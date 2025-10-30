Bị FAT sa thải đột ngột, cựu HLV đội tuyển Thái Lan có việc mới ngay tại… Thái Lan

Quyết định sa thải ông Masatada Ishii được FAT công bố vào chiều 21.10. Tính từ lúc nhậm chức (12.2024), vị HLV người Nhật Bản chỉ có khoảng 10 tháng làm việc cùng đội tuyển Thái Lan. Đây được là hành động bất ngờ của giới lãnh đạo FAT, nhất là khi HLV Masatada Ishii vừa giúp "voi chiến" có 2 chiến thắng quan trọng trước Đài Loan, qua đó thắp lại hy vọng dự Asian Cup 2027.

Ông Ishii trở lại dẫn dắt CLB ở Thái Lan

Và khi tháng 10 còn chưa khép lại, mọi chuyện đã đâu lại vào đấy. Đội tuyển Thái Lan đã có tân HLV, đó là người đang giữ chức Giám đốc kỹ thuật FAT - Anthony Hudson. Trong khi đó, ông Masatada Ishii hiện cũng nhận công việc mới, tại chính Thái Lan.

Cụ thể, ông Ishii sẽ ngồi vào "ghế nóng" của CLB BG Pathum United (đang thi đấu tại Thai League). Ngày 30.10, trang chủ CLB BG Pathum United đã chính thức ra thông báo bổ nhiệm vị HLV người Nhật Bản.

Cựu HLV đội tuyển Thái Lan Masatada Ishii (trái) trở thành tân thuyền trưởng của CLB BG Pathum United ẢNH: BG PATHUM UNITED

CLB của Thái Lan giới thiệu về tân thuyền trưởng: "HLV Ishii mang theo bề dày kinh nghiệm huấn luyện tại J-League, từng dẫn dắt các đội Kashima Antlers và Omiya Ardija và đạt thành tích ấn tượng, trong đó có các chức vô địch. Đáng chú ý, ông Ishii từng đưa Kashima Antlers giành vị trí á quân FIFA Club World Cup 2016, chỉ chịu thua Real Madrid trong trận chung kết.

Năm 2019, Ishii bắt đầu sự nghiệp huấn luyện tại Thái Lan với CLB Samut Prakan, giúp đội bóng này cán đích thứ 6 tại Thai League ngay trong mùa đầu tiên. Đến giai đoạn lượt về mùa giải 2021 - 2022, ông được bổ nhiệm làm HLV trưởng Buriram United, dẫn dắt đội này giành 2 chức vô địch Thai League, 2 Cúp FA (Chang FA Cup) và 2 Cúp Liên đoàn liên tiếp trong các mùa 2021 - 2022 và 2022 - 2023.

Đến năm 2023, Masatada Ishii đảm nhận vị trí HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, đưa "voi chiến" vào vòng 16 Asian Cup 2023 tại Qatar. Sau đó, ông tiếp tục cùng đội tuyển tham dự vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á và AFF Cup 2024. Hiện tại, ông Masatada Ishii chính thức gia nhập BG Pathum United với cương vị HLV trưởng mới, dẫn dắt đội bóng chinh phục các mục tiêu lớn trong mùa giải sắp tới".