Đặng Phương Nam
Đặng Phương Nam
29/10/2025 00:00 GMT+7

U.23 VN đã hoàn thành xuất sắc 2/3 nhiệm vụ quan trọng của năm 2025 với chức vô địch U.23 Đông Nam Á và giành vé đi châu Á với vị trí nhất bảng ở vòng loại. Mục tiêu lớn lao mà U.23 VN cần chinh phục là HCV SEA Games 33, bước đệm quan trọng để hướng đến sự nhảy vọt tại VCK U.23 châu Á vào tháng 1.2026.

NỀN MÓNG CỦA THÀNH CÔNG

Cách đây 2 năm, U.23 VN được đặt nhiều kỳ vọng dưới bàn tay dẫn dắt của HLV danh tiếng Troussier. Nhưng lối chơi kiểm soát bóng nửa vời của ông thầy người Pháp đã thất bại nặng nề. Tiếp quản ghế nóng của đội tuyển VN và U.23 với nhiều áp lực và khó khăn nhưng bằng bản lĩnh và quyết sách đơn giản, HLV Kim Sang-sik đã từng bước dẫn dắt bóng đá VN vượt qua cơn khủng hoảng và bắt đầu gặt hái thành công.

Nâng chất U.23 Việt Nam- Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik và U.23 VN đang đi đúng hướng

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Chức vô địch AFF Cup 2024 là bài học giá trị trong cách thầy Kim chọn lựa con người và quản trị nhân sự, nơi ban huấn luyện tìm ra được lối chơi phù hợp với thể chất và phát huy tối đa sự tự tin cũng như bản lĩnh của cầu thủ. Về chuyên môn, lối chơi phòng ngự phản công nhanh, đơn giản và hiệu quả đã phát huy tốt nhất năng lực của cầu thủ Việt. Một hàng thủ vững vàng cùng sức tấn công mãnh liệt của Xuân Son là những điểm nhấn đặc biệt trong chức vô địch Đông Nam Á. Cùng với đó, các lứa trẻ cũng từng bước làm quen cách làm, chiến lược và triết lý lối chơi của ông Kim, để rồi bây giờ U.23 VN trở thành đội bóng có lối chơi và cách vận hành chiến thuật tương đối rõ ràng, hiệu quả với những kết quả ấn tượng.

NHỮNG BƯỚC HOÀN THIỆN CUỐI CÙNG

Tuy có bước tiến bộ vững chắc, nhưng để giành được HCV SEA Games 33 và thành tích tốt tại VCK U.23 châu Á 2026 thì thầy trò HLV Kim Sang-sik còn quá nhiều việc phải làm. Thứ nhất, về nhân sự, U.23 VN vẫn phải tăng cường cả số lượng và chất lượng. U.23 VN vừa có chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu được đánh giá rất có chất lượng tại Qatar, nhưng phân tích kỹ thì lực lượng cầu thủ trẻ trong tay ông Kim vẫn khá mỏng, vẫn có sự chênh lệch khá lớn giữa nhóm thường xuyên thi đấu và nhóm cầu thủ dự bị. Trong trường hợp thiếu may mắn khi những nhân tố chủ lực gặp chấn thương hay sự cố nào đó, ban huấn luyện rất khó tìm được nhân sự có thể thay thế một cách hoàn hảo.

Tuy vậy, ông Kim cùng cộng sự vẫn có thể mở rộng "data" tìm kiếm những cầu thủ xuất sắc đến từ V-League và giải hạng nhất. Những nhân tố đang thường xuyên đá chính tại V-League sẽ là nguồn cung cấp nhân sự chất lượng. Sự tiến bộ từ bộ đôi Đức Phú - Quốc Cường của CLB Công an TP.HCM là gợi ý tốt cho ban huấn luyện U.23 VN. Nếu cả hai được gọi thì đây sẽ là sự bổ sung chất lượng cho tuyến giữa U.23 VN. Thanh Nhàn với những siêu phẩm tại V-League rõ ràng sẽ là sự bù đắp cho thiếu sót của Đình Bắc hay Quốc Việt.

Ngoài ra, việc chú trọng hoàn thiện lối chơi cũng sẽ là nhiệm vụ tối thượng của HLV Kim Sang-sik. Trong quãng thời gian vừa qua, U.23 VN đã xây dựng được hàng phòng ngự với phẩm chất tốt như chống bóng bổng khá hiệu quả, tranh chấp 1 đấu 1, hay sự hỗ trợ bọc lót cũng đã nhịp nhàng, chính xác hơn. Việc giữ sạch lưới tại vòng loại U.23 châu Á hay chỉ để thủng lưới 2 bàn trong chiến dịch lên ngôi vương U.23 Đông Nam Á là những minh chứng rõ nét cho sự chắc chắn của thủ môn Trung Kiên và đồng đội. Vấn đề của U.23 VN hiện tại là cải thiện khả năng kiểm soát bóng, rèn kỹ hơn những tình huống tấn công bằng pha bóng mở. U.23 VN phải hướng tới phong cách luân chuyển bóng nhanh hơn, những pha phối hợp ít chạm có tính đột biến và tốc độ tấn công cao hơn. Điều đó mới có thể giúp U.23 nâng tầm, nâng chất và phá vỡ được kết cấu của những đội bóng có hàng phòng thủ chặt chẽ.

Cùng với đó, thầy Kim sẽ phải tiếp tục cho học trò rèn tình huống cố định, những quả tạt chính xác từ hai biên, những phong cách đã trở thành thương hiệu của U.23 trong quãng thời gian gần đây. Thời gian chuẩn bị không còn nhiều, nhưng có một vấn đề mà chúng ta dễ dàng nhận thấy là U.23 VN đang đi đúng hướng. Chỉ cần tiếp tục chăm chỉ để hoàn thiện và nâng tầm khả năng của cả đội thì mục tiêu giành lại tấm HCV SEA Games sẽ nằm trong tầm tay thầy trò HLV Kim Sang-sik. 

