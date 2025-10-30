Thái Lan lại bất ngờ đổi sân đấu SEA Games 33: Indonesia 'chóng mặt', Việt Nam thì...

Giảm gánh nặng di chuyển cho cầu thủ Thái Lan

Sau lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam tại SEA Games 33, chủ nhà Thái Lan nằm ở bảng A cùng với Timor-Leste và Campuchia. Ban đầu, bảng A dự kiến sẽ diễn ra tại sân vận động Tinsulanon ở tỉnh Songkhla. Nhưng theo truyền thông Thái Lan, điều này đã được thay đổi sau cuộc họp của ban tổ chức SEA Games 33 diễn ra vào ngày 30.10, do ông Atthakorn Sirilathayakorn - Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan chủ trì. Những lo ngại về việc di chuyển, vốn có thể gây mệt mỏi cho các VĐV Thái Lan đã được thảo luận.

Trang Siamsport cho biết, ban tổ chức đã đưa ra quyết định chính thức rằng các trận đấu của bảng A sẽ được chuyển về sân vận động quốc gia Rajamangala ở Bangkok. "Điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giảm bớt gánh nặng di chuyển cho các VĐV chủ nhà. Quyết định này thuộc về ban tổ chức SEA Games 33 và không liên quan đến Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT)", Siamsport nhấn mạnh.

U.23 Thái Lan được chuyển về thi đấu tại thủ đô Bangkok ẢNH: NGUYÊN KHANG

"Sự thay đổi này là được xem là bước đi chiến lược quan trọng đối với nước chủ nhà, dành sự ưu tiên cho các cầu thủ Thái Lan, trước khi hướng tới mục tiêu giành HCV. Bóng đá Thái Lan đã không thể giành HCV trong 3 kỳ đại hội liên tiếp, kể từ lần gần nhất là vào năm 2017", trang Siamsport viết.

U.23 Việt Nam vẫn đá tại TP.Chiang Mai

Cũng theo Siamsport, bảng C có U.23 Indonesia, Myanmar, Philippines và Singapore, có thể sẽ được chuyển sang thi đấu tại sân vận động Tinsulanon (tỉnh Songkhla). Các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục được tổ chức để hoàn thiện lịch thi đấu và đưa ra thông báo chính thức.

Trước đó, bảng C ban đầu được sắp xếp thi đấu tại sân 700th Anniversary ở TP.Chiang Mai, nhưng sau đó được đổi sang sân sân vận động quốc gia Rajamangala (thủ đô Bangkok).

Bảng B có U.23 Việt Nam, Malaysia và Lào không có sự thay đổi nào tính đến lúc này. Ban tổ chức sắp xếp thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đá vòng bảng tại sân 700th Anniversary ở TP.Chiang Mai.