được gợi ý 3 chữ gửi đến tất cả quý thầy cô và các em học sinh, sinh viên. Đó là dám nghĩ khác, dám thất bại và dám làm lại. Đối với các em học sinh và sinh viên thì mong các em hãy dám nghĩ đến những điều xa hơn học hỏi từ bên trong và bên ngoài nhà trường".

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, phát biểu trong lễ khai khóa ẢNH: ĐH QUỐC GIA TP.HCM

GS.TS Mai khuyên mọi người hãy học thầy cô, bạn bè, học từ cả những chuyên gia và cả những người dân nước mình. Bà cho rằng không quá khó để người học của ĐH Quốc gia TP.HCM có thể gặp một giáo sư Nobel. Không quá khó để một học sinh có thể đạt giải trong một dự án khoa học hoặc là dự án xã hội tầm cỡ quốc tế.

Tuy nhiên, theo bà Mai, sẽ rất khó để có thể tạo ra được những tác động xã hội từ chính những giá trị của mình nếu như chúng ta không có tinh thần đổi mới sáng tạo. Bà cho rằng thế giới đã phẳng và con đường thành công phía trước chỉ dành cho những ai có suy nghĩ khác biệt. Chúng ta hãy sẵn sàng đón nhận mọi thách thức trong học tập và nghiên cứu.

"Mỗi khó khăn là một cơ hội để học hỏi và bài học quý giá nhất chính là học từ sự thất bại. Hãy chấp nhận thất bại và nhanh chóng đứng dậy sẵn sàng làm lại với một phiên bản tốt hơn và kiên trì đến cùng với những giá trị mà mình theo đuổi. Dám làm lại hay làm lại nhưng với một cách khác đi, chính là chúng ta đã có một bước tiến mới cho bản thân của mình", GS.TS Mai nhắn nhủ.

Đối với các nhà khoa học, viên chức hay người lao động của Đại học Quốc gia TP.HCM, GS.TS Mai mong quý thầy cô hãy là một tấm gương để các thế hệ người học nói theo. Mỗi thầy cô hãy là người nuôi dưỡng khát vọng đổi mới sáng tạo. Hãy dám nghĩ khác để cải tiến công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu, quy trình làm việc trong hỗ trợ người học và phục vụ cộng đồng.

GS.TS Mai mong thầy cô, sinh viên hãy dám nghĩ khác, dám thất bại, dám làm lại ẢNH: ĐH QUỐC GIA TP.HCM

Bà Mai cho rằng thầy cô cũng như các người học cũng sẽ có lúc thất bại. "Tôi tin nỗi đau thất bại của thầy cô khó hồi phục hơn các em học sinh và sinh viên. Nhưng đó cũng là lúc chúng ta cần làm gương cho các em, phải đứng lên từ sự thất bại ấy. Và hãy dám thử nghiệm những đề tài mới phục vụ cho chính nhu cầu của xã hội. Hãy dám nghĩ đến những đổi mới phương pháp giảng dạy và nghiên cứu", GS.TS Mai nói.

Bài phát biểu này đang gây sốt trên mạng xã hội vì quá truyền cảm hứng. Theo nhiều người, trong hành trình chinh phục tri thức và thành công, "dám nghĩ khác, dám thất bại, dám làm lại" chính là chìa khóa để mỗi cá nhân vươn xa.

Nguyễn Thị Ngọc Trúc, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho rằng bài phát biểu của GS.TS Mai rất truyền cảm hứng. Trúc cho biết bạn rất ấn tượng với tinh thần "dám thất bại" mà cô Mai nhấn mạnh. "Nhiều bạn trẻ hiện nay sợ sai, sợ bị đánh giá, không dám thử. Nhưng nếu không dám bắt đầu thì sẽ chẳng bao giờ biết mình có thể làm được đến đâu. Bài phát biểu giúp mình tự tin hơn để theo đuổi con đường mà mình đã chọn", Trúc nói.

Còn Hà Tố Phương, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho rằng sau khi nghe lời phát biểu từ trái tim, Phương như được tiếp thêm động lực để dám nghĩ, dám làm và dám cháy hết mình với đam mê.

Bài phát biểu này cũng chạm tới trái tim của cán bộ, nhân viên. Theo thạc sĩ Nguyễn Lưu Tâm Anh, chuyên viên Phòng Công tác sinh viên, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, thông điệp "dám nghĩ khác, dám thất bại, dám làm lại" của GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai là nguồn cổ vũ vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt với những người làm công tác sinh viên.

"Chúng tôi tin rằng chính việc chấp nhận thất bại như một phần của quá trình học hỏi và kiên trì làm lại sẽ rèn luyện bản lĩnh vững vàng không chỉ cho sinh viên, mà còn cho cả đội ngũ viên chức, người lao động, để cùng nhau theo đuổi khát vọng và tạo ra những giá trị bền vững cho cộng đồng", thạc sĩ Tâm Anh nói.

Anh Phạm Khắc Hiếu, chuyên viên Văn phòng ĐH Quốc gia TP.HCM cho rằng bài phát biểu của GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai thực sự chạm đến trái tim, đặc biệt là thông điệp "dám nghĩ khác, dám thất bại và dám làm lại".

"Với người đang làm việc trong hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM, tôi nghĩ đó là lời nhắc nhở luôn phải đổi mới trong tư duy, trong phương pháp và trong cách xử lý công việc, hướng đến đồng hành cùng người học, lấy người học làm trung tâm và góp phần hiện thực hoá những mục tiêu phát triển ĐH Quốc gia TP.HCM. Tôi tin rằng tinh thần đổi mới sáng tạo mà GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai truyền đi sẽ tiếp thêm năng lượng cho toàn hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM trên hành trình hướng đến một Việt Nam hùng cường", anh Hiếu chia sẻ.

Nhiều phụ huynh cho biết họ rất xúc động khi nghe bài phát biểu này. Bà Đào Thị Hạnh, phụ huynh bạn Nguyễn Hoàng Phúc, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, chia sẻ bà rất ấn tượng với câu "dám thất bại". Theo bà Hạnh, nhiều phụ huynh lo lắng cho con quá nên muốn con đi theo con đường an toàn, ổn định. Nhưng nếu không cho con cơ hội được thử, được sai thì các con sẽ không trưởng thành được.