Cuộc gặp gỡ 'kỳ lạ' của VFF và FAT

Đ ỘNG THÁI MẠNH MẼ CỦA VFF

Tại lễ bốc thăm giải futsal U.19 Đông Nam Á ngày 28.10, ban tổ chức giải của Thái Lan đã cho hiển thị Quốc kỳ Trung Quốc thay vì Quốc kỳ VN trên lá thăm của đội tuyển VN. Trong văn bản gửi Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), VFF nêu rõ quan điểm sự cố nghiêm trọng này có thể gây hậu quả ảnh hưởng đến hình ảnh của VN và tác động tiêu cực đối với tinh thần đoàn kết của cộng đồng ASEAN. VFF yêu cầu AFF làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc trên, đồng thời đảm bảo có các biện pháp chặt chẽ nhằm ngăn chặn việc tái diễn những sai sót tương tự trong các sự kiện sắp tới. VFF tin tưởng rằng AFF cũng nhận thức rõ tính nghiêm trọng của vụ việc này và sẽ xử lý với tinh thần trách nhiệm, sự thận trọng và chuyên nghiệp cao nhất.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (phải) tiếp nhận thư xin lỗi từ Phó chủ tịch FAT ẢNH: HẠNH AN

Chủ tịch FAT, Madam Pang đã gọi điện cho Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn để nói lời xin lỗi. Lãnh đạo cao nhất của FAT nhấn mạnh: "FAT và cá nhân tôi vô cùng trân trọng sự ủng hộ liên tục của ngài (ông Trần Quốc Tuấn), đồng thời xin khẳng định lại cam kết vững chắc trong việc duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về tính chuyên nghiệp và sự tôn trọng trong tất cả các sự kiện của AFF do FAT đăng cai tổ chức".

Trên fanpage chính thức của FAT cũng đăng tải thông cáo báo chí gửi lời xin lỗi đến VFF và người hâm mộ VN: "FAT chân thành hy vọng VFF và nhân dân VN sẽ chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi và thông cảm cho lỗi vô ý này - một sai sót mang tính con người, hoàn toàn không có chủ đích thiếu tôn trọng đất nước VN. Đây là bài học quan trọng để chúng tôi thận trọng và nghiêm túc hơn trong mọi quy trình tổ chức, nhằm duy trì những tiêu chuẩn cao nhất mà AFF kỳ vọng ở chúng tôi với tư cách là nước chủ nhà".

FAT CAM KẾT KHÔNG TÁI DIỄN SAI SÓT

Về cuộc làm việc chiều 29.10 tại trụ sở VFF (Hà Nội), Phó chủ tịch phụ trách futsal và bóng đá bãi biển của FAT, ông Adisak Benjasiriwan đã trao thư xin lỗi của FAT tới Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn. Trong thư nêu rõ, Chủ tịch FAT đã bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc và gửi lời xin lỗi chân thành nhất về sự cố đáng tiếc xảy ra liên quan đến VN. Chủ tịch FAT khẳng định: "Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sai sót này và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự cố đã xảy ra. FAT đã ngay lập tức tiến hành các biện pháp khắc phục, rà soát và siết chặt quy trình tổ chức sự kiện, nhằm đảm bảo những sai sót tương tự sẽ không tái diễn. FAT xin chân thành gửi lời xin lỗi đến VFF, AFF và tất cả các bên liên quan vì sự việc này. Chúng tôi trân trọng sự cảm thông và ủng hộ liên tục của quý vị, đồng thời khẳng định cam kết duy trì những tiêu chuẩn cao nhất về tính chuyên nghiệp và sự tôn trọng trong tất cả các sự kiện AFF do Thái Lan đăng cai".

Tại cuộc làm việc, VFF đã ghi nhận lời xin lỗi chân thành của FAT và đánh giá cao tinh thần chủ động, cầu thị, tôn trọng đối tác mà FAT thể hiện. VFF xem đây là một sai lầm nghiêm trọng, đồng thời khẳng định đây là bài học sâu sắc trong công tác chuẩn bị và tổ chức các sự kiện quốc tế, nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong hệ thống thi đấu của AFF.

Đại diện FAT cam kết sẽ không để xảy ra các sai sót tương tự trong tương lai, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác, phối hợp chặt chẽ với VFF trong các hoạt động nhằm phát triển bóng đá khu vực Đông Nam Á ngày càng chuyên nghiệp và bền vững.