Viện nghiên cứu Tâm Anh và Đại học Oxford hợp tác đào tạo, nghiên cứu

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Vương quốc Anh, nhằm hiện thực hóa các cam kết trong Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa hai bên được ký từ tháng 1.2025.

Trước đông đảo giáo sư, giảng viên, nhà nghiên cứu và các trí thức trẻ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: "Chúng ta cần một mô hình hợp tác mới - thiết thực, có thể đo đếm, lan tỏa lợi ích trực tiếp tới người dân hai nước. Khi tôi nói "một hình mẫu hợp tác mới", tôi muốn nói đến sự hợp tác giữa thế mạnh khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng, công nghệ cao, y sinh, y tế cộng đồng, giáo dục đại học, quản trị đô thị, chuyển đổi năng lượng, dịch vụ tài chính của Vương quốc Anh với nhu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới quản trị phát triển, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam".

Viện Nghiên cứu Tâm Anh, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Đại học Oxford công bố hợp tác triển khai trao đổi đào tạo, nghiên cứu và đổi mới y tế, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và GS Irene Tracey - Phó hiệu trưởng Đại học Oxford, vào ngày 28.10, tại Vương quốc Anh Ảnh: Viện Nghiên cứu Tâm Anh





Nội dung phát biểu của Tổng Bí thư một lần nữa khẳng định giá trị quan trọng của hợp tác giữa Viện nghiên cứu Tâm Anh và Đại học Oxford, khi thiết lập mối quan hệ công bằng trong đào tạo, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và nghiên cứu khoa học.

Theo đó, xuất phát từ thực tế Việt Nam còn cần thêm các trung tâm nghiên cứu phát triển thuốc, vắc xin và các công nghệ y khoa hiện đại, để sẵn sàng đáp ứng cho nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, trong bối cảnh nhiều nguy cơ dịch bệnh và sự gia tăng gánh nặng của các bệnh không lây nhiễm như ung thư, tim mạch, tiểu đường, đột quỵ…, Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Đại học Oxford đã làm việc khẩn trương và nghiêm túc để đi đến ký kết hợp đồng hợp tác chính thức, cùng chương trình hành động cụ thể trong các lĩnh vực ưu tiên: Đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu cho các bác sĩ lâm sàng của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Viện Nghiên cứu Tâm Anh; Cùng triển khai các đề tài nghiên cứu mang tính ứng dụng cao tại Việt Nam; Kết quả nghiên cứu sẽ được áp dụng vào thực tiễn khám chữa bệnh tại Việt Nam và đóng góp thêm những thông tin giá trị cho y học. Đồng thời, Tâm Anh và Oxford sẽ cùng tài trợ, cùng thực hiện và cùng công bố khoa học quốc tế.

Viện Nghiên cứu Tâm Anh tiên phong hợp tác với các đối tác quốc tế uy tín nhằm thúc đẩy sự phát triển y học Việt Nam.

Dự kiến tháng 12.2025, Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Đại học Oxford sẽ tổ chức 3 khóa đào tạo đầu tiên, với chuyên gia giảng dạy và hướng dẫn trực tiếp là các giáo sư và nhà khoa học từ Đại học Oxford. Nội dung đào tạo sẽ chú trọng vào việc nâng cao năng lực quản lý, giúp các nhà nghiên cứu và quản lý y khoa của Việt Nam tiếp cận với các phương pháp nghiên cứu khoa học chuẩn quốc tế cũng như tiếp cận hệ thống phân tích dữ liệu hiện đại hàng đầu thế giới. Hai bên cũng triển khai các nghiên cứu chung về những bệnh lý đang là thách thức toàn cầu, như ung thư, tim mạch, tiểu đường, đột quỵ…

Hệ thống Bệnh viện Tâm Anh là nơi thực hiện và thụ hưởng các thành tựu nghiên cứu, ứng dụng trong hợp tác của Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Đại học Oxford khi sẽ có nhiều những đổi mới sáng tạo trong y tế, khám chữa bệnh được áp dụng Ảnh: BVĐK Tâm Anh

BVĐK Tâm Anh là cơ sở y tế tại Việt Nam sở hữu robot Modus V Synaptive ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và thực hiện thành công hàng trăm ca phẫu thuật đột quỵ xuất huyết não, u não, u tủy sống...

Dịp này, Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Đại học Oxford cũng công bố Trang thông tin điện tử (website) của "Chương trình hợp tác Tâm Anh Oxford Partnership" (TOP) sẽ được chính thức đặt trên website của Oxford (ox.ac.uk) và Viện Nghiên cứu Tâm Anh (Tamri.vn) để thuận tiện giới thiệu và cập nhật các khóa đào tạo, chương trình trao đổi chuyên gia và các dự án nghiên cứu chung cho các nhà khoa học và học viên từ khắp nơi trên thế giới tham gia. Dự kiến, website này sẽ ra mắt vào đầu tháng 11.2025.

Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Viện Nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI) thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Đại học Oxford được ký tại Vương quốc Anh vào tháng 1.2025 Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Mối quan hệ hợp tác giữa Oxford và Tâm Anh càng có ý nghĩa hơn khi được triển khai ở một giai đoạn lịch sử của Việt Nam khi bước vào kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ, giai đoạn tăng trưởng kinh tế nhanh, chuyển dịch dịch tễ học từ ứng phó các bệnh truyền nhiễm sang tăng cường phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm, các bệnh mạn tính, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân được đặt lên mức độ ưu tiên rất cao theo tinh thần của Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị.

Giáo sư, Hiệp sĩ Jonathan Van Tam, Giáo sư gốc Việt đầu tiên được phong tước Hiệp sĩ của Hoàng gia Anh trao đổi với các chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam tại Viện Nghiên cứu Tâm Anh tháng 12.2023 Ảnh: Viện Nghiên cứu Tâm Anh

Viện Nghiên cứu Tâm Anh thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, đã ký kết và triển khai nhiều hoạt động hợp tác quốc tế quan trọng với nhiều đối tác như Đại học Stanford (Mỹ), Đại học Oxford (Anh), các hãng dược phẩm toàn cầu như AstraZeneca, Pfizer, Sanofi, GSK, Abbott…