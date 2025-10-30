U.23 Việt Nam gặp nhiều thử thách ở SEA Games 33

Các đối thủ của U.23 Việt Nam không xoàng

Tại SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tới, HLV Kim Sang-sik mang sang Thái Lan lực lượng trẻ trung nhưng vẫn dày dạn kinh nghiệm. Bình luận viên Vũ Quang Huy nhận định với Thanh Niên rằng U.23 VN là đội bóng giàu kinh nghiệm thực chiến bậc nhất tại kỳ đại hội thể thao khu vực năm nay. Nhiều cầu thủ trong độ tuổi U.23 lúc này đã có lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở đấu trường SEA Games, thậm chí những cái tên như thủ môn Trần Trung Kiên, tiền vệ Khuất Văn Khang, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc còn thường xuyên được mài giũa trong môi trường thi đấu quốc tế khi khoác áo đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, khi chất lượng đội hình U.23 VN được cải thiện, các đối thủ trong khu vực cũng mạnh lên từng ngày.

U.23 VN được dự báo gặp khó khăn từ bán kết SEA Games 33 ẢNH: MINH TÚ

U.23 VN nằm ở bảng B với Malaysia và Lào. Thầy trò HLV Kim Sang-sik được đánh giá sẽ không gặp nhiều khó khăn để vượt qua vòng bảng. Song thách thức sẽ xuất hiện khi đội bóng sao vàng bước chân vào vòng bán kết, nơi nhiều khả năng có sự góp mặt của những nền bóng đá mạnh trong khu vực như Thái Lan, Indonesia. Trên lý thuyết, khả năng U.23 VN chạm trán với đối thủ "cứng cựa" như Thái Lan hay Indonesia ở bán kết là hoàn toàn có thể xảy ra. Đây cũng là 2 đội bóng đang đầu tư mạnh mẽ, chuẩn bị kỹ lưỡng cho mục tiêu giành HCV SEA Games.

U.23 Thái Lan có lợi thế sân nhà đang đặt quyết tâm rất lớn để trở lại đỉnh cao khu vực, sau 3 kỳ đại hội liên tiếp trắng tay (từ năm 2019 đến nay). Mới nhất, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Nualphan Lamsam (Madam Pang) đã thuyết phục thành công và gấp rút làm hồ sơ nhập tịch cho Jude Soonsup-Bell. Tiền đạo 21 tuổi này trưởng thành ở Anh, hiện khoác áo Grimsby Town (League Two, Anh); từng đá cho các đội tuyển trẻ Anh (U.15 đến U.19), trước khi ký hợp đồng chuyên nghiệp với Chelsea và ra sân cho đội một của CLB này tại Carabao Cup. Soonsup-Bell dự kiến sẽ trình làng đội tuyển Thái Lan vào dịp FIFA Days tháng 11 tới. Việc Chủ tịch FAT đích thân ra tay "chiêu mộ" cầu thủ này ngoài phục vụ chiến lược trẻ hóa bóng đá Thái Lan, còn là nước đi quan trọng nhằm tăng cường lực lượng cho đội U.23 của "voi chiến" để tranh tài ở SEA Games 33. Hàng tấn công đội trẻ Thái Lan hứa hẹn nguy hiểm với sự xuất hiện của tân binh Soonsup-Bell, bên cạnh tài năng trẻ nổi bật Yotsakorn Burapha.

Trong khi đó, bóng đá Indonesia đang dồn toàn lực cho tham vọng bảo vệ thành công tấm HCV. Điều này cũng dễ hiểu, bởi sau thất bại ở vòng loại World Cup 2026, đội tuyển Indonesia không còn mục tiêu lớn nào trong năm 2025 và cả năm 2026, trước khi dự Asian Cup 2027. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir khẳng định sẽ dốc hết sức để đội U.23 nước này có lực lượng tốt nhất. PSSI đang nỗ lực đàm phán để các cầu thủ nhập tịch như Adrian Wibowo, Mauro Zijlstra, Ivar Jenner và sao trẻ Marselino Ferdinan (thi đấu ở nước ngoài) được dự SEA Games 33. Vì đại hội thể thao khu vực không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA nên các CLB chủ quản có quyền không nhả người. Trong khi đó, giải quốc nội của Indonesia được tạm dừng để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đội U.23.